Mốt quần thành áo khiến "chân dài đến nách" gây tranh cãi

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 09:14 AM (GMT+7)

Có người cho rằng trang phục này có thiết kế độc đáo nhưng cũng có người khẳng định nó thật kì cục.

Cư dân mạng Hàn gọi đây là bộ đồ "chiếc áo mất tích".

Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc đang bàn tàn xôn xao về bộ đồ với thiết kế giống quần nhưng được kéo cao lên trên ngực giống như một bộ jumpsuit và gọi đây là trang phục "chiếc áo mất tích". Giá bán của thiết kế này ban đầu rơi vào khoảng 30 000 won (khoảng 600 000 đồng) sau đó được giảm giá sâu 49% và sẽ giao tận nơi với phí vận chuyển từ 0 đến 6000 won (0 đến 120 000 đồng). Một số người bình luận rằng mốt này thật kỳ cục, mặc bộ này trông như kẻ ngốc hay đây là kiểu trang phục gì vậy, hanbok dạng quần ư? Có người phản ứng nhẹ nhàng hơn thì nói "nếu thêm thắt lưng vào thì cũng ổn đấy, còn cái này nhìn mắc cười quá".

Bộ đồ ban đầu được bán với giá 30 000 won (khoảng 600 000 đồng).

Trước đó, xu hướng giày "móng heo" cũng từng được giới trẻ Hàn lăng xê nhiệt tình. Những đôi giày với kiểu dáng tách móng đặc biệt trông không khác gì "móng heo" được thiết kế từ giày búp bê đến boots, giày thể thao. Mặc hình dáng trông có vẻ kì cục này, các tín đồ thời trang xứ Hàn vẫn kết hợp trang phục rất ấn tượng từ phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng đến năng động, cá tính.

Giày "móng heo" là xu hướng mới trong phong cách thời trang của giới trẻ Hàn.

Đến cả giày thể thao cũng được thiết kế theo kiểu "móng heo".

Hay các độ đồ với thiết kế tay dài lượt thượt bị chê luộm thuộm cũng nhanh chóng trở thành mốt ở Hàn Quốc. Những chiếc tay áo dài quá khổ này vấp phải tranh cãi khi khiến không ít người gặp khó khăn, cản trở hoạt động, chỉ đẹp khi không làm gì. Nhưng phong cách này vẫn được các thần tượng xứ sở kim chi thường xuyên diện nên vẫn trở thành xu hướng.

Kiểu trang phục với dáng tay dài quá khổ từng bị chê luộm thuộm.

Tay áo dài tạo điểm nhấn cho trang phục nhưng cũng gây khó khăn cho người mặc.

So với phong cách thời trang Âu Mỹ, cách diện đồ theo kiểu Hàn Quốc có phần được ưa chuộng hơn ở châu Á trong đó có Việt Nam. Một phần do sức ảnh hưởng của nền âm nhạc cũng như phim ảnh xứ sở kim chi, phần khác do cách mặc đồ của giới trẻ Hàn khá phù hợp với các bạn trẻ Việt Nam nên ngày càng trở nên phổ biến. Trong năm 2019, một số kiểu diện đồ trở thành trend ở Hàn Quốc phải kể đến đó là những chiếc cardigan dáng rộng, kiểu mặc layer và đặc biệt là sự lên ngôi của những chiếc cặp tóc từ "bánh bèo" đến cá tính cũng được cô gái Việt Nam đặc biệt yêu thích.

Những chiếc cặp tóc kiểu Hàn trở thành xu hướng trong phong cách thời trang của giới trẻ Việt Nam năm nay.

