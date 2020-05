Chiếc túi nhỏ bé của Dior vì sao trở thành niềm khao khát của triệu phụ nữ

Từ lần đầu tiên được mang theo đến ngày nay, đây là một trong những chiếc túi mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại

Thời trang đến và đi, nhưng có nhiều thiết kế được xem là bất tử. Khi chúng ta tiếp tục đi sâu vào lịch sử của một số mẫu túi mang tính biểu tượng nhất, bạn có thể nhận ra một trong những chiếc túi sẽ mãi mãi là cổ điển tinh túy có tên vô cùng nữ tính: Lady Dior.

Sinh năm 1995, lần đầu tiên chiếc túi này xuất hiện là khi nó được ngự trên cánh tay của Công nương Diana, Công nương xứ Wales, trong một chuyến đi đến Paris. Trước khoảnh khắc đó, chiếc túi Dior này không có tên nhưng vì khoảnh khắc lịch sử được chụp bằng chiếc túi này trên tay, nó đã nhận được cái tên hoàn hảo: Lady Dior (dựa trên Lady Diana).

Công nương Diana yêu chiếc túi nhỏ xinh này tới mức bà mang nó trong nhiều sự kiện lớn nhỏ và đời thường, dưới đây là một vài minh chứng:

Công nương quá cố yêu chiếc túi như vật thời trang tri kỷ.

Diana nhiều lần xách theo chiếc Lady Dior, điều này có nghĩa chiếc túi nhanh chóng trở thành món đồ thời trang đồng nghĩa với phong cách cá nhân của công nương quá cố. Với thiết kế thanh lịch, sang trọng, nó quả là món đồ vừa tầm với một nhân vật hoàng gia nổi tiếng xinh đẹp.

Lady Dior gốc từ năm 1995

Từ thời điểm đó 25 năm trước, Lady Dior đã ngay lập tức chiếm một vị trí trong lịch sử túi xách và nhanh chóng trở thành một chiếc túi hoàn hảo mang tính biểu tượng. Chiếc túi này là cổ điển trong thiết kế với các đường nét kiến ​​trúc sạch sẽ được trang trí bằng kim loại quyến rũ. Cũng như nhiều thiết kế nền tảng, chiếc túi này tôn trọng các yếu tố của "Ngôi nhà Dior". Bùa chú mê đắm của chiếc túi là hình ảnh phản chiếu của chiếc bùa may mắn khác mà Christian Dior luôn được giữ bên mình. Đó chính là họa tiết Cannage, xuất hiện từ thời Napoleon III, kể từ sau đó họa tiết này được thiết lập cho khách tại các buổi trình diễn thời trang của quý ngài Dior.

Chiếc ghế này chính là ý tưởng tạo ra họa tiết trên túi.

Túi Lady Dior đã được làm mới lại, hết mùa này đến mùa khác trong hai thập kỷ rưỡi qua, khiến nó trở thành một chiếc túi dễ yêu vì luôn thay mới lớp áo, theo cách "bình mới rượu cũ". Một sự thanh lịch vượt thời gian toát ra từ da cừu mềm mại và tay cầm tròn trịa, cùng với họa tiết Cannage nổi bật.

Các phiên bản ngày nay của túi Lady Dior mang đến nét quyến rũ tinh nghịch để cá nhân hóa chiếc túi theo ý thích của bạn cùng với dây đeo vai rộng mang đến cảm quan đẹp và cũng dễ đeo hơn. Có rất nhiều kích cỡ, các tùy chọn phần điểm xuyết khác nhau và chất liệu khác nhau từ da đến thêu.

Những mẫu túi Lady Dior mới được tung ra cho bộ sưu tập Xuân Hè 1997

Trong mối liên hệ chặt chẽ với nghệ thuật của thời trang, Dior nhiều lần đã tranh thủ mời các nghệ sĩ tham gia vào dự án Dior Lady Art cho phép các nghệ sĩ khác nhau từ nhà điêu khắc đến nhà thiết kế đến họa sĩ, để diễn giải lại chiếc túi này bằng cách xoay vòng túi theo cách sáng tạo của riêng họ. Đây là một loạt gồm 4 phần, cho phép Lady Dior kinh điển được tái hiện theo những cách hoàn toàn mới và thú vị. Dior đã tạo ra triển lãm du lịch Lady Lady Dior As Seen By của mình như một cách để chúng ta xem những kiệt tác này gần gũi và mang tính trải nghiệm cá nhân.

Mùa này, Dior đã giới thiệu phiên bản mới nhất của Túi Lady Dior: Lady D-Lite (ảnh dưới). Phiên bản tối giản này vẫn có họa tiết Cannage, nhưng lần này nó được tạo ra với các họa tiết thêu 3 chiều. Màu sắc trên tông màu tinh tế và hiện đại với năm màu được cung cấp: Bois De Rose, màu be, đen và xám với khóa cũng màu vàng nhạt hoặc tùy chọn màu trắng với phần cứng màu bạc. Lady D-Lite là điển hình cho sự thanh lịch và vẻ đẹp giản dị và dễ sử dụng.

Vài chiếc túi có thể tồn tại trong nhiều mùa, chỉ vài thập kỷ, nhưng Lady Dior Bag chắc chắn giữ một trong số ít những chiếc túi hoàn hảo được thèm muốn trong thế giới túi xách: đó là một mặt hàng chủ lực mang tính biểu tượng vượt thời gian, một giá trị bất biến của nhà mốt Dior.

