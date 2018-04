Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông sau khi mất tích bí ẩn

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 13:46 PM (GMT+7)

Sáng 13-4, nhiều người dân đi qua đập Cầu Hóp (Nghệ An) đã bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nổi dưới cống nước. Người này trước đó mất tích bí ẩn, gia đình đang đi tìm.

Nơi phát hiện thi thể anh H. - Ảnh: Đài truyền hình Nghệ An

Sáng ngày 13-4, ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một trường hợp tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 7 giờ ngày 13-4, một số người dân đi trên đường khi đi qua đoạn cầu Đập Hóp (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) đã bất ngờ phát hiện một người đàn ông đàn ông khoảng 30-40 tuổi, chết nằm úp mặt xuống nước, thi thể đang bắt đầu có hiện tượng phân hủy.

Ngay sau đó sự việc được báo ngay cho cơ quan chức năng.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.A.H. (SN 1985), ở phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Theo người thân nạn nhân, anh H. là công nhân làm việc tại một nhà máy bia. Từ chiều ngày 11-4, anh H. mất tích bí ẩn. Người nhà, bạn bè có tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả. "Nạn nhân người xã Nghi Hòa, chết trước đó mấy ngày, hiện người thân đã đến nhận"-ông Dũng cho biết thêm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.