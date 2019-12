Lợn tăng giá, dân tình đổ xô đi săn quần áo hình "thịt của nhà giàu"

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 16:53 PM (GMT+7)

Những chiếc áo in hình thịt lợn được cư dân mạng săn lùng, bỗng chốc trở thành item thời trang "hot".

Trang phục in hình thịt lợn được cư dân mạng lùng sục ngang hàng hiệu.

Vì thịt lợn tăng giá chóng mặt nên loại thực phẩm vốn quen thuộc này bỗng nhiên trở nên xa xỉ. Tưởng chừng không liên quan nhưng thời trang cũng nhanh chóng bắt kịp sự kiện đang hot này. Những trang phục in hình thịt lợn trở thành mặt hàng được săn đón với giá áo khoảng 200 nghìn đồng, bộ 400 nghìn đồng thậm chí tất cũng được bán với giá 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, trào lưu này cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều khi bị chê phản cảm, thiếu thẩm mỹ thậm chí rùng rợn.

Thiết kế này vấp phải nhiều tranh cãi vì ghê rợn.

Nhắc đến những thiết kế lấy cảm hứng từ thịt không thể không đề cập đến bộ đồ thịt tươi của Lady Gaga từng khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc MTV năm 2010, cô đã mặc một chiếc váy bằng thịt bò sống. Cô không hề cảm thấy trang phục bốc mùi mà chia sẻ "nó có một mùi hương ngọt ngào". Bộ đồ này không chỉ bị chê phản cảm mà còn gây ra hàng loạt tranh cãi như phản thời trang, thái độ dã man với động vật và thiếu tôn trọng với thực phẩm. Bản thân việc giết động vật lấy thịt vốn đã bị coi là tàn bạo, chúng được dùng để làm thức ăn cho con người không phải phục vụ chiêu trò của người nổi tiếng.

Bộ trang phục váy thịt tai tiếng của Lady Gaga.

Lady Gaga từng giải thích: “Tôi không muốn thiếu tôn trọng bất cứ ai, nhưng nếu chúng ta không thể đấu tranh cho quyền lợi của chúng ta, chúng ta sẽ sớm chỉ còn là những miếng thịt trên cơ thể mà thôi. Và tôi không muốn là những miếng thịt”. Sau đó, trang phục này được bảo quan tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll như một loại khô bò, thậm chí còn được sơn phết để tạo cảm giác tươi hơn. Thậm chí, trong tour diễn Born This Way, Lady Gaga có diện bộ váy tương tự, thậm chí các vũ công cũng diện quần áo in hình thịt.

Lady Gaga diện lại trang phục lấy cảm hứng từ váy thịt.

Bộ váy của Lady Gaga được trưng bày ở bảo tàng.

Ngoài ra, xu hướng thời trang mặc đồ in hình thịt còn được đưa lên sàn catwalk. Nhà thiết kế Jeremy Scott đã cho ra mắt thiết kế này tại New York Fashion Week vào năm 2011. Anh chia sẻ mình rất thích váy thịt của Lady Gaga nhưng trang phục của anh mang hơi hướng khác, là sự sáng tạo đặc biệt.

Váy thịt được đưa lên sàn catwalk.

