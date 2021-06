Sự trỗi dậy của "trang phục trả thù" của phụ nữ

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 17:10 PM (GMT+7)

Năm 1994, Công nương Diana mặc một chiếc váy đen lệch vai vốn dĩ đã từng phải nằm trong tủ quần áo của bà suốt 3 năm.

Năm 1994, Công nương Diana mặc một chiếc váy đen lệch vai vô cùng quyến rũ đã nằm trong tủ quần áo của bà suốt 3 năm nhưng vẫn chưa được mặc cho đến tối tháng 6 khi bà dự buổi dạ tiệc gây quỹ cho Vanity Fair tại Phòng trưng bày Serpentine. Theo nhà tạo mẫu Anna Harvey, đó là một sự thay đổi vào phút cuối, vì Công nương đã lên kế hoạch sẽ mặc một chiếc váy Valentino trước đó cho đến khi bộ trang phục này bị rò rỉ trước báo giới. Diana đã chọn buổi tối cụ thể này, đêm mà người chồng cũ của cô là Thái tử Charles đã công khai thừa nhận trên truyền hình rằng ông đã lừa dối Diana, để mặc chiếc váy Christina Stambolian. Thay vì né tránh các máy quay, Diana đã chọn mặc một chiếc váy mà trước đây cho là quá táo bạo và ngẩng cao đầu bước vào. Vì vậy, đó là sự ra đời của chiếc váy trả thù.

Tiền đề của bộ trang phục trả thù là một người trông rất tuyệt vời đến nỗi bất cứ ai đã làm sai họ cảm thấy hối tiếc hoặc xấu hổ và tự mình đã trả thù đủ. Trong một cơ hội nhỏ và khó có thể xảy ra mà bạn không nghĩ ngay đến cựu Công nương xứ Wales khi nghe đến thuật ngữ “váy trả thù”, có lẽ điều mà bạn nghĩ đến là Bella Hadid tại Met Gala 2017 đã mặc một chiếc váy trả thù khác, lạ thay nó cũng có màu đen.

Bộ jumpsuit màu đen ôm sát người với phần lưng cạp trễ, đường viền cổ trễ và ống quần bó sát da kéo dài xuống để che đi đôi giày cao gót màu đen. Hadid gây chú ý khi đang tìm kiếm một kiểu dáng gợi cảm gây sốc sau khi chia tay với The Weeknd, người cũng tham dự Met Gala cùng với bạn gái Selena Gomez. Bộ trang phục, mặc dù không đặc biệt theo chủ đề cho buổi dạ tiệc “Rei Kawakubo / Comme Des Garçons: Art of the In-Between”, là cách Hadid truyền đạt không lời về trạng thái tinh thần và thể chất sau chia tay. Tóm lại, mục tiêu là để The Weeknd phải "tiếc đứt ruột" đã đánh mất nàng.

Có lẽ bạn không nghĩ đến một bộ trang phục cụ thể khi bạn nghe thấy cụm từ “trả thù”. Có lẽ tâm trí của bạn không tập trung vào quần áo, mà tập trung vào cơ thể đang mặc trang phục trả thù đó. Trong chương trình E!Network của Khloe Kardashian công chiếu vào năm 2017, nơi các thí sinh được trang điểm về thể hình, sắc đẹp và thời trang nhờ vào hàng loạt nhà tạo mẫu, huấn luyện viên và kỹ thuật viên được Hollywood tuyển chọn. Nhưng cho dù bạn thích một sự trả thù vừa đủ hay một sự lột xác hoàn toàn về ngoại hình để trả thù, thì cốt truyện có xu hướng vẫn như cũ - chia tay, đẹp bừng sáng, trả thù.

Tấm thân nõn nà cuộn trong lụa đen với đồ trang sức lộng lẫy giống như Công nương Diana? Ánh sáng vàng lấp lánh với làn da rám nắng khỏe khoắn và ánh hào quang của sự hài lòng dù vừa mới chia tay với Brad Pitt như Jennifer Aniston mặc Chanel vào năm 2005? Những chiếc váy cắt cúp với một chiếc váy mini được giữ với nhau bằng một chiếc chốt an toàn, như thể hiện của Irina Shayk thời hậu Brad Pitt? Bộ trang phục đó có phải vừa vặn và hơi lôi thôi hay chỉ nhằm gây sự chú ý cho bộ trang phục của bạn và tránh xa tình huống vừa xảy ra?

Diện mạo trả thù của Katie Holmes ít trang trọng và ấm cúng hơn, nhưng cũng không kém phần gợi cảm nếu không muốn nói là sexy hơn. Vào năm 2019, nữ diễn viên đã mặc một chiếc áo cardigan ​​và bralette Khaite bằng cashmere do Julia Von Boehm thiết kế và những hình ảnh cô đang đón taxi trên Sixth Ave đã lan truyền mạnh mẽ. Bộ quần áo len đã bán hết sạch và cho đến ngày nay Katie Holmes vẫn là một biểu tượng phong cách đường phố của NYC. "Bradigan" của nữ diễn viên vẫn là tâm điểm, một tuyên ngôn thời trang thay cho diện mạo sụt sùi nước mắt bởi sự chia tay của cô ấy với Jamie Foxx sau sáu năm hẹn hò. Chắc chắn rằng Jamie Foxx sẽ không quên bộ trang phục đó.

Nhưng ý tưởng về một kiểu dáng trả thù không chỉ là về sự trả thù sau khi chia tay hay người yêu cũ. Đối với những người tuyên bố rằng trang phục trả thù là một phong cách, đơn cử như những đôi giày cao gót. Được mệnh danh là “giày trả thù”, giày gót nhọn và giày mũi nhọn đang bùng phát trở lại như một cách để lấy lại những tháng ngày bạn phải mặc quần pyjama, bù đắp cho những ngày đi dép lê và giày dép đi trong nhà vì dịch bệnh.

Sự trả thù không nhất thiết phải đầy giận dữ mà nên là câu chuyện của lòng dũng cảm. Và những người phụ nữ trên đã chọn thời trang để thể hiện sự ngạo nghễ của mình trước một mối quan hệ đã tắt.

