Khởi điểm “lệch pha” và vất vả của nhiều nhà thiết kế danh tiếng

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 11:04 AM (GMT+7)

Một số nhà thiết kế nổi tiếng không có một khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp thời trang của họ.

Vera Wang

Con đường đến với thời trang của Vera Wang không tầm thường. Trước khi thiết kế váy cưới theo yêu cầu cho những người nổi tiếng như Ariana Grande và Victoria Beckham, Wang bắt đầu với sự nghiệp trượt băng nghệ thuật thành công. Tuy nhiên, bà chuyển sang sự nghiệp thời trang khi không lọt vào đội tuyển Thế vận hội Hoa Kỳ. Wang cho biết mẹ là nguồn cảm hứng thời trang của bà cùng với công việc mùa hè tại cửa hàng Yves Saint Laurent ở quê hương bà. Cuối cùng Wang đã được thuê tại Vogue, nơi bà trở thành một trong những biên tập viên thời trang trẻ nhất trong thời gian của mình. Sau khi bị từ chối vị trí tổng biên tập, Wang tiếp tục làm việc cho Ralph Lauren trong vài năm và sau đó mở cửa hàng thời trang cô dâu độc lập của riêng mình.

Raf Simons

Hiện là đồng giám đốc sáng tạo của Prada và thương hiệu quần áo nam cùng tên của ông, Raf Simons không được đào tạo chuyên môn trước khi thành lập thương hiệu của mình và được bổ nhiệm tại Jil Sander, Christian Dior và Calvin Klein. Simons học thiết kế công nghiệp và thiết kế đồ nội thất trong những năm 90, sau đó bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà thiết kế đồ nội thất cho nhiều phòng trưng bày.

Lấy cảm hứng từ các couturiers của Bỉ được gọi là Antwerp Six, ông đã thực tập cho Walter Van Beirendonck trong thời gian học đại học. Van Beirendonck đã đưa Simons đến buổi trình diễn thời trang đầu tiên của mình, buổi trình diễn toàn đồ trắng của Maison Margiela vào năm 1991. Sự kiện này đã khơi dậy niềm yêu thích của ông trong việc theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Simons sau đó đã ra mắt bộ sưu tập của mình vào năm 1995 sau khi Linda Loppa, trưởng khoa thời trang tại Học viện Hoàng gia Antwerp, khuyến khích ông làm điều đó.

Virgil Abloh

Trước khi nắm quyền điều hành tại một trong những thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới, Virgil Abloh đã nhận bằng cử nhân kỹ sư dân dụng và sau đó theo học kiến ​​trúc. Kiến trúc trở thành cửa ngõ của Abloh vào thời trang khi ông bắt đầu thiết kế áo phông và viết về thiết kế thời trang cho một blog nổi tiếng. Abloh cuối cùng đã tiếp tục thực tập tại Fendi cùng với đối tác kinh doanh tương lai của mình, Kanye West. Sau đó, Abloh làm việc tại công ty sáng tạo của West, Donda, nơi ông giám sát hướng sáng tạo đằng sau các chương trình sân khấu. Vài năm sau, Abloh đã đạt được thành công lớn với nhãn hiệu Off-White và trở thành giám đốc nghệ thuật của quần áo nam tại Louis Vuitton.

Rei Kawakubo

Người sáng lập Comme des Garçons và Dover Street Market, chủ mưu phản thời trang Rei Kawakubo không được đào tạo chính quy về thiết kế thời trang. Mặc dù học mỹ thuật và văn học trong những năm đại học, Kawakubo đã tiếp xúc với ngành công nghiệp này khi đang làm việc như một nhà quảng cáo tại một công ty dệt may. Ở đó, bà được tự do sáng tạo và tham gia vào việc quản lý đạo cụ và trang phục cho các buổi chụp hình. Điều này cuối cùng đã truyền cảm hứng cho bà để thiết kế quần áo của riêng mình khi bà không thể tìm thấy quần áo phù hợp cho công việc của mình. Sau đó, bà bắt đầu công việc tạo kiểu tóc tự do ngay trước khi mở cửa hàng Comme des Garçons đầu tiên của mình ở Tokyo trong những năm 70.

Tom Ford

Ford bắt đầu nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại Đại học New York khoảng một năm trước khi bỏ học và tập trung vào diễn xuất. Sau đó, ông bắt đầu theo học kiến ​​trúc nội thất tại Trường Thiết kế Mới Parsons và dành một năm rưỡi thực tập tại văn phòng báo chí của Chloé, điều này đã khơi dậy niềm yêu thích của ông đối với thời trang. Ford đã dành năm cuối cùng của mình tại Parsons để học thời trang, nhưng ông đã tốt nghiệp với bằng kiến ​​trúc.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-diem-lech-pha-va-vat-va-cua-nhieu-nha-thiet-ke-danh-tieng-5020211661153790.htm