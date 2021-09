Tại sao có rất nhiều nhà thiết kế không xuất hiện tại Met Gala?

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 17:26 PM (GMT+7)

Một Met Gala nữa đã đến và đi, danh sách mặc đẹp nhất đã có và đọng lại trong chúng ta trong chín tháng tới cho đến khi phần hai của dạ tiệc đến vào tháng 5.

Khi nói đến “đêm tiệc lớn nhất của làng thời trang”, luôn có nhiều câu chuyện đáng để bàn.

Nhiều người nổi tiếng đã suy nghĩ về cách tiếp cận của họ với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion" và sự hợp tác của họ với các nhà thiết kế Mỹ, cho dù có liên quan đến các biểu tượng như diễn giải của Amanda Gorman về Tượng Nữ thần Tự do ở Vera Wang; sự hồi sinh của sự hào nhoáng Hollywood cũ, như Billie Eilish đã làm trong chiếc váy dạ hội của Oscar de la Renta và Kendall Jenner trong chiếc váy pha lê My Fair Lady của Givenchy’s Matthew Williams; hoặc của thời trang streetwear và giới trẻ Mỹ, được ghi nhận bởi Timothée Chalamet trong Chuck Taylors.

Ciara đã mặc Peter Dundas để tỏ lòng kính trọng với bóng đá Mỹ, một yếu tố khác biệt của văn hóa, trong chiếc váy áo hiệu Seahawks (phụ kiện với chiếc nhẫn Super Bowl của chồng cô), dựa trên chiếc váy của một nhà thiết kế người Mỹ khác, Geoffrey Beene.

Công chúa Hyperpop Kim Petras đã chọn Collina Strada, một nhà thiết kế người New York đi đầu trong lĩnh vực thời trang bền vững, để hiện thực hóa những tưởng tượng về “horse girl” của mình. Ngay cả Alexandria-Ocasio Cortez, mặc trên người một bộ cánh như một tuyên bố chính trị, một cách tự nhiên, trên chiếc váy của người nhập cư Brooklyn Aurora James, trong một cảnh tượng phân cực bám sát chủ đề.

Tuy nhiên, điều để lại dấu hỏi đối với những người hâm mộ thời trang ở khắp mọi nơi là sự thiếu vắng các nhà mốt Mỹ nổi bật. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao Halston, được cho là nhà thiết kế đầu tiên của Mỹ, không phải là tâm điểm của đêm; hoặc nhà thiết kế người Mỹ gốc Anh Charles James, người đồng nghĩa với từ "váy dạ hội". Bên cạnh sự tôn kính của Jeremy O'Harris đối với Aaliyah, Tommy Hilfiger trông rất hạn chế trên thảm đỏ, Diane Von Furstenberg tham dự nhưng không được mặc bởi một ngôi sao, và thẩm mỹ văn hóa đặc biệt của Calvin Klein và Perry Ellis đã không thể hiện.

Đáng ngạc nhiên là có rất ít tài liệu tham khảo về thời trang của người da đen và thời trang streetwear của những năm 80, 90 và 00, một thể loại phong cách Mỹ nguyên bản và phá cách. Marc Jacobs, một người nổi loạn chống lại truyền thống và tinh thần trẻ trung trong thời trang, người đang trong một cuộc hồi sinh sự nghiệp khác, cũng đã bị bỏ lỡ đáng kể tại Met's "Party in the U.S.A.".

Ngay cả những chàng trai vàng của NYFW như Peter Do, Telfar Clemens và Christopher John Rogers, tất cả những nhân vật đương đại trong làng mốt không xuất hiện. Đó chẳng phải là điều làm nên sự độc đáo của thời trang Mỹ, sự nổi loạn, trang phục thể thao, văn hóa tiêu dùng, tiếng nói đa dạng của người nhập cư và những tác phẩm kinh điển mới, bản chất của “Nền độc lập của Mỹ”?

Jeremy Scott của Moschino đã có mặt, nhưng bộ sưu tập McDonald's-meet-Chanel năm 2014 của anh là một trong những bộ sưu tập Americana quan trọng nhất của anh từ trước đến nay, với tư cách là một nhà thiết kế sinh ra ở miền Trung Tây đang sở hữu một nhà mốt Ý. Để tôn vinh lịch sử nước Mỹ, Kerby Jean-Raymond’s 2021 Haute Couture tại Pyer Moss sẽ thêm một góc nhìn khó hiểu vào buổi tối, nơi bộ sưu tập lịch sử tôn vinh 25 phát minh của người da đen được lấy ra từ một danh sách tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Và với tất cả cuộc nói chuyện về Y2K, punk và thẩm mỹ cổ điển đang trở lại trong thời trang cao cấp, sẽ rất thú vị nếu một It girl mặc lại trang phục Baby Phat thiết kế bởi Kimora Lee Simmons hoặc grungy Anna Sui. Rihanna và Kanye West đại diện cho một đội bảo vệ mới của các ngôi sao văn hóa Mỹ hòa nhập vào thời trang, vì vậy có vẻ như bản thân Miss Met đã không mặc thiết kế Fenty của riêng mình, hoặc Kim Kardashian, người đã làm mẫu trong một số chiến dịch, đã không mặc Yeezy (tuy nhiên, họ đã tôn vinh chủ đề trong Balenciaga). Bộ sưu tập Ivy Park "Rodeo" của Beyonce chắc chắn sẽ mang đến sự quyến rũ của một cô gái cao bồi.

Có lẽ chủ đề quá mơ hồ, như nhiều nhà phê bình thời trang tin, hoặc có thể có quá nhiều lựa chọn để lựa chọn mà những yếu tố cần thiết đã bị bỏ qua. May mắn thay, Met mang đến cơ hội thứ hai để tôn vinh Americana vào năm 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-sao-co-rat-nhieu-nha-thiet-ke-khong-xuat-hien-tai-met-gala-502021219172751...