Lý Băng Băng tuổi 52: Không nếp nhăn nhờ ngủ sớm và ánh sáng đỏ

'Chống lão hóa không bắt đầu từ làn da, mà từ bên trong tâm trí'

Thời gian gần đây, Lý Băng Băng giảm đóng phim để có thời gian cho bản thân và gia đình, tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Red Note

Lý Băng Băng từng nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle China: "Vẻ đẹp không chỉ nằm ở việc bạn bôi gì lên mặt. Nó nằm ở cách bạn sống mỗi ngày".

Đối với cô, giấc ngủ là "liều thuốc chống lão hóa mạnh mẽ nhất". Nữ diễn viên duy trì thói quen ngủ trước 23h và tắt hoàn toàn các thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi lên giường. Điều này giúp cô tránh được ảnh hưởng của ánh sáng xanh, một trong những yếu tố hàng đầu gây rối loạn nhịp sinh học và lão hóa sớm.

Detox tinh thần: Bắt đầu ngày mới bằng thiền và nước ấm

Lý Băng Băng bắt đầu mỗi buổi sáng với một cốc nước ấm pha nghệ và vài lát gừng, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường trao đổi chất và làm sạch gan. Cô kết hợp với thiền 15 phút mỗi ngày, tập trung vào hơi thở và cảm nhận cơ thể. Theo cô, tinh thần tĩnh lặng chính là gốc rễ để duy trì sức khỏe nội tiết, yếu tố quyết định làn da và sắc vóc khi phụ nữ bước vào độ tuổi 40-50.

Công nghệ ánh sáng đỏ: Liệu pháp phục hồi da từ cấp độ tế bào

Liệu pháp ánh sáng đỏ (red light therapy) là phương pháp điều trị sử dụng ánh sáng đỏ có bước sóng thấp (khoảng 630 nm) lên làn da. Các bước sóng này có thể xuyên qua 2-3 mm dưới da và kích thích tái tạo tế bào nhằm cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn và thúc đẩy sản xuất collagen.

Lý Băng Băng là một trong những ngôi sao châu Á tiên phong sử dụng liệu pháp ánh sáng đỏ (Red Light Therapy) - một công nghệ hiện đại đang phổ biến tại Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Cô thực hiện 15 phút ánh sáng đỏ mỗi tối, giúp kích thích tế bào da sản sinh collagen, tăng tuần hoàn máu và giảm viêm nhiễm dưới da. Đây là phương pháp không xâm lấn, được đánh giá an toàn và hiệu quả trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

Ăn uống đơn giản nhưng có chiến lược

Khác với những ngôi sao thích chế độ ăn hà khắc, Lý Băng Băng lại lựa chọn cách tiếp cận cân bằng. Cô ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, cá và các loại hạt, đồng thời hạn chế rượu, đồ chiên và thực phẩm chế biến sẵn.

Điều đặc biệt là cô ăn theo đồng hồ sinh học, không ăn sau 7 giờ tối và dành ít nhất 12 tiếng để cơ thể "nghỉ ăn" mỗi đêm (fasting nhẹ nhàng).

Với Lý Băng Băng, lão hóa không phải kẻ thù mà là một tiến trình tự nhiên cần được tôn trọng và làm chậm một cách thông minh. Chính sự kỷ luật trong sinh hoạt, tình yêu bản thân và hiểu biết sâu sắc về cơ thể đã giúp cô giữ được nét thanh xuân không phai nhạt theo năm tháng.

Người đẹp 52 tuổi để mặt mộc khoe làn da mịn màng, tươi tắn. Ảnh: Red Note

Lý Băng Băng sinh năm 1973, theo học diễn xuất vào năm 1993. Cô đóng vai chính đầu tiên trong phim Seventeen Years (1999), giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 13. Một số tác phẩm tiêu biểu của Lý Băng Băng: A World Without Thieves (2004), The Knot (2006), The Message (2009 - giành giải Nữ diễn viên chính tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 46), Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (2010). Tạp chí Harper’s Bazaar viết về cô: "Lý Băng Băng là hình mẫu của vẻ đẹp thuần khiết mà mạnh mẽ. Mỗi lần xuất hiện đều thể hiện rõ phong cách 'power beauty' - sắc đẹp của nội lực". Cô là ví dụ điển hình cho vẻ đẹp "aging gracefully" - lão hóa một cách duyên dáng và đầy khí chất.