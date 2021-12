Quả na nặng 1kg "cháy hàng" vì ăn ngọt sắc, giá rẻ, mẫu mã đẹp

Hơn một tháng nay, na Thái Lan xuất hiện khắp các cửa hàng, chợ truyền thống, chợ mạng, khá hút khách Việt. Với giá bán bằng, thậm chí thấp hơn hàng Việt nhưng na nhập từ Thái Lan có mẫu mã đẹp, trọng lượng gấp đôi nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhiều tiểu thương cho biết, đây không phải là na Việt Nam hay na Thái trồng tại Gia Lai mà là na nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Tuy là na ngoại nhập nhưng mức giá lại khá mềm: cỡ quả to 0,5 kg/quả giá 75.000 đồng/kg; cỡ quả nhỏ hơn 0,3-0,4 kg/quả giá 60.000 đồng/kg; loại 0,2 kg/quả, mức giá chỉ 45.000 đồng/kg.

Không chỉ có trọng lượng lớn, vị ngọt sắc mà còn có mẫu mã đẹp nên loại na này luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Chị Duyên, chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết trên VnExpress, mỗi ngày chị lấy khoảng 20 kg na Thái và bán hết sạch buổi sáng. Trong khi na Việt lấy chỉ 10 kg nhưng phải 3 ngày chị mới hết hàng.

Là thương lái nhập mỗi ngày 5-6 tấn na Thái về Việt Nam, chị Oanh ở Thành phố Thủ Đức thừa nhận, đây là mặt hàng bán rất đắt khách gần đây. Lãi thu về cao hơn hàng Việt vì tỷ lệ hư hỏng thấp. "Năm nay, lượng tiêu thụ mặt hàng này đã tăng 20% so với mọi năm", chị Oanh nói.

Không chỉ quả to, mã đẹp mà na Thái còn được cả người bán và người mua hài lòng khi có vị thơm, ngọt đậm. Phần lớn mọi người mua về làm quà biếu, đi lễ hoặc ăn bởi loại này khá dôi.

"Nếu mua 1 kg na trong nước, 10 quả mới được 1 kg nhưng phải đến hơn nửa là cuống, hạt và vỏ. Trong khi đó, 1-2 trái na Thái đã được 1 kg, phần loại bỏ chỉ khoảng 1/4", chị Thu Huyền (Đại Cồ Việt, Hà Nội) cho hay.

Thực tế, có những thời điểm giá na Việt Nam, đặc biệt là loại na Đồng Bành (Lạng Sơn) ngon giá lên tới 80.000-110.000 đồng/kg. Giá na tím cũng ở mức 60.000-70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, na Thái chỉ 40.000-70.000 đồng/kg tùy cỡ quả và khối lượng hàng về nhiều hay ít. Ngoài ra, na Thái tiêu thụ nhanh, đắt khách nên chủ cửa hàng hoa quả nào cũng thích và tỷ lệ quả hư hỏng thấp.

Theo các tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, sức tiêu thụ giảm nên giá na Thái nhập về Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, sản lượng mặt hàng này hiện dồi dào hơn so với mọi năm cũng khiến giá xuống thấp.

Thái Lan nổi tiếng với những loại quả kích thước lớn, vị ngon. Nho, cam, dừa nếp, măng cụt, bòn bon... có xuất xứ từ Thái Lan cũng tiêu thụ rất tốt. Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết, xuất khẩu nông sản của nước này tăng ở mức 2 con số trong 9 tháng đầu năm nay, chủ yếu là do doanh số bán trái cây tươi tăng vọt. Các thị trường như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc cũng có xu hướng tăng nhu cầu. Việt Nam đang là quốc gia tiêu thụ trái cây của Thái Lan đứng thứ 2 ở Đông Nam Á với 10% thị phần.

