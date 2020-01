Loạt hàng hiệu sành điệu nhất dành riêng cho năm Canh Tý

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 10:19 AM (GMT+7)

Cùng xem các nhà mốt ra mắt những mẫu thiết kế mới nào chào mừng năm Canh Tý 2020

Gucci và Disney kỷ niệm năm Canh Tý với chuột Mickey

Gucci đã làm mới bộ ba sản phẩm chủ lực thời trang nam của nhà mốt. Một chiếc áo khoác vải in hình chuột Mickey khắp bề mặt, bên trên logo huyền thoại của Gucci. Ngoài ra, một chiếc áo sơ mi ngắn tay phong cách thể thao vừa vặn có cổ áo mở rộng và kẻ sọc ấm áp cho cảm giác retro, được nhấn mạnh bởi hình ảnh Mickey appliqué trên túi áo ngực. Cuối cùng, một chiếc áo cotton nhẹ sẵn sàng cho mùa hè cả về hình dạng và kiểu dáng, với họa tiết Mickey và Minnie đầy màu sắc được tô điểm trên toàn bộ trang phục.

Chiếc áo khoác GG Supreme có giá 4.900 đô la Mỹ, áo sơ mi có giá 950 đô la Mỹ và áo cotton có giá khiêm tốn hơn $ 930 đô la Mỹ.

Off-White™ chúc mừng năm Canh Tý với bộ sưu tập mới

Các thương hiệu trên toàn thế giới bao gồm Gucci, BAPE, Converse và nhiều hơn nữa đã bắt đầu kỷ niệm năm Canh Tý với các sản phẩm theo chủ đề và quà tặng phiên bản giới hạn, và Virgil Abloh helmed Off-White ™ là bộ sưu tập mới nhất dành riêng cho năm Canh Tý.

Các mẫu thiết kế trang phục nữ, trang phục nam và phụ kiện - được bao phủ trong các sắc thái của màu đen và đỏ, đại diện cho vận may, may mắn và niềm vui với một trong những màu sắc quen thuộc nhất của Tết nguyên đán. Đồ họa có chữ ký Off-White ™, như mũi tên và dấu ngoặc kép, được in trên những chiếc áo hoodie, áo choàng, áo phông và quần bò của thương hiệu, kết hợp với hình minh họa về con chuột để tỏ lòng tôn kính với biểu tượng cung hoàng đạo nổi bật năm nay. Trong khi đó, hình ảnh hoa màu hồng thêm phần nhẹ nhàng cho các thiết kế nữ, miêu tả sự giàu có, tuổi thọ và vẻ đẹp thuần khiết.

“Chúc may mắn” cũng là một cụm từ nổi bật xuất hiện trên một số mẫu áo và phụ kiện. Các thiết kế như khăn quàng cổ, ví, túi da và vớ được in những lời chúc tốt đẹp, trong khi những chiếc mũ xô cổ điển được in hình đồ họa bằng tay và một chữ đơn giản “Off”.

Prada chào mừng Tết nguyên đán với người mẫu Chun Jin

Prada đang chào mừng Tết Nguyên đán 2020 bằng bộ sưu tập mới với sự tham gia của người mẫu Trung Quốc Chun Jin và các thành viên gia đình cô.

Ra mắt đúng dịp Tết Nguyên đán, bộ sưu tập giới thiệu độc quyền cho Reasy-to-wear, túi xách, giày dép và phụ kiện dành cho nam và nữ. Bộ sưu tập thu hút rất nhiều từ sự liên kết màu sắc và sử dụng màu đỏ, để phản ánh sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc và thêm các màu sắc nổi bật vào các mẫu túi, vỏ điện thoại và kính.

Ở những nơi khác, chúng ta thấy giày thể thao màu đỏ tươi, túi Prada với logo hình tam giác lấy cảm hứng từ Tết nguyên đán, và vô số họa tiết hoa và chim. Tất cả những điều này được ghi lại trong chiến dịch “Coming Home”, trong đó Chun Jin thăm gia đình ở quê nhà của cô ấy cho một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm. Khi ở nhà, Jin nhớ lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, mà Prada gọi là hành trình tìm đến chính mình, vì nó là cách để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ những khoảnh khắc và món quà khó quên với những người thân yêu.

Hãy xem bộ sưu tập Tết Nguyên đán của Prada 2020 trong chiến dịch trên và chọn những món đồ yêu thích của bạn thông qua trang web của Prada và các cửa hàng trên toàn thế giới.

