Đặc sản ốc núi giá chát, dân sành ăn vẫn không ngại chi tiền lùng mua

Thứ Hai, ngày 06/07/2020 16:14 PM (GMT+7)

Mặc dù có giá bán khá cao tới gần 100.000đ/kg, ốc núi vẫn đang được những người sành ăn lùng mua. Nhiều đầu mối cho biết có ngày bán được cả tạ ốc cho khách làm các món nhậu.

Ốc núi đá (ốc núi) được xem là đặc sản của người dân của một số huyện ở tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình, loài ốc này cực hiếm bởi vì chúng chỉ sống trong các hang đá. Phải đến mùa mưa, ốc mới bò ra ngoài tìm kiếm thức ăn và sinh sản. Những tháng còn lại chúng vùi mình dưới đất, trong các khe đá hoặc các lớp lá dày nên rất khó bắt. Tại Ninh Bình, ốc núi xuất hiện nhiều nhất ở các dãy núi đá vôi thuộc thị xã Tam Điệp, Yên Mô, Nho Quan. Trong khi đó, tại Hòa Bình, loài ốc này xuất hiện ở hầu hết các cánh rừng của huyện Mai Châu, thường tập trung nhiều nhất ở các cánh rừng rậm, nhiều cây cối, ẩm thấp.

Ốc núi đá đang vào mùa nên các đầu mối luôn sẵn hàng đáp ứng nhu cầu của khách - Ảnh chụp màn hình

Bán ốc núi trên đường Tố Hữu (Hà Đông – Hà Nội), chị Thương cho biết loại ốc này thường có nhiều từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm. Trong thời gian này, mỗi ngày chị bán được từ 15 đến 20kg với giá 75.000đ/kg cho những người đi qua đường tại đây. Chị cho biết lượng hàng bán không đều bởi phụ thuộc vào nguồn hàng từ các đầu mối cung cấp.

Dừng xe bên đường để mua 2 kg ốc núi của chị Thương, anh Huân tại Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ anh biết đến các món ăn chế biến từ loài ốc này khi đi du lịch Ninh Bình cùng nhóm bạn trong năm 2018. Theo anh Huân, ốc núi khi chế biến có hương vị rất lạ và thơm ngon hơn các loài ốc khác. Do đó, mỗi khi đi làm về mà thấy người bán ốc núi bên đường anh thường dừng xe mua 1-2kg để về chế biến các món ăn cho các thành viên trong gia đình. Mỗi khi tụ tập bạn bè thì anh có thể mua tới 3-4kg để chế biến các món ăn khác nhau.

Chị Thương cho biết do đang vào mùa nên nhiều người dân tranh thủ đi bắt ốc núi để bán cho các đầu mối thu mua nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Chính vì thế hiện nay có rất nhiều người bán loại ốc này tại vỉa hè các tuyến đường và thậm chí trên các hội nhóm, diễn đàn chợ online.

Món ốc núi được nhiều người thích và chế biến nhất - Ảnh Hà Nguyễn

Chị Dương, một đầu mối bán ốc núi tại Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ mỗi ngày cửa hàng chị nhập về từ vài chục cân đến cả tạ để bán cho khách. Do mỗi khách đặt mua từ 2 đến 3 kg nên chỉ cần bán cho vài chục người là có thể hết hàng. Chị cho biết do ốc đang vào mùa nên rất béo, mập. Ốc sống khỏe, có thể để được vài ngày mà không lo bị chết. Do hàng đợt này ốc về nhiều nên chị đang bán mỗi kg chỉ còn 65.000đ, trong khi giá trên thị trường có thể dao động từ 75.000đ đến 110.000đ/kg.

Theo chị Dương, thức ăn chính của loại ốc đặc sản này là những cây cỏ mọc hoang trên núi, trong đó có cả những cây thuốc quý. Ốc núi có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như: Luộc, xào lá lốt, hấp gừng, hấp xả, xào sả ớt, trộn gỏi... Nhưng món ăn được nhiều người thích và chế biến nhiều nhất vẫn là món ốc hấp xả.

Cũng đang bán ốc núi trên các hội nhóm, chợ chung cư online chị Hà tại Mỹ Đình (Hà Nội) chia sẻ phần lớn những người biết đến các món ăn chế biến từ ốc núi là do đã được thưởng thức loại ốc này tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng ở các tỉnh như Ninh Bình hay Hòa Bình. Với những người lần đầu thấy con ốc núi thì có phần e dè, kinh hãi do nghĩ rằng đây là một loài động vật thân mềm có chất nhầy rất kinh dị tạo cho con người ta cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, khi đã được tận mắt chứng kiến cách chế biến và thưởng thức lần đầu thì thực khách sẽ mong muốn được ăn lại món này nhiều lần nữa.

Khi đã thưởng thức lần đầu thì thực khách sẽ mong muốn được ăn lại món này nhiều lần nữa - Ảnh Dương Nguyễn

Chị Hà cho biết cách chế biến món ốc núi đá hấp xả rất đơn giản bằng cách khi mua ốc về chúng ta rửa qua lớp đất bám trên vỏ ốc bằng nước sạch, không cần ngâm kỹ trong nước như các loại ốc khác để giữ lại chất dinh dưỡng. Sau khi rửa xong, đổ ốc và 1 ít nước cùng các gia vị như muối, mì chính, ớt, sả... băm nhỏ cho vào nồi đảo đều, rồi hấp. Khoảng hơn 35 phút sau, sẽ có món ốc núi hấp sả thơm ngon và hấp dẫn.

Nếu như trước kia ít người biết đến món ốc núi, thì giờ đây món ốc này đã trở thành lựa chọn của rất nhiều thực khách nhất là dân nhậu đam mê ẩm thực dân tộc dân dã. Thịt ốc núi dai, giòn, ngọt. Chính vì thế mỗi ngày chị nhận được hàng chục đơn hàng đặt mua, nên lượng tiêu thụ cũng được vài chục kg. Trong khi mỗi kg đang được chị bán với giá 70.000đ, những ngày cuối tuần lượng ốc núi bán được nhiều hơn do nhiều gia đình, nhóm bạn tụ tập ăn uống tại nhà.

Theo chị Hà, khi ăn ốc núi nên ăn cả con không cần bỏ ruột, lúc ăn nhai chậm và kỹ mới cảm nhận được vị mát lành, thơm mùi thuốc bắc. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt của ốc núi mà khó có loại đặc sản nào sánh được.

