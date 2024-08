Thương lái "lùng sục" mua mít non với giá cao để làm gì?

Đã 4 năm nay thu mua mít non, anh Nguyễn Minh Tuấn (trú tại Đồng Nai) cho biết mít non phải đạt một số tiêu chuẩn như: cân nặng đạt từ 3-8kg, mít phải non, quả tương đối tròn đều… Chỉ cần đạt một vài tiêu chí đó, anh sẽ thu mua hết, bất kể là giống mít nào.

“Trong đó, mít lá bàng sẽ được thu mua với mức giá cao nhất là khoảng 5.000 – 6.000 đồng/kg. Còn các giống mít khác, giá thu mua sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 4.000 – 5.000 đồng/kg”, anh cho hay.

Sở dĩ mít lá bàng được thu mua giá cao hơn các giống mít khác, anh Minh Tuấn cho biết vì mít lá bàng nhiều thịt nên gọt đỡ mất công hơn. Mỗi ngày, anh thu mua được chừng khoảng 2-3 tấn mít, có những hôm không thuận thì thu mua ít hơn.

Anh cho biết mít được thu hái để bán non vì giá mít non đôi khi còn cao hơn là mít chín. “Có những năm giá mít rẻ lắm, chỉ còn 1.000 – 2.000 đồng/kg mít chín cây. Còn bán mít non, nhà vườn không phải chăm sóc nhiều mà bán được giá hơn”, anh nhận định.

Mít non hiện tại đang được thu mua giá dao động từ 4.000 - 7.000 đồng/kg.

Hơn nữa, mít non thu lúc nào cũng có thương lái tới mua, không sợ ế. Nhiều cây mít sai quả, nhà vườn cũng phải cắt bớt đi để cây tập trung nuôi những quả chính. Tùy vào từng cây, nhà vườn sẽ để số lượng quả phù hợp để chăm sóc cho chúng đến khi chín.

“Ngày nào cũng vậy, tôi thường đến các nhà vườn hoặc cũng có nhà vườn liên hệ trước để thu mua những quả mít non. Sau đó, tôi sẽ đem bán lại cho khách hàng ở khắp nơi. Tôi được biết các nhà hàng thường hay mua mít non về làm gỏi hoặc làm món nhút”, anh chia sẻ.

Cũng thu mua mít non mấy năm gần đây, một vựa thu mua ở Tây Ninh cho biết anh chỉ thu mua mít non thuộc giống mít lá bàng. “Giá hiện tại tôi thu mua là 7.000 đồng/kg”, anh nói.

Theo anh, mít lá bàng non cần phải đạt trong lượng từ 3kg trở lên anh mới thu mua. Mỗi ngày, các thương lái mang đến vựa nhà anh bán, có những ngày anh thu mua đến 20-30 tấn.

Nhà vườn nào có mít non đạt trọng lượng từ 3-8kg, thương lái sẽ đến tận vườn thu mua hết.

“Do mít là giống cây ra rất sai quả, một cây mít tuổi đời nhiều năm có thể ra đến vài chục quả một vụ. Nếu giữ lại tất cả số quả đó để chăm, cây sẽ không đủ sức và quả cũng không đạt chất lượng, kích thước như mong muốn. Vì thế, các nhà vườn thường sẽ cắt bỏ bớt một số quả để bán non”, anh cho hay.

Những quả mít non này anh cho biết thường sẽ bán cho các nhà hàng, quán ăn để làm các món ăn như nhút hay gỏi… Theo tìm hiểu, mít non có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như gỏi mít non tôm thịt, mít non kho chay, mít non xào thịt, mít non muối chua hay canh mít non.

Không chỉ là nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn ngon, các món ăn có mít non còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Cụ thể, mít non có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol xấu, tốt cho người bệnh tiểu đường, tăng tuổi thọ, ngăn ngừa ung thư ruột kết…

