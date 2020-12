Harry Style và bức ảnh trang bìa tạp chí làm thay đổi thế giới thời trang

Harry Style nổi tiếng với phong cách ăn mặc nổi loạn và phi giới tính của mình. Nhưng bức ảnh trên trang bìa của tạp chí Vogue tháng 11 vừa qua đã thực sự thay đổi thời trang thế giới.

Vào tháng 11, Harry Styles đã làm nên lịch sử thời trang. Harry đã xuất hiện trên tạp chí Vogue với tư cách là ngôi sao nam đầu tiên của ấn phẩm, trong một chiếc váy của Gucci. Quyết định này đã gây ra những lời chỉ trích từ các chuyên gia theo chủ nghĩa truyền thống trong khi cũng thu được nhiều lời khen ngợi vì đã thúc đẩy thời trang thay đổi giới tính trở thành xu hướng chính.

Phong cách thời trang đáng chú ý không chỉ ở bản chất hiện tại mà còn là sự phát triển của nó. Harry trưởng thành dưới mắt công chúng sau khi tham gia chương trình X Factor với tư cách là thành viên của một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất thời đại ‘One Direction’, chúng ta đã thấy Harry vượt qua sức ảnh hưởng của One Direction trước đó để tìm thấy cá tính của chính mình. Trong môi trường xã hội hiện tại, đó là một trải nghiệm mà nhiều người đàn ông cho rằng các chuẩn mực giới tính truyền thống đang mất dần đi.

Định nghĩa lại sự nam tính, thời trang nam giới hiện nay tạo không gian cho nhiều yếu tố "ái nam ái nữ" hơn, được thấy trong sự gia tăng của phong cách mềm mại trên mạng xã hội, trên sàn diễn Gucci của Alessandro Michele và Dior Men của Kim Jones, và thông qua việc mặc váy của những người nổi tiếng nam như Harry, Jared Leto, người yêu thích Gucci và các rapper Jaden Smith và Bad Bunny. Mặc dù chàng ca sĩ trẻ chắc chắn có một phong cách cá nhân riêng biệt, tác động của nó phần lớn là nhờ vào vị thế người nổi tiếng của anh và sự trợ giúp sáng tạo với quần áo thiết kế đi kèm.

Một trong những tài sản quý giá nhất của Harry trong việc trau dồi kiểu dáng vượt qua ranh giới của anh là nhà tạo mẫu cá nhân Harry Lambert, một biên tập viên thời trang và nhà tạo mẫu nổi tiếng, người đã làm việc với các tạp chí thử nghiệm như Dazed, i-D và Office Magazine. Nhiều kiểu dáng đáng nhớ của Harry như chiếc áo blouse Gucci bồng bềnh khi Harry chơi piano dưới nước trong video âm nhạc “Falling” hay bộ đồ Paloma Tây Ban Nha màu đỏ tươi trong buổi chụp ảnh bìa Fine Line.

Một bộ đôi người nổi tiếng và nhà tạo mẫu không có gì mới mẻ hay mang tính cách mạng, nhưng thường bị bỏ qua. Phong cách đường phố, một trong những hình thức mang lại nhiều lợi nhuận nhất và thúc đẩy xu hướng thời trang người nổi tiếng, không chỉ đơn giản là một bộ trang phục được mặc vào buổi sáng, mà là kết quả của một quá trình lâu dài hơn bao gồm sự sáng tạo và thử nghiệm của nhà thiết kế. Đối với Harry, những lần xuất hiện trên đường phố của anh thường là những bộ quần áo Gucci may riêng hoặc may sẵn của nhà thiết kế. Ví dụ, chiếc áo len in hình cừu lấy cảm hứng từ Công nương Diana đáng nhớ là của Lanvin và được tạo kiểu với một chiếc sơ mi Gucci và quần tây.

Quyết định chọn phong cách ăn mặc trong những chiếc váy nữ tính của Harry có nguồn gốc từ âm nhạc và hơn thế nữa, từ những rapper như Young Thug mặc quần áo của Alessandro Trincone, đến những biểu tượng phi giới tính lớn tuổi hơn như Prince và David Bowie, cho đến phong cách của ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman với những tác phẩm lập dị bao gồm những chiếc áo camisole lấp lánh, họa tiết táo bạo và màu tóc sặc sỡ. Trong khi đó, các thành viên của cộng đồng người đồng tính cũng đã thách thức các chuẩn mực giới tính theo giai cấp trong suốt lịch sử, mở đường cho những người đàn ông như Harry được hoan nghênh vì lựa chọn thời trang của họ.

Trang bìa tạp chí Vogue của Harry là sự tôn vinh nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của các nhà tạo mẫu, nhà thiết kế, nhà sáng tạo và những nhân vật văn hóa đại chúng, những người đã sử dụng vị trí và nguồn lực của mình để tạo ra một không gian dành cho nam giới trong thời trang và tất cả sự xa hoa của nó.

