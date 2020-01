Táo in hình chuột đắt hàng, ăn 1 quả mất gần triệu bạc

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 15:15 PM (GMT+7)

Táo in hình chuột Canh Tý được bán với giá 690.000 đồng/trái, táo in chữ "Phát", "Lộc" 790.000 đồng/trái.

Ngoài trái cây nội khắc chữ, mùa Tết năm nay, thị trường còn có các loại táo Nhật in hình con chuột 2020, in chữ Lộc, Phát. Đến ngày 10/1, giá bán cao nhất là 790.000 đồng/trái.

Táo in hình chuột và chữ "Phát", "Lộc" bằng tiếng Nhật có giá gần 1 triệu đồng mỗi quả. Ảnh: Mia Fruit.

Cụ thể, táo Mutsu in hình con chuột 2020 nặng từ 500-600 gram có giá 690.000 đồng. Mức giá này sẽ giảm còn 625.000 đồng khi khách hàng mua theo cặp. Trong khi đó, trái táo 400 gram in chữ Lộc, Phát bằng tiếng Hán đang được rao bán với giá 790.000 đồng.

Thực tế, táo Nhật Bản nhập khẩu không phải xa lạ với người tiêu dùng Việt, thường được nhập về với giá từ 300.000-800.000 đồng/kg (3-6 quả tùy loại). Tuy nhiên, táo Nhật in hình con giáp lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và có giá đắt gấp khoảng 5-10 lần táo Nhật thông thường.

Táo Mutsu được mô tả có màu đỏ hồng, hương vị ngọt, giòn, trồng tại vùng Aomori (Nhật Bản). Ảnh: Mia Fruit.

Theo người bán, loại táo Mutsu của Nhật giòn ngọt được trồng tại vùng Aomori (Nhật Bản). Khi cây bắt đầu ra trái, người trồng sẽ chọn và cắt bỏ hoa, quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng cho các trái lớn phát triển tốt nhất. Trước khi thu hoạch, những quả táo đẹp, ngon, đều màu sẽ được chọn để dán tem hình.

Chị Ngọc Huyền, chủ chuỗi cửa hàng trái cây nhập khẩu ở TP HCM và Hà Nội chia sẻ, táo in hình chuột đang hút khách nhất dịp tết Nguyên đán sắp tới. Chị Huyền cho biết thêm mỗi đợt cửa hàng nhập khoảng 5-10 thùng, mỗi thùng 14 trái, mỗi trái nặng 350 gram và chủ yếu để trả đơn đặt hàng của khách.

"Cửa hàng đã nhập về đợt thứ hai và đang nhận thêm nhiều đơn đặt hàng mới nhưng chưa đủ cung cấp. Năm nay khách hàng ưa chuộng những loại trái cây độc đáo, hình thức đẹp nên bán rất chạy", chị Huyền nói.

Táo in hình 7 vị thần may mắn gần 2 triệu đồng/hộp.

Ngoài ra, trên thị trường còn có táo in hình 7 vị thần may mắn thuộc hàng siêu hiếm ở Nhật Bản. Bộ táo độc đáo thay lời chúc may mắn cực kỳ ấn tượng này có giá 1.990.000 đồng/hộp 7 trái.

