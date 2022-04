Loewe mang năng lượng hòn đảo ăn chơi Ibiza trong bộ sưu tập mới nhất

Không gì bằng năng lượng vui vẻ và vô tư ở Ibiza được thể hiện trong bộ sưu tập mới của Loewe.

Không gì bằng năng lượng vui vẻ và vô tư ở Ibiza. Điểm đến của bữa tiệc thực tế được tạo ra để sống trong thời điểm hiện tại, giàu có với lịch sử tự do cá nhân và chủ nghĩa thoát ly. Bộ sưu tập Loewe Xuân/Hè 2022 Paul’s Ibiza từ Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson thể hiện thái độ vô tư của người dân trên đảo với những bộ trang phục và phụ kiện đầy màu sắc và vui tươi để chào mừng mùa hè đến.

Dưới ống kính của Grey Sorrenti, chiến dịch được tổ chức tại tư dinh cũ của Edwin Broner, nghệ sĩ studio, người được biết đến nhiều nhất với tư cách là một trong những kiến ​​trúc sư vĩ đại nhất của Ibiza. Những hình ảnh thể hiện gần gũi bộ sưu tập trong khi tôn vinh linh hồn của Ibiza và di sản Tây Ban Nha của nhà mốt.

Bộ sưu tập mang chất phóng khoáng và gợi cảm như chính nguồn cảm hứng của nó, hoàn chỉnh với những họa tiết đơn giản, dễ mặc và trang phục tôn da. Bản chất thoải mái của các tác phẩm được đặt xen kẽ với nhau bằng những mảng màu sáng và lấp lánh. Áo phông casual được làm từ lụa trong khi váy và áo được đính sequin, thể hiện tinh thần tự do của bộ sưu tập này.

Phụ kiện cũng có một yếu tố vui tươi. Giày Mule được đính kết và túi tote và túi xô có hoa văn hình học và chuyển màu ombré gợi nhớ đến cảnh hoàng hôn. Denim, rơm và vải raffia tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập làm chất liệu cho những chiếc túi mang tính biểu tượng của thương hiệu, mang đến cho chúng một lớp trang điểm thêm cả màu sắc và sự quyến rũ. Kính râm, mũ, charm và đồ trang sức đóng vai trò là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ trang phục tự do nào với hình dáng độc đáo và màu sắc tươi sáng của chúng. Ở những nơi khác, bộ sưu tập bao gồm nước hoa Eau de Toilette — Loewe Paul’s Ibiza Eclectic, một hương thơm không phân biệt giới tính phù hợp với bản chất vui vẻ và khoái lạc của bộ sưu tập.

Thương hiệu cũng sẽ mở ba cửa hàng pop up trong suốt tháng 4 và tháng 5. Các cửa hàng pop up sẽ được đặt tại Holt Renfrew ở Vancouver, Neiman Marcus ở Beverly Hills, và Loewe ở South Coast Plaza, và sẽ bao gồm đầy đủ các thiết kế ready to wear, phụ kiện, nước hoa.

