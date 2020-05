Chiếc quần được như tòa thành tráng lệ tôn vinh vóc dáng phụ nữ

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 15:18 PM (GMT+7)

Chiếc quần palazzo là chiếc quần yêu thích trong tủ quần áo của nhiều phụ nữ nhưng bạn liệu có biết tại sao chúng được gọi như vậy và ý nghĩa sau cái tên palazzo là gì.

Cái tên quần Palazzo đến từ đâu?

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với thiết kế quần palazzo. Phong cách thời trang này đã tiếp diễn trong những thập kỷ qua, nơi chúng đã gây được tiếng vang lớn với những người yêu thời trang. Vì vậy, điều này đảm bảo với chúng ta về thực tế rằng quần palazzo không phải là sản phẩm thời trang hiện đại. Chúng ta hãy cùng đào sâu một chút để khám phá lý do tại sao những chiếc quần này đã được đặt tên như vậy.

Từ Palazzo có nguồn gốc từ Ý ám chỉ một tòa nhà nguy nga hay thường là cung điện. Nhưng bạn có thể đoán được những gì mối quan hệ giữa cung điện và plazzo? Cung điện là cơ sở hạ tầng khổng lồ, với các phần nền móng rộng và hẹp lại. Quần Palazzo là quần ống loe và rộng, dài, rộng ra từ thắt lưng cho đến hết. Ngoài ra, cung điện không chỉ là những tòa nhà lớn mà còn rất rộng rãi. Tương tự, quần palazzo cũng được biết đến là rộng rãi và thoải mái hơn so với quần tây thông thường cho phụ nữ hoặc quần jean denim. Do đó, đây có thể là những lý do chính đằng sau tên của quần palazzo. Sức hấp dẫn và tuyên bố thời trang thoải mái của chúng tạo ra một bước tiến cho những chiếc quần này hơn so với quần thường như cách so sánh cung điện với tòa nhà.

Chiếc quần trở thành tuyên ngôn thời trang ngoạn mục

Quần Palazzo là quần dài nữ được cắt với phần chân rộng và cực rộng, lộ ra từ xương bánh chè (đầu gối). Ban đầu chúng được mặc bởi những người phụ nữ dũng cảm và gan dạ như Coco Chanel trong những năm 20, và sau đó bởi nữ diễn viên gạo cội Katharine Hepburn vào những năm 30. Nhờ những nhân vật nổi tiếng này, chúng lần đầu tiên trở nên phổ biến trong những năm 1960. Một số cửa hàng thực phẩm cao cấp chống lại xu hướng thời trang hiện đại bằng cách từ chối thừa nhận phụ nữ mặc quần dài, được coi là không phù hợp với họ trong thời kỳ đó.

Điều này đặt ra một trở ngại cho những quý cô không muốn mặc những kiểu váy đang thịnh hành. Một số phụ nữ đã chọn bỏ qua các lệnh cấm của nhà hàng đối với phụ nữ mặc quần bằng cách tặng quần palazzo. Vào cuối những năm 1960, phong trào văn hóa ở Mỹ đã cổ súy cho những chiếc quần ống loe thoải mái hơn bằng cách mua quần đồng phục hải quân từ các cửa hàng để trang trí với các miếng vá và khâu.

Vào giữa những năm 1970, phụ nữ được tiếp cận với những bộ veston trang trọng tạo cảm giác quyền lực bao gồm quần palazzo được tạo ra bởi các nhà thiết kế cao cấp thời bấy giờ. Phong cách đã trải qua một số đổi mới trong 35 năm qua.

Quần palazzo hiện đại.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-quan-duoc-nhu-toa-thanh-trang-le-ton-vinh-voc-dang-phu-nu-50202027515181...Nguồn: http://danviet.vn/chiec-quan-duoc-nhu-toa-thanh-trang-le-ton-vinh-voc-dang-phu-nu-502020275151810625.htm