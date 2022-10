Demna gây sốc với show diễn Balenciaga tại Paris

Thứ Ba, ngày 04/10/2022 16:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

Balenciaga của Demna không bao giờ thất bại trong việc mang đến một buổi trình diễn đột phá, gây chú ý - đặc biệt là khi nói đến các show diễn Tuần lễ thời trang Paris.

Trong khi mùa trước chứng kiến ​​nhà mốt sang trọng tiếp quản Phố Wall với màn ra mắt hợp tác cùng adidas, thì những dịp trước đó bao gồm màn trình diễn Mùa đông 2022 đầy cảm xúc ở thủ đô nước Pháp, buổi giới thiệu trên thảm đỏ cho SS22 và một tập phim The Simpsons cho cùng mùa sau. Với suy nghĩ này, những chiếc glitterati đã đến Paris cho mùa Xuân / Hè 2023 đều có tinh thần cao đối với Balenciaga, đang rất háo hức chờ đợi buổi trình diễn hôm nay. Đó sẽ là một sàn diễn quy tụ nhiều ngôi sao khác như Christine Quinn, Kim Kardashian, Nicole Kidman, Dua Lipa và Naomi Campbell với buổi trình diễn Couture lần thứ 51, hay Demna sẽ phá vỡ truyền thống và xoay chuyển câu chuyện trong một lĩnh vực nào đó bên trái?

Đối với SS23, Balenciaga đã làm chính xác như sau. Được mời với chiếc ví bị mất của Natalia Antunes, một người phụ nữ ngẫu nhiên có danh tính hiện đang tạo nên âm hưởng cho một buổi trình diễn bí ẩn của Balenciaga, có vẻ như Demna lại một lần nữa sử dụng thủ thuật của mình. Thông điệp được giải mã như vậy đã ảnh hưởng đến các chương trình trước đó, từ chiếc iPhone 6 bị đập vỡ cho Mùa đông năm 2022 thăm dò mức tiêu thụ, đến đống tiền giả để tiếp quản Phố Wall của Balenciaga. Điều gì để tạo ra “The Mud Show’s” bị mất và tìm thấy ví Balenciaga? Chỉ có sàn catwalk mới cho biết.

Lái xe hàng dặm ra khỏi trung tâm thành phố Paris, Demna cũng một lần nữa phá bỏ các quy tắc của tuần lễ thời trang - không có show diễn địa phương, đây là một nỗ lực và điều không nên bỏ qua cho một show diễn của Balenciaga thường trở thành điểm nhấn của mùa.

Vì vậy, đối với chính "The Mud Show". Những người tham dự, bao gồm Christine Quinn, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, North West, Anna Wintour, và hàng trăm người khác, ngồi trong một nhà kho có mái che và ngập trong bùn đất. Các bức tường và các bộ phận của sàn nhà bị bao phủ bởi một lớp bùn đen dày đặc, trong khi phía trước là một hố bùn, sâu và rộng 20 feet, nhấp nhô về kết cấu và chiều cao với vô số vũng nước. Mùi hương đầm lầy lan tỏa khắp căn phòng, trong khi áo khoác Balenciaga cao cấp và giày cao gót nhọn được lê bước trong những vũng sình lầy.

Trong ghi chú chương trình của mình, Demna ám chỉ đến bản sắc và sự thể hiện bản thân, lưu ý rằng thật tuyệt vời khi trở nên khác biệt như thế nào. Demna cũng nói rằng “thời trang yêu thích những chiếc hộp và thương hiệu hơn bất cứ thứ gì. Luxury, not luxury, street, couture, good, bad, buzz, viral, all same, who care. Đưa thời trang vào cái hộp bóng bẩy, độc quyền và đắt tiền về mặt hình ảnh là điều có hạn và khá cũ”.

Để kết thúc, Demna giải thích rằng anh ấy đã “quyết định không còn trình diễn các bộ sưu tập của tôi và diễn đạt bằng lời nói về các thiết kế của tôi, mà là để thể hiện một trạng thái của tâm trí… Bộ ảnh của buổi trình diễn này là một phép ẩn dụ cho việc đào bới sự thật và đi xuống trái đất. Chúng ta hãy để mọi người là bất cứ ai và làm cho tình yêu, không chiến tranh”.

Vì vậy, với suy nghĩ đó, chương trình sẽ không thể tự nhiên hơn nếu cố gắng. Mở đầu với cảnh Kanye đeo một giàn đồ an ninh đầy đủ, các người mẫu (bao gồm cả Bella Hadid) theo sau với đầy đủ lực lượng và mong muốn được bật lên, lao qua lớp bùn dày và nước với sự quyết tâm. Ở những nơi khác, trẻ sơ sinh được thắt vào ngực trong dây nịt Balenciaga, áo lấp lánh và những đứa trẻ khác được làm bằng cao su hiển thị mã lỗi 404. Túi đựng bim bim Lays gây sốt của Demna đã bị biến thành một chiếc túi nhỏ, trong khi gấu bông trở thành phụ kiện cầm tay và một chiếc túi khác được biến thành một vật có thể đeo được dưới dạng một chiếc găng tay.

Để kết thúc, Demna đã mang đến một chiếc váy Le Cagole. Giống như đôi bốt và chiếc túi mang tên nó, chiếc váy da hoàn toàn này được trang trí theo phong cách Le Cagole-isms, tay cầm túi và các phụ kiện đu đưa lủng lẳng trên cơ thể.

Nhưng xuyên suốt chương trình là một kiểu thờ ơ; năng lượng của việc không thực sự quan tâm. Những bộ quần áo này là Demna tinh túy, bản thân chương trình đã táo bạo đẩy thẩm mỹ nguyên sơ của thời trang vào bụi bẩn. Chỉ có Demna mới có thể làm được điều đó và khiến tất cả chúng ta mỉm cười cuối cùng, trong khi phục vụ những bộ quần áo có thể mặc được.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/demna-gay-soc-voi-show-dien-balenciaga-tai-paris-a573013.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/demna-gay-soc-voi-show-dien-balenciaga-tai-paris-a573013.html