Mặc sao để tránh "vết xe đổ" của cô gái mặc váy ngủ hằn vòng 3 ra phố?

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 00:20 AM (GMT+7)

Không phải không thể mặc váy lụa ra đường nhưng nếu thiếu tinh tế thì đây dễ trở thành thảm họa thời trang.

Cô gái khiến người đi đường ngỡ ngàng khi mặc slip dress mỏng dính ra phố.

Cách đây một thời gian, trên hội nhóm Facebook và một số trang tin như tw.yahoo, setn.com có chia sẻ hình ảnh về một cô gái mặc váy slip dress lụa xuống phố khiến cư dân mạng sững sờ. Cô gái này chọn thiết kế váy lụa hai dây màu trắng đơn giản dài chấm mắt cá chân.

Tuy nhiên, vì trang phục quá mỏng nên nó ôm sát lộ vòng 3 nên khiến cô gặp phải chỉ trích về việc ăn mặc phản cảm. Một số người nói rằng có thể do cô cần ra ngoài gấp nên đã tiện mặc váy ngủ hơn nữa đường xá cũng vắng vẻ số khác thì phản đối, cho rằng dù vội vàng đến đâu cũng không được thiếu chỉn chu khi bước ra phố.

Không chỉ người bình thường mà đến cả các ngôi sao cũng không tránh được sự cố khi mặc những chiếc váy slip dress được may bằng lụa hoặc satin như thế này. Vì chúng khá mong manh nên khi gió thổi rất dễ dính vào người để lộ điểm nhảy cảm. Kể cả không có gió thì khi bước đi chúng cũng rất dễ phản chủ.

Selena Gomez rất yêu những chiếc váy slip dress bằng lụa nhưng chúng cũng không ít lần khiến cô rơi vào tình huống nhạy cảm.

Rihanna cũng là một trong số những người yêu thích slip dress khi thường xuyên diện chúng khi ra ngoài phố.

Slip dress - biểu tượng của sự cám dỗ

Slip dess vốn là đồ lót được mặc bên trong váy với nhiều biến thể bắt đầu phổ biến từ thời Trung cổ. Tuy nhiên khi corset ra đời, những chiếc váy nhẹ, mỏng không còn được ưa chuộng như cũ. Bước sang những năm 1990, phụ nữ cảm thấy cần phải được giải phóng khỏi những chiếc corset gây đau đớn. Cũng trong thời điểm này xu hướng “flapper girl” thịnh hành, mở đầu cho quá trình đòi lại sự công bằng cho phái nữ. Những chiếc váy flapper thời điểm đó rất gần với slip dress bây giờ.

Những chiếc váy flapper được cho là có kiểu dáng khá tương đồng với slip dress.

Danh từ "slip dress" chưa được sử dụng cho đến năm 1934 khi Vogue miêu tả về những chiếc váy xuyên thấu trơn. Slip dress là thiết kế dáng suông thường được may bằng vải satin, lụa với dây đai spaghetti mỏng manh. Chính bởi vậy nó được xem là biểu tượng của sự cám dỗ lại vốn là đồ ngủ nên rất mực gợi cảm. Sau đó, các nhà thiết kế thời trang đã đưa chúng lên sàn diễn và hàng loạt ngôi sao như Kate Moss, Selena Gomez, Rihanna, Kendal Jenner,... lăng xê chúng như một item có thể mặc ngoài phố chứ không phải là đồ ngủ.

Các nhà thiết kế đã đưa đồ ngủ lên sàn diễn thời trang.

Các ngôi sao cũng không bỏ quên xu hướng thời trang mới mẻ và táo bạo này.

Làm sao để tránh lỗi phản cảm khi mặc slip dress

- Chú ý chất liệu và kiểu dáng: Bản thân slip dress vốn được may bằng những chất liệu mỏng nhẹ, nếu bạn chiếc váy quá mỏng chúng sẽ không thích hợp để mặc ra ngoài vì dễ dàng lộ nội y hay hằn in vùng nhạy cảm. Ngoài ram bạn cũng có thể chọn những kiểu slip dress phá cách thêm 1 số chi tiết tạo kiểu như xẻ đùi, tạo đường gấp nếp ở thân váy vừa ấn tượng lại tạo cảm giác an toàn hơn.

Không nên chọn những chiếc váy quá mỏng vì chúng dễ dính chặt vào cơ thể khi có gió hoặc di chuyển.

- Kết hợp với áo khoác hoặc mặc bên ngoài áo: Áo khoác là món đồ kết hợp hoàn hảo với slip dress bởi không chỉ kín đáo mà còn có thể tạo nên nhiều phong cách đa dạng. Bạn sẽ là quý cô thanh lịch khi mặc áo khoác dáng dài hoặc cardigan nhưng sẽ cá tính với áo khoác da. Bên cạnh đó, còn cách kết hợp khác là mặc slip dress bên ngoài áo phông. Tưởng chừng không phù hợp nhưng lại khá thời thượng và độc đáo.

Áo khoác sẽ giúp những chiếc váy slip dress thêm phần thời thượng và kín đáo.

- Chọn nội y phù hợp: Do slip dress có dây quai mảnh nên không thể mặc những chiếc áo lót thông thường vì dễ lộ kém duyên. Thay vào đó bạn nên chọn những chiếc áo không có quai hoặc gọn nhẹ hơn thì sử dụng miếng dán đầu ngực. Nếu bạn không muốn rơi vào trường hợp xấu hổ vì quần nhỏ rõ mồm một sau lớp váy thì quần c-string sẽ thích hợp hơn khi chúng không có viền quần mà vẫn đủ an toàn.

Khi diện slip dress không thể không quan tâm đến vấn đề chọn nội y thích hợp.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/lam-sao-de-tranh-vet-xe-do-cua-co-gai-mac-do-ngu-lo-lo-vong-3-ra-ph...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/lam-sao-de-tranh-vet-xe-do-cua-co-gai-mac-do-ngu-lo-lo-vong-3-ra-pho-1062104.html