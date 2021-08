Vợ tỷ phú ngành nhựa Việt, Khánh My táo bạo với mốt đồ tập như “tàng hình”

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 11:12 AM (GMT+7)

Khánh My gia nhập đường đua gợi cảm với set đồ tập màu nude tôn dáng.

Khánh My thường xuyên khoe thân hình săn chắc với đồ tập trên trang cá nhân.

Khánh My là một trong những mỹ nhân showbiz Việt giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh. Không những thế, Khánh My còn xinh đẹp và có thân hình quyến rũ nhờ tập luyện chăm chỉ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ, lan toả tinh thần thể thao. Với Khánh My, tập luyện không chỉ duy trì vóc dáng và rèn luyện để sức khoẻ tốt. Cô còn thể hiện cá tính thời trang trong cách chọn đồ tập.

Khánh My sở hữu nhiều đồ tập bắt mắt với những sắc màu và phom dáng đa dạng. Mới đây, trên trang cá nhân, cô khoe hình ảnh mặc đồ tập màu nude. Vì sắc màu tiệp với màu da nên trang phục này được gọi với tên khác là "tàng hình". Thân hình quyến rũ của chân dài được phô diễn đẹp mắt.

Đồ tập màu nude nói riêng giúp người mặc cảm nhận đường cong cơ thể một cách chân thực nhất. Vì thế, trang phục này có thể được coi là hot trend trong cộng đồng những người thích tập luyện.

Trước Khánh My, vợ đại gia ngành nhựa - Mina Phạm hay Diệp Lâm Anh... đều từng mặc đồ tập màu nude.

Khánh My mặc đồ tập "tàng hình" khoe đường cong hình thể quyến rũ.

Mina Phạm từng mặc set đồ tập màu nude, nhận được nhiều tương tác.

Diệp Lâm Anh khiến người nhìn hiểu lầm như không mặc gì vì set đồ màu nude tiệp với màu da.

Huỳnh Vy là một tín đồ của tập luyện vì thế cô sở hữu nhiều trang phục khác nhau. Những set đồ màu nude hay hồng phấn tiệp với màu da không thể thiếu trong tủ đồ của nàng hậu quê Đồng Tháp.

Tuy nhiên, đồ tập màu nude hay những đồ tập màu sáng dễ khiến người mặc mắc lỗi. Vì thế, lựa chọn thông minh từ nội y mặc kèm sẽ giúp bạn tự tin và luôn đẹp trong mọi khoảnh khắc.

Với Khánh My, không chỉ riêng đồ tập màu nude mà những kiểu dáng và màu sắc khác, cô đều yêu thích. Bởi, Khánh My có đam mê sưu tầm đồ tập độc đáo. Cô từng chia sẻ, khoảng 1 tháng cô sẽ thay đồ tập 1 lần. Vì "tuổi thọ" đồ tập khá ngắn nên cô sở hữu số lượng trang phục này khá lớn, nhiều tới nỗi cần phải thanh lý định kỳ. Không hổ danh "phú bà showbiz", mỗi lần Khánh My thường tậu từ 10 tới 20 bộ đồ tập. Cô ước chừng số trang phục cô từng mua phải lên tới 1000 bộ.

Một phần do sở thích sưu tầm, một phần khác, Khánh My từng thú nhận là người "nghiện" gym. Cô tập khoảng 5 tới 6 buổi/tuần, nếu rảnh sẽ tập hết 7 ngày trong tuần. Vì thế, nhu cầu mặc đồ tập của cô lớn. Theo thời gian, đồ tập mặc nhiều cũng sẽ bị giãn ra hoặc lỗi mốt, nên việc thay mới liên tục của Khánh My cũng là điều bình thường.

Trong phân khúc thời trang đồ tập, các thiết kế ngày một thời thượng, đẹp mắt từ kiểu dáng và hữu ích với tính năng vận động cho nhu cầu người tập. Nhiều thiết kế còn sáng tạo với chi tiết tạo hiệu ứng vòng 3 tròn cong hơn nhờ cách lên phom chuẩn, đường may độc đáo.

