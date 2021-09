Vivienne Westwood sáng tạo trong bộ sưu tập mùa hè

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 13:34 PM (GMT+7)

Với Vivienne Westwood, mọi thứ cũ đều trở lại mới: từ chủ đề đến chất liệu. "Save Our Souls", bộ sưu tập Xuân/Hè năm 2022, mô tả lại bộ sưu tập Mùa hè năm 1998 của Westwood "Tied To The Mast."

Với Vivienne Westwood, mọi thứ cũ đều trở lại mới: từ chủ đề đến chất liệu. "Save Our Souls", bộ sưu tập Xuân/Hè năm 2022, mô tả lại bộ sưu tập Mùa hè năm 1998 của Westwood "Tied To The Mast."

Được sinh ra từ phong trào punk, Westwood luôn sáng tạo với mục tiêu, cho dù đó là quyền động vật hay lập trường chính trị của bà. Bộ sưu tập này tập trung vào tính năng nâng cao và tính bền vững, đây không phải là điều gì mới mẻ đối với Westwood, người đã ủng hộ các vấn đề môi trường trong nhiều năm. Trong toàn bộ bộ sưu tập chính và trước bộ sưu tập, 98% tất cả các chất liệu được sử dụng là sử dụng ít va chạm và thô bạo, bông hữu cơ, bông tái chế, lụa hữu cơ, polyester tái chế, sợi viscose có nguồn gốc rõ ràng hoặc len không có mulesing.

Để tiếp tục thực hiện ý tưởng giảm thiểu rác thải này, Westwood đã thiết kế bộ sưu tập để có mọi thứ bạn cần, với nội dung "Mua ít hơn, chọn tốt, cuối cùng". Có một cảm giác rửa sạch mọi thứ không cần thiết. “Tôi bị trói vào cột buồm và quần áo đã trải qua một cuộc thay đổi trên biển. Trên một chiếc thuyền buồm khi bão nổi lên, mọi thứ phải được cột xuống hoặc bị cuốn trôi; phụ nữ và trẻ em được đưa lên boong và buộc vào cột buồm để đảm bảo an toàn”. Westwood nói.

Bộ sưu tập, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập năm 98 của bà, sử dụng những kiểu dáng vượt thời gian nhưng độc đáo mà bà nổi tiếng cùng như áo nịt ngực vừa vặn và những bộ quần áo được thiết kế riêng. Các thiết kế đi theo bộ sưu tập trước đó và chủ đề biển với các sọc xanh hải lý và cánh buồm như những chiếc váy xếp nếp. Đầu cá mập bằng nhựa Campy, dây thừng dệt, thang và bánh lái tàu, cũng được sử dụng trong chiến dịch vào những năm 90, làm nổi bật khái niệm này.

Bộ sưu tập có tất cả mọi thứ từ vải tartan mang tính biểu tượng của bà đến vải lụa phức tạp giống như thời Phục hưng, từ mũ đội đầu quá khổ đến ví hình trái tim nhỏ và từ những chiếc váy đẹp tuyệt vời đến những bộ đồ ngọt phù hợp.

Nguồn: http://danviet.vn/vivienne-westwood-sang-tao-trong-bo-suu-tap-mua-he-50202122913352317.htmNguồn: http://danviet.vn/vivienne-westwood-sang-tao-trong-bo-suu-tap-mua-he-50202122913352317.htm