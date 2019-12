Cách công nương Kate biến tấu trang phục để hợp quy tắc hoàng gia

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 09:34 AM (GMT+7)

Công nương Kate và các thành viên khác của hoàng gia Anh đều phải tuân theo những nguyên tắc chặt chẽ về trang phục.

Kate Middleton trở thành người của hoàng gia khi kết hôn với hoàng tử William.

Trở thành một phần của gia đình hoàng gia là một đặc quyền nhưng đi cùng với đó là những quy tắc chặt chẽ kể cả trong việc họ mặc trang phục như thế nào. Công nương Kate là một trong những nhân vật hoàng gia nổi tiếng với gu thời trang thanh lịch, sang trọng. Để phù hợp với quy định của hoàng gia, Kate Middleton thường biến tấu trang phục của mình. Những thiết kế có phần gợi cảm hay quá ngắn đều được sửa chữa tinh tế.

Trang phục khi công nương Kate mặc kín đáo hơn so với thiết kế gốc.

Cũng là thiết kế của thương hiệu Erdem được may bằng vải voan xuyên thấu với kiểu dáng cộc tay thì phiên bản của công nương Kate kín đáo hơn với việc may thêm một lớp vải bên trong cùng tạo kiểu tay duyên dáng. Với những chiếc váy quá ngắn, công nương Kate thường kéo dài thân váy chạm đầu gối để tránh hớ hênh. Tiêu biểu như hai thiết kế của Alexander McQueen đã được đặt may riêng. Ngoài ra, trong chuyến đi đến Bhutan vào năm 2016, công nương Kate đã chọn phiên bản kín đáo hơn của thương hiệu Temperley London với phần ren may kín ngực. Hay chi tiết cut out ở phần bụng trong thiết kế gốc đã được thay đổi với chiếc thắt lưng màu tím. Hoặc chiếc váy của Jenny Packham cũng được điều chỉnh phần thiết kế ở ngực kín đáo hơn.

Những chiếc váy công nương mặc đều phải có chiều dài che kín đầu gối.

Dễ thấy, trang phục được kết hợp thêm chi tiết để không lộ chi tiết cut - out.

Váy của công nương Kate kín đáo hơn so với thiết kế gốc.

Việc thay đổi trang phục như thế này chỉ là một trong số vô vàn quy tắc phục trang của hoàng gia Anh mà các thành viên phải tuân theo.

1. Cầm túi bên tay trái

Túi xách là phụ kiện phổ biến trong những buổi tiệc hoàng gia, theo như chuyên gia đào tạo nghi thức hoàng gia Myka Meier thì công nương Meghan và công nương Kate thường cầm túi bên tay trái để thuận tiện vẫy chào công chúng bằng tay phải. Ngoài ra những chiếc túi của nữ hoàng còn mang theo thông điệp, nữ hoàng thường sẽ dùng nó để gửi tín hiệu cho nhân viên. Ví dụ khi nữ hoàng muốn rời khỏi bữa tối, bà sẽ đặt túi xách của mình lên bàn để các trợ lý sắp xếp, ra hiệu bữa tiệc sắp kết thúc. Bên cạnh đó những chiếc túi clutch còn được dùng để các nhân vật hoàng gia dễ dàng che ngực khi mặc váy hở cổ.

Phụ nữ hoàng gia thường cầm túi xách bên tay trái.

Những chiếc túi clutch còn giúp các công nương che chắn thiết kế hở ngực.

2. Hoàng tử bé luôn mặc quần short

Không giống như nhiều đứa trẻ khác, người ta chưa bao giờ thấy hoàng tử George mặc áo phông người nhện hay những bộ đồ trẻ con hay mặc, đặc biệt hoàng tử luôn diện quần short. Điều này là do truyền thống hoàng gia từ thế kỷ thứ 16 quy định các cậu bé phải mặc váy chùm cho tới khi 8 tuổi. Tới cuối thế kỷ 19 quy tắc này đã được thay đổi sang mặc quần short.

Hoàng tử mặc quần short cho đến năm 8 tuổi.

3. Không phải ai cũng cũng được đội vương miện

Vương miện chỉ dành cho các sự kiện hoàng gia và các công nương đội trong ngày kết hôn và đây là đặc quyền dành cho những người phụ nữ đã kết hôn. Mitch Geoffrey Munn, tác giả của cuốn "Tiara - A History of Splendor", cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Forbes rằng đây là thông điệp rằng cô ấy đã chuyển từ gia đình của mình sang gia đình hoàng gia.

Chỉ những người phụ nữ đã kết hôn mới được đeo vương miện.

4. Mũ là một truyền thống của người Anh

Mỗi dịp trang trọng, nữ hoàng, các công nương,... đều đội một chiếc mũ phù hợp với trang phục của mình. Xuất phát từ truyền thống của người phụ nữ rằng họ nên giữ tóc của mình gọn gàng. Kể cả khi không đội mũ, nữ hoàng cũng dùng khăn để che tóc.

Kể cả khi không đội mũ, nữ hoàng cũng dùng khăn che tóc.

5. Mọi chuyến đi đều phải mang theo một bộ đồ đen

Theo tờ The Independent một trong những quy tắc có phần kì lạ của hoàng gia Anh là họ thường đem theo một bộ trang phục màu đen phòng trường hợp hoàng gia xảy ra chuyện buồn, khi quay lại vương quốc họ sẽ có trang phụ cphù hợp. Đây là quy tắc bắt buộc mà gia đình hoàng gia phải tuân thủ. Năm 1952, khi vua Goerge IV - cha của nữ hoàng Elizabeth mất, bà đang ở Kenya cùng hoàng tử Phillip. Khi đó nữ hoàng không mang theo đồ đen, bởi vậy bà phải đợi trên máy bay khi trang phục phù hợp được giao đến.

Nữ hoàng Elizabeth đã không mang theo trang phục phù hợp khi trở về nước lúc vua cha mất.

6. Trang phục khi đi ngoại giao cần thể hiện sự tôn vinh đất nước

Người của hoàng gia thường mặc những bộ đồ mang theo biểu tượng khi đi ngoại giao như công nương Kate đội chiếc mũ có hình lá phong trong chuyến đi tới Canada. Hoặc họ có thể mặc trang phục của nhà thiết kế mang quốc tịch nước đó. Trong chuyến đi đến Úc, công nương Meghan đã mặc váy của nhà thiết kế Martin Grant người Úc.

Công nương Kate đội chiếc mũ có hình lá phong trong chuyến đi tới Canada.

7. Tránh mặc những loại vải dễ nhăn

Bởi vì các nhân vật của hoàng gia biết rằng mình sẽ phải xuất hiện ở nơi đông người và chụp ảnh nên họ thường cố gắng hết sức để bản thân luôn chỉn chu nhất có thể. Vì vậy họ tránh mặc trang phục được may bằng các loại vải dễ nhăn tránh làm hỏng hình ảnh của mình trước công chúng.

Trang phục dễ nhăn sẽ làm hỏng hình ảnh chỉn chu của nhân vật hoàng gia.

