“Liều mạng” chi tiền ăn thử cá chứa nọc độc, ngoại hình thách thức người nhìn

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 16:02 PM (GMT+7)

Cá mặt quỷ nổi danh là “sát thủ đại dương” khi chứa loại nọc độc vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, trên thị trường loại cá này vẫn được xếp vào hàng những thực phẩm hút khách, đặc biệt với dân nhậu. Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu, thậm chí chấp nhận đợi hàng tháng mới mua được cá

Cá mặt quỷ (Stonefish) hay còn gọi là cá đá, cá mao ếch… được biết đến là loài cá có vẻ ngoài vô cùng xấu xí với vảy cứng, xù xì, thô ráp, màu sắc giống như những loại san hô đã chết… Loại cá này được xếp vào những loại cá độc, mệnh danh là “chúa tể nọc độc” dưới đáy đại dương do trên lưng của chúng có những chiếc tia vây lưng rất độc.

Tuy nhiên, nếu biết cách chế biến cá mặt quỷ lại trở thành một món ăn vô cùng hấp dẫn, lạ miệng và không phải ai cũng có dịp thưởng thức. Thịt cá dai và chắc thường được miêu tả vừa giống thịt gà, vừa giống tôm hùm. Chúng có thể được chế biến thành nhiều món như cá mặt quỷ hấp; nướng muối ớt, lẩu chua, om cà ri…

Cá mặt quỷ là loại cá có nọc độc và ngoại hình gai góc, “thách thức” người nhìn. (Ảnh: Vương quốc hải sản)

Để ăn được món này, dân nhậu thường phải chi tiền triệu mới mua được một con cá mặt quỷ, đôi khi còn phải đợi cả tháng mới có hàng. Anh Thành, chủ một cửa hàng hải sản ở Cầu Giấy, cho biết: “Cá mặt quỷ không phải loại cá hiếm gặp, tuy nhiên không phải đầu bếp nào cũng chế biến được cá này, do có nọc độc nguy hiểm nên quá trình sơ chế phải hết sức cần thận, đôi khi công chế biến của đầu bếp còn tốn kém hơn tiền giá gốc nhập cá".

Hiện, cá mặt quỷ được bán với giá dao động từ 350.000 đồng – 750.000 đồng/kg tùy thuộc vào trọng lượng cá. Cá bé dưới 2 kg thường rẻ hơn so với cá to 4 – 5 kg. Như vậy, với những con cá 4 – 5 kg, khách hàng phải chi khoảng 4 triệu đồng/con. Do khó chế biến, một số nhà hàng còn tính thêm chi phí sơ chế, nấu nướng…

Cá mặt quỷ được bán với giá dao động từ 350.000 đồng – 750.000 đồng/kg tùy thuộc vào trọng lượng cá. (Ảnh: Bách hóa sạch)

Cá mặt quỷ có thể chế biến được nhiều món. Thịt cá dai và chắc, thường được miêu tả vừa giống thịt gà, vừa giống tôm hùm.

Liên hệ với một đầu mối chuyên cung cấp cá mặt quỷ ở Quảng Ninh, anh này cho biết: “Cá mao ếch hiện nay chưa được nuôi, chúng thường được khai thác quanh năm nhưng tập chung chủ yếu vào tháng 6 – 10 dương lịch. Vào đợt cao điểm, nhà hàng tôi vừa bán vừa xuất đi khoảng 20 con/tuần”.

Một số vị khách thường xuyên đặt món này, họ bảo thịt cá mặt quỷ tốt cho tim mạch nên họ thường gọi các món ăn gỏi sống với thịt cá để tươi và đủ dưỡng chất nhất. Sau đó khách mới dùng tới các món nướng hoặc hấp…

Theo khảo sát của phóng viên, hiện giá xuất đi tại các đại lý đầu mối khoảng 350.000 đồng/kg (nguyên con chưa chế biến) giá này rẻ hơn một nửa so với giá bán tại nhà hàng. Những ai yêu thích loại cá này có thể tìm đến các đại lý để mua được giá rẻ tuy nhiên phải lưa ý quá trình chế biến tại nhà để nọc độc không gây hại khi sơ chế và khi thưởng thức cá.

