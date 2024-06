Tôm hùm Alaska “bơi tung tăng” được bán với giá “siêu rẻ”, chỉ từ 350 nghìn đồng/con

Tôm hùm Alaska là loại tôm hùm sống ở vùng nước lạnh Bắc Cực và bờ biển ở Bắc Mỹ, có kích thước lớn, thịt chắc, tươi ngon và hương vị đậm đà, giàu chất dinh dưỡng.

Tại thị trường Việt Nam, tôm hùm Alaska trước kia được đánh giá là loại hải sản cao cấp chỉ dành cho giới “nhà giàu” bởi mỗi con tôm còn bơi sống có giá từ 1-2 triệu đồng/kg. Mỗi con tôm hùm Alaska nặng từ 2-6kg có giá từ vài triệu đồng tới cả chục triệu đồng.

Được coi là loại hải sản nhà giàu vì có giá đắt đỏ, giờ đây tôm hùm Alaska được bán với giá chỉ từ 700-980 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cửa hàng hải sản, tôm hùm Alaska còn bơi sống, giao tận nhà lại được rao bán với giá chỉ từ 350-450 nghìn đồng/con khiến nhiều người bất ngờ, đặt mua về ăn thử.

“Tôi thấy hàng hải sản hay mua rao bán chỉ 350 nghìn đồng/con tôm hùm Alaska vẫn còn bơi sống thì khá bất ngờ, tưởng họ nhầm nên phải hỏi lại là hàng đông lạnh hay hàng ngất thì được trả lời là tôm vẫn bơi khoẻ, giao tận nhà vẫn còn sống nên mua luôn 2 con”, chị Phùng Kim Oanh, trú tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho hay.

Giá rẻ chưa từng có nên nhiều người không ngại chi tiền "ăn sang".

Theo chị Oanh, trước đây, gia đình chị chưa từng ăn thử tôm tùm Alaska vì nghĩ giá rất đắt, hàng triệu đồng/kg. Vậy nên, lần này chị mua về ăn thử. Hai con tôm giá chỉ 700 nghìn đồng, mỗi con nặng khoảng 0,5kg, tính ra rẻ hơn tôm hùm bông của Việt Nam.

“Khi nhận được hàng, mấy đứa con tôi thích lắm vì loại tôm này có hai chiếc càng to tướng. Mình ít tiền ăn loại nhỏ này cho biết, mai kia mua loại vài cân ăn cho sướng”, chị Oanh nói.

Loại tôm hùm Alaska giá chỉ từ 350-450 nghìn đồng/kg là loại bé, nặng từ 0,5-0,6kg/con.

Không chỉ các cửa hàng hải sản lớn có rao bán tôm hùm Alaska với giá “siêu rẻ” mà trên các chợ online, loại tôm này cũng được bán rầm rộ với giá từ 350-450 nghìn đồng/con, cân nặng từ 0,5-0,6kg/con, cam kết hàng bơi sống.

Ngoài ra, tôm hùm Alaska đông lạnh cũng được rao bán với giá chỉ từ 499 nghìn đồng/kg, loại từ 1,5-2,5kg/con. Đây được coi là mức giá rẻ chưa từng có.

Với giá này, tôm hùm Alaska rẻ hơn cả tôm hùm bông của Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Trọng, chủ siêu thị hải sản ở Lê Trọng Tấn, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, tôm hùm Alaska hiện tại có giá rẻ nhất từ trước đến nay, giá bán ra chỉ 950-980 nghìn đồng/kg thay vì 1,7-2 triệu đồng/kg.

“Giá này giảm khoảng 15% so với năm ngoái và rẻ hơn rất nhiều so với những năm trước dịch Covid-19 do đang đúng mùa khai thác tôm hùm Alaska, nguồn cung dồi dào, chất lượng thịt cũng rất ngon”, anh Trọng thông tin.

Với tôm hùm Alaska loại từ 1-3kg chỉ có giá từ 950-980 nghìn đồng/kg, rẻ hơn trước rất nhiều.

Theo anh Trọng, mặc dù giá rẻ nhưng người dân thắt chặt chi tiêu nên mỗi ngày, cửa hàng anh bán ra chỉ được vài chục cân tôm hùm Alaska. Để đa dạng nguồn hàng, phục vụ nhiều hơn nhu cầu của khách, ngoài tôm hùm Alaska loại to, bên anh nhập thêm loại mini.

“Loại 0,5-0,6kg/con, loại 1, còn bơi sống, tôi bán ra với giá 450 nghìn đồng/con, phục vụ những khách hàng chưa từng ăn tôm hùm Alaska mua về ăn thử. Còn loại to, từ 2-3kg bên tôi bán với giá từ 950-980 nghìn đồng/kg phục vụ khách hàng mua về tiếp khách hoặc làm quà biếu…”, anh Trọng cho hay.

