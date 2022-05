Những khoảnh khắc gây xôn xao nhất Met Gala 2022

Met Gala 2022, hay còn được gọi là M-Day giữa những người trong ngành, đã quay trở lại đầy đủ vào Thứ Hai đầu tiên của tháng Năm.

Chủ đề năm nay, In America: An Anthology of Fashion là phần mở rộng của khái niệm In America: A Lexicon of Fashion năm ngoái. Chủ đề "Gilded Glamour" đã chứng kiến ​​một thảm đỏ được xếp đặt cẩn thận mang đến những gì tốt nhất trong xu hướng sàn diễn cổ điển và hiện tại. Một số ngôi sao lớn nhất của ngành đã tham dự sự kiện để giới thiệu cách giải thích của họ về các xu hướng may mặc cuối thế kỷ 19 qua lăng kính đương đại.

Những người đàn ông mặc váy tham dự Met Gala 2022 mạ vàng và lấp lánh, chứng minh rằng các chuẩn mực giới tính trong thời trang truyền thống không còn là lý tưởng của thế kỷ 21. Thom Browne đã có một khoảnh khắc quan trọng trên thảm đỏ, khi cung cấp trang phục cho những quý ông nổi bật như Travis Barker, Oscar Isaac và Russell Westbrook trong những chiếc váy đặt riêng cho sự kiện.

Thương hiệu bày tỏ lòng kính trọng đối với một trong những nhà thiết kế biểu tượng nhất của Mỹ, Marc Jacobs, là một trong những người đầu tiên mặc chiếc váy trên thảm Met Gala năm 2012. Khoảnh khắc của Thom Browne không kết thúc ở đó, khi Lizzo kết hợp chiếc váy màu vàng, hoa tùy chỉnh của cô với màn biểu diễn sáo ngẫu hứng, nêu bật cội nguồn âm nhạc của cô. Bad Bunny cũng gây choáng trong một chiếc váy của Burberry, tiếp tục ủng hộ các cuộc thảo luận về các chuẩn mực giới tính trong thời trang về phía trước.

Đồng chủ tịch Met Gala, Blake Lively đã một lần nữa chứng minh rằng cô ấy hiểu được nhiệm vụ trong lần xuất hiện thứ mười của mình. Lively nói với các phóng viên trong livestream của Vogue rằng khoảnh khắc mặc váy của cô ấy đã truyền tải nguyên tắc ăn mặc “Gilded Glamour” bằng cách lấy cảm hứng từ “kiến trúc Thành phố New York và các tòa nhà cổ điển”.

Trong trang phục Versace, cô ấy nói thêm, “Chiếc váy đại diện cho Tượng Nữ thần Tự do, cộng với vương miện có bảy tầng, Tượng Tự do có bảy tia đại diện cho tia sáng mặt trời và sau đó là 7 biển và lục địa đại diện cho sự chào đón, bao trùm và sự tự do".

Alicia Keys và Swizz Beatz cũng xuất hiện trong các bộ quần áo của Ralph Lauren lấy cảm hứng từ Thành phố New York, tôn vinh “Empire State of Mind” khó quên của Key. Áo choàng cape của Key tiết lộ đường chân trời mang tính biểu tượng của NYC ở mặt sau, trong khi Swizz bày tỏ lòng tôn kính với New York Yankees.

Một số ngôi sao đã sử dụng đồ trang sức để tạo ra một tuyên bố cho chủ đề “Sự quyến rũ mạ vàng”, bao gồm Odell Beckham Jr., người đã mua một chiếc dây chuyền trị giá 650,000 đô la Mỹ và Gunna trong một chiếc vòng cổ lấy cảm hứng từ tiền điện tử. Rapper “Pushing P” đã thực sự nắm bắt thế giới tiền điện tử bằng cách hợp tác với nền tảng Ledger để tạo ra một dây chuyền và mặt dây chuyền nạm kim cương tùy chỉnh để chứa các tài sản kỹ thuật số của anh ấy. Được làm bằng 1.000 viên đá cầm tay bao gồm kim cương và ngọc bích cắt tròn, Gunna đã chứng minh rằng tiền điện tử có chỗ đứng trong thời trang và ngược lại.

Đối với sự kiện năm nay, Kim Kardashian đã dốc hết sức để kỷ niệm lịch sử thời trang Mỹ, tìm hiểu sâu về kho lưu trữ thời trang của Marilyn Monroe. Kardashian đã tham dự buổi dạ tiệc với một trong những bộ váy mang tính biểu tượng nhất của Monroe, đặc biệt là chiếc váy Jean Louis mà cô ấy mặc để hát bài "Chúc mừng sinh nhật" của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962. Billie Eilish đã mang đến sự quyến rũ bất tận cho buổi dạ tiệc, mặc một chiếc váy lấy cảm hứng từ Gucci bức chân dung của John Singer Sargent về Madame Paul Poirson vào năm 1885, ở đỉnh cao của Thời đại mạ vàng ở New York.

Lặp lại những khoảnh khắc thu hút sự chú ý nhất của Met Gala 2022, Jared Leto và giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Gucci đã gây thích thú trên thảm đỏ. Leto, người không bao giờ né tránh những khoảnh khắc thời trang kỳ dị, bao gồm cả chiếc đầu bằng sáp của mình, đã bày tỏ sự tôn vinh với vai trò của mình trong House of Gucci, bao trùm thời đại 1870-1890 vĩ đại.

