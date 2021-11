Prada thi vị hoá hot trend quần áo trượt tuyết trong phim quảng cáo mới

Năm nay xu hướng đồ trượt tuyết được xem là hot trend mùa thu đông.

Mỗi mùa tuyết rơi, chúng phủ lên mọi thứ: mặt đất, cây cối, bậc thềm hiên nhà và ô tô. Màu trắng xóa gợi nhớ cho chúng ta về những vùng đất cổ tích mơ mộng thời thơ ấu. Năm nay trào lưu mặc đồ ấm kiểu trượt tuyết lan tràn khắp mọi nơi, kể cả nơi không có tuyết. Và Prada cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng mùa đông này với phim quảng cáo trắng xoá bối cảnh tuyết.

Đối với chiến dịch holiday năm 2021, Prada tạo ra một cảnh quan của riêng mình trong A Midwinter’s Night Dream. Thương hiệu đặt tuyết ở nơi nó không bao giờ rơi: thành phố lấp lánh của Los Angeles. Những kẻ lang thang trong cuộc trốn chạy tuyệt vời này là các diễn viên trẻ Julia Garner, Shira Haas, Louis Partidge và Taylor Russell.

Cảm hứng cho bộ sưu tập mới nhất của Prada chính là điện ảnh, một nàng thơ lâu đời của nhà mốt. Các nhân vật trong phim đi khắp các vùng lãnh nguyên để hướng tới một ngày nghỉ lễ vui vẻ. Kiểu dáng mới sáng bóng hàng hiệu lấp lánh ngang bằng với lớp tuyết bao quanh họ.

Phim ngắn do đạo diễn nổi tiếng Mary Harron, biên kịch và đạo diễn của American Psycho, lên ý tưởng. Glen Luchford, một cộng tác viên của Prada từ những năm 90 phụ trách các cảnh quay cho bộ phim. Để quay các diễn viên trong môi trường xung quanh lạnh giá, thương hiệu đã sử dụng một công nghệ nhập vai được gọi là The Volume, một 'cái kén cong' của màn hình LED được tạo ra như đã sử dụng trong phim The Mandalorian.

Bản thân bộ sưu tập có màu đen, trắng, và đôi khi là màu pastel. Nó dường như được thiết kế dành cho các bữa tiệc ngày lễ, vì mọi trang phục đều đặt ra ranh giới giữa lễ hội táo bạo và an toàn cho nơi làm việc. Sơ mi voan, sequin và rhinestone được kết hợp với quần tất sọc và mũ bucket retro dành cho các quý cô. Những người đàn ông được mặc thiết kế hộp và phụ kiện chrome.

