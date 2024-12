Cỏ độc đến từ Châu Phi, hái bán hơn 100.000đ/kg vẫn ùn ùn người mua

Loài cỏ dại chứa độc có nguồn gốc từ châu Phi

Cỏ sữa lá to (tên khoa học: Euphorbia hirta L.) là một loài thực vật có nguồn gốc từ châu Phi. Hiện nay, chúng phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, cỏ sữa lá to cũng mọc hoang khá phổ biến. Ở nước ta, bạn có thể tìm thấy chúng ở các kẽ gạch, dọc đường ray xe lửa, thậm chí là ngay trên sân xi măng.

Loài này không yêu cầu khắt khe về đất, hay nói chính xác hơn, chúng có khả năng thích nghi và sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Giống cỏ này chủ yếu gây hại cho cây ăn quả, cây chè, v.v, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, trên các sân cỏ, cỏ sữa lá to còn “tranh giành” chất dinh dưỡng, ánh sáng và không gian phát triển của cỏ thông thường, làm giảm độ che phủ và làm giảm tính thẩm mỹ của các sân cỏ. Thậm chí từ năm 2013, tại Trung Quốc, cỏ sữa lá to đã bị liệt vào “Danh sách thực vật xâm lấn”.

Không chỉ vậy, cỏ sữa lá to còn là một loài thực vật có độc. Nếu thân cỏ bị gãy, nhựa cây màu trắng sẽ chảy ra, loại nhựa này có độ độc nhất định và trải dài khắp phần thân của cỏ sữa lá to.

Tuy nhiên, chính loại nhựa chứa độc này lại mang đến giá trị khổng lồ cho cỏ sữa lá to. Trong cuốn “Dược điển Trung Quốc” có ghi chép, cỏ sữa lá to có vị chua và đắng, tính mát, có công dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, giảm ngứa, thông sữa. Còn trong y học cổ truyền Việt Nam, đối với các vết mụn lở, cỏ sữa lá to có thể giúp làm nhanh khô và lành vết thương.

Bạn có thể lấy cỏ sữa lá to ép lấy nước và thoa lên vùng da bị nấm, ngứa. Tuy nhiên, tốt nhất bạn hãy đun sôi chúng với nước trước để loại bỏ độc tính.

Những năm gần đây tại Trung Quốc, khi các nhà khoa học nghiên cứu nhiều hơn về cỏ sữa lá to đã phát hiện thêm nhiều công dụng của chúng. Do đó, nhu cầu về cỏ sữa lá to ngày càng tăng cao. Hiện tại ở Trung Quốc, loại thảo dược này chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên, ít trồng nhân tạo. Giá thị trường khoảng 30 NDT (102.000đ)/kg. Ở Việt Nam, bạn có thể mua loại đã sấy khô với giá từ 100.000 - 110.000đ/kg.

