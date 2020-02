Quần siêu ngắn: Mốt "hư" trên phố châu Á, từng là tội lỗi thời trang thời các mẹ

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 10:41 AM (GMT+7)

Những chiếc quần hot pants vốn bị chê bai vì phản cảm vẫn xuất hiện phổ biến.

Cô gái mặc quần hot pants siêu ngắn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Cách đây một thời gian, cư dân mạng Trung Quốc có bàn tán về trang phục phản cảm của một cô gái đang tiếp thị sản phẩm giữa đường phố tấp nập. Cô gái này mặc áo croptop màu trắng kết hợp với quần hot pants denim nhưng chiếc quần có thiết kế không khác gì quần nội y khiến hình ảnh của cô trở nên thiếu tinh tế. Một số người lên tiếng gắt gao về kiểu trang phục hớ hênh này, số khác cũng nói có thể do cô bị ép ăn mặc kiệm vải để thu hút sự chú ý của mọi người nhằm quảng cáo sản phẩm.

Kiểu dáng chiếc quần của cô không chỉ ngắn mà còn nhìn giống như nội y.

Sai lầm của thời trang thập niên 60, 70?

Cùng với mini skirts, quần hot pants là kiểu mốt gây bão làng thời trang những năm thập niên 60, 70 bởi sự táo bạo chưa từng có như một nỗ lực giải phóng phụ nữ khỏi những bộ trang phục rộng thùng thình. Trước khi được nhà thiết kế người Anh là Mary Quant định hình kiểu dáng, quần hot pants đã khá phổ biến và được gọi với cái tên "short short" vào những năm 50.

Chúng từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội vì phá cách vượt chuẩn mực. Không một người phụ nữ truyền thống nào lại đi mặc thứ trang phục hở hang đến vậy chỉ những cô gái làm việc ở hộp đêm hay làm nghề buôn phấn bán hương mới diện kiểu đồ như vậy. Chính thế loại quần này từng bị gọi là trang phục thúc đẩy ngoại tình.

Quần hot pants là thiết kế thời trang táo bạo những năm 60, 70.

Có nhiều lý do để những năm 1960, 1970 là thời điểm hoàn hảo cho sự bùng nổ của quần hot pants. Công nghệ tạo vải mới như polyester cho phép may những chiếc quần ngắn với độ co giãn lý tưởng. Các mẫu quần áo ôm sát cơ thể trở thành xu hướng khi phụ nữ quan tâm hơn đến số đo, giảm cân. Quan niệm về trang phục của phái đẹp cũng bắt đầu cởi mở hơn.

Quần hot pants dành cho mọi cô gái từ cao cấp đến mức giá vừa phải, được may bằng nhiều chất liệu như da, nhung thậm chí là cả lông thú. Nhưng chúng cũng không được công nhận bao lâu, nhanh chóng lỗi mốt sau vài năm thậm chí còn bị gọi là sai lầm của thời trang thập niên 70.

Chúng vô cùng phổ biến và được may bằng nhiều chất liệu.

Item "hư hỏng" nhìn "gai mắt" thời hiện đại

Mặc dù vậy, quần hot pants vẫn tồn tại cùng dòng chảy thời trang hiện đại và trở thành item hot mỗi khi hè về vì sự thoải mái và tôn dáng. Một số người nhận xét, trang phục không có lỗi, lỗi là ở cách mà người ta mặc nó. Kể cả khi bị cộng đồng mạng "tẩy chay" chúng vẫn xuất hiện với mật độ dày đặc trên phố theo kiểu mặc có như không. Khi tìm kiếm từ khóa về những chiếc quần siêu ngắn này, công cụ lập tức cho ra hàng loạt kết quả về những cô gái mặc loại quần kiệm vải trên thậm chí chúng còn được rao bán rộng rãi.

Chiếc quần ngắn chẳng tày gang này vô cùng phổ biến.

Nhiều cô gái mặc quần ngắn nhưng không chú ý bảo vệ bản thân khỏi "lộ hàng".

Các ngôi sao ca nhạc là người có vai trò quan trọng trong việc giúp hot pants phổ biến trở lại khi mặc chúng lên sân khấu biểu diễn. Nhưng cũng chính họ là người bị cộng đồng mạng bàn tán khi lạm dụng quần siêu ngắn để thu hút sự chú ý. Với ưu điểm tôn lên đôi chân dài thẳng nên quần hot pants thường được các nghệ sĩ chọn làm trang phục biểu diễn nhưng chiếc quần vốn đã ngắn lại càng trở nên ngắn hơn khiến không ít người rơi vào tình huống xấu hổ như lộ nội y, hở vòng ba.

Một nhóm nhạc Hàn Quốc vô danh lợi dụng trang phục ngắn để thu hút chú ý.

Để không trở thành tâm điểm chỉ trích

Bạn không nên chọn những chiếc quần quá ngắn, thiếu an toàn khi mặc chúng ra phố dù chúng có thể khiến bạn trông cao hơn nhưng vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn mặc một chiếc áo croptop thì nên chọn quần hot pants cạp cao để cân bằng độ dài - ngắn của trang phục. Bạn hoàn toàn có thể diện chúng theo kiểu mặc với áo dáng dài để giấu quần một cách cá tính. Đừng quên mặc thêm một chiếc quần bảo hộ bên trong, chú ý chọn loại quần không may viền ren và có độ dài thích hợp.

Bạn không nên chọn những chiếc quần quá ngắn vì chúng không có khả năng che chắn tốt.

