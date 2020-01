"Hot girl trà sữa" trở thành bà trùm thời trang Trung Quốc

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 16:06 PM (GMT+7)

Chương Trạch Thiên nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng của mình với ngành thời trang sau khi kết hôn.

Phiếm chuyện thời trang Sự kiện:

Hot girl mạng ham tiền đại gia?

Trương Trạch Thiên nổi tiếng nhờ hình ảnh cầm cốc trà sữa.

Sau hình ảnh xinh đẹp khi cầm cốc trà sữa, Chương Trạch Thiên nhanh chóng nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc với biệt danh "hot girl trà sữa". Không chỉ xinh đẹp, cô gái sinh năm 1993 còn có thành tích học tập đáng nể được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Mặc dù vậy cô không bước chân vào showbiz, từ chối lời mời đóng phim của đạo diễn có tiếng Trương Nghệ Mưu. Cuối năm 2013, cô đến Mỹ theo học tại Barnard College theo diện trao đổi.

Chương Trạch Thiên gặp chồng đại gia tại Mỹ.

Tại đây, Chương Trạch Thiên đã gặp nhà sáng lập JD.com Lưu Cường Đông. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi tới hôn nhân. Tuy nhiên, chuyện tình này không nhận được sự ủng hộ của dư luận vì Lưu Cường Đông hơn Chương Trạch Thiên 19 tuổi lại từng có một đời vợ và con trai. Nhiều người cho rằng Chương Trạch Thiên vì ham đại gia nên mới chấp nhận lấy người đáng tuổi chú. Thời điểm chồng cô vướng tin đồn xâm hại tình dục, Chương Trạch Thiên lại trở thành tâm điểm trách móc.

Bà trùm thời trang có đầu óc kinh doanh

Năm 2017, cả Chương Trạch Thiên và Lưu Cường Đông đều có tên trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí New Fortune bình chọn trong đó cô là nữ tỷ phú trẻ nhất. Khi đó, cư dân mạng lại mỉa mai, tài sản của cô là do chồng mang lại, danh hiệu tỷ phú là không xứng đáng. JD.com là trang mua sắm điện tử lớn thứ hai tại Trung Quốc sau Alibaba. Tạp chí Forbes từng thống kê Lưu Cường Đông có giá trị tài sản ròng vào khoảng 7,9 tỉ USD.

Chương Trạch Thiên trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc sau khi lấy chồng giàu có.

Tuy nhiên, Chương Trạch Thiên đã chứng minh rằng cô hoàn toàn có đầu óc kinh doanh và khả năng đầu tư nhạy bén cho lĩnh vực thời trang. Lưu Cường Đông từng tiết lộ, cô là người chịu trách nhiệm quảng bá mục thời trang và các sản phẩm xa xỉ của JD.com. Chương Trạch Thiên cũng là người đứng ra tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến mảng này và mời các tên tuổi lớn đến tham dự.

Lưu Cường Đồng chia sẻ vợ mình là một người có đầu óc kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chương Trạch Thiên còn xuất hiện trên nhiều tạp chí cũng như tham dự các sự kiện thời trang lớn. Khi thì người đẹp có mặt tại Paris Fashion Week để xem buổi biểu diễn kỷ niệm của Dior, hôm sau thì xuất hiện tại show của Chanel. Cô cũng được chụp hình trên đường phố và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo không thua kém gì các ngôi sao nổi tiếng. Chương Trạch Thiên còn có mối quan hệ rộng với các nhân vật trong ngành thời trang khẳng định mình không phải là người bất tài, chỉ biết dựa hơi chồng.

Chương Trạch Thiên xuất hiện trên tạp chí Elle.

Cô chụp hình cùng "biểu tượng thời trang" Iris Apfel.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/hot-girl-tra-sua-tro-thanh-ba-trum-thoi-trang-trung-quoc-1048441.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/hot-girl-tra-sua-tro-thanh-ba-trum-thoi-trang-trung-quoc-1048441.html