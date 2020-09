Chiếc áo khoác chú gấu quyến rũ tín đồ thời trang toàn thế giới

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 08:51 AM (GMT+7)

Những chiếc áo khoác Teddy bear được ra mắt trong thời điểm bình minh của ngành công nghiệp ô tô. Những chiếc áo khoác này đã có một hành trình dài và gian truân trước khi trở thành một phong cách thời trang được ưa chuộng.

Thương hiệu Motoluxe của Anh được thành lập vào buổi bình minh của thời đại ô tô, thiết kế và sản xuất các sản phẩm để giữ ấm cho người lái xe vào mùa đông.

Vào đầu những năm 1900, lái xe là một hoạt động đặc quyền và được coi là một môn thể thao ngoài trời. Hầu hết các xe ô tô đều có mui trần, khiến người lái và hành khách lộ ra ngoài khi họ chạy dọc theo các con đường được thiết kế cho xe ngựa. Do đó, việc mặc quần áo bảo hộ là điều cần thiết.

Ngoài mũ, găng tay và kính bảo hộ cần thiết, việc lái xe vào mùa hè còn cần một chiếc áo khoác dài chống bụi (còn được gọi là “duster”) thường được làm từ vải cotton hoặc vải lanh bền. Trong những tháng lạnh hơn, chất liệu thay đổi thành vải tuýt dày, da và lông thú… và trong trường hợp của Motoluxe, đó là một loại vải từ lông lạc đà Alpaca.

Lông thú tự nhiên là sự lựa chọn phổ biến hơn ở Hoa Kỳ, do nhiều vùng của đất nước này trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều so với Anh và cũng do nguồn cung dồi dào của các loại gấu mèo bản địa.

Sự kết hợp của việc lái xe mùa đông với áo khoác lông thú, găng tay da, mũ lưỡi trai và kính bảo hộ đã tạo nên một tuyên bố khá rõ ràng. Nó nói về địa vị, sự hào nhoáng, sự phiêu lưu và sự phấn khích. Kiểu dáng đã được khắc họa tuyệt đẹp trong minh họa tuyệt vời của J.C.Leyendecker cho trang bìa tạp chí Collier’s vào tháng 1 năm 1918.

Vào những năm 1920, áo khoác lông gấu mèo không chỉ là một món đồ bảo hộ, nó đã trở thành một món đồ thời trang thiết yếu của sinh viên đại học các trường trong danh sách Ivy League (các trường đại học hàng đầu nước Mỹ) tại Mỹ. Mũ lái xe đã được thay thế bằng những chiếc mũ bowler, mũ trilby và mũ rơm, và những chiếc áo khoác được mặc cho các trận đấu bóng chứ không phải trên đường.

Kiểu dáng lộng lẫy này theo một số cách phản ánh phong trào tại Đại học Oxford, Anh vào thời điểm đó, nơi các sinh viên nam bắt đầu mặc những chiếc quần rộng quá mức được gọi là ‘Oxford bag’. Đó là dấu hiệu của tình huynh đệ giữa các tầng lớp trí thức, và cơn sốt áo khoác gấu trúc đã truyền cảm hứng cho thủ lĩnh ban nhạc jazz George Olsen phát hành một bản thu âm vào năm 1928 mang tên “Doin the Raccoon”.

Một năm sau khi bản thu âm của Olsen được phát hành, số ra ngày 16 tháng 11 năm 1929 của tờ The Saturday Evening Post đã đưa ra hình ảnh minh họa của Alan Foster với một số nam sinh đại học mặc áo khoác gấu mèo. Hình ảnh tượng trưng cho thời đại nhạc Jazz, nhưng nó cũng báo hiệu sự kết thúc. Phố Wall đã sụp đổ gây ra cuộc đại suy thoái và những hành động phô trương sẽ không còn phù hợp với tình hình của quốc gia.

Trong khi những người đánh bẫy thú rừng để lấy lông ở Hoa Kỳ luôn bận rộn trong suốt một phần tư đầu tiên của thế kỷ 20, các nhà máy ở Yorkshire của Anh cung cấp len lông cừu cho những người giàu có trên thế giới. Trong những năm 1830, việc sản xuất thương mại vải lông thú Alpaca được bắt đầu và loại sợi mềm, bóng nhưng có khả năng đàn hồi hiện này được sử dụng để sản xuất các loại vải lông thú deep-pile.

Motoluxe đã sử dụng chất liệu ấm, nhẹ này để sản xuất áo khoác và thảm du lịch được thiết kế để sử dụng "trên đất liền, trên biển và trên không", đồng thời gắn nhãn hiệu hình tam giác đặc biệt cho chúng.

Tại Đức, một doanh nghiệp có tên Schulte bắt đầu sản xuất vải lông thú dệt vào năm 1901 và trong vòng 12 tháng, công ty Steiff của Đức đã sử dụng chất liệu này để sản xuất con gấu nhồi bông đầu tiên trên thế giới. Trong cùng năm đó, một sự kiện đặc biệt ở Hoa Kỳ đã dẫn sự phổ biến của món đồ chơi trẻ em này.

Vào tháng 11 năm 1902, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt (người thường được gọi là Teddy) tham gia một cuộc săn gấu dọc theo sông Mississippi. Vào cuối ngày, một số thợ săn đã có được chiến lợi phẩm của mình, nhưng Tổng thống đã không gặp may. Sau một cuộc rượt đuổi kéo dài và mệt mỏi, một nhóm người phục vụ của Roosevelt đã bắt được một con gấu đen Mỹ và buộc nó vào một cây liễu. Họ kêu gọi Tổng thống bắn con gấu, nhưng ông từ chối, cho rằng đó là hành động phi thể thao.

Vụ việc trở thành chủ đề cho một bức biếm họa chính trị của Clifford Berryman trên tờ The Washington Post vào ngày 16 tháng 11 năm 1902, và câu chuyện lan nhanh như cháy rừng khắp nước Mỹ. Lấy cảm hứng từ sự kiện này, một chủ cửa hàng kẹo ở Brooklyn đã sản xuất một con gấu đồ chơi và được cấp quyền sử dụng tên của Tổng thống để quảng cáo sản phẩm - tên mà ông đặt trên cửa sổ cửa hàng của mình cùng với biển hiệu là “Teddy bear”.

Trong khi đó, ở Anh, vải lông thú Alpaca tiếp tục giữ ấm và thoải mái cho người lái xe vào những năm 1920 (hệ thống sưởi hiệu quả không xuất hiện trên ô tô cho đến thập kỷ sau). Vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, do chiếc áo khoác này và con gấu nhồi bông Teddy bear được làm từ cùng một chất liệu, những chiếc áo khoác ô tô hai lớp lông mịn này được gọi là Áo khoác Teddy bear.

Để minh họa cho sự phát triển của chiếc áo khoác Teddy bear từ quần áo bảo hộ vào đầu những năm 1900 đến những chiếc áo khoác ngoài thanh lịch vào những năm 1920, một phiên bản màu kem tuyệt đẹp của chiếc áo khoác đã được tạo ra cho vai diễn Charles Ryder của Jeremy Iron trong bộ phim truyền hình nổi tiếng năm 1981 từ tiểu thuyết của Evelyn Waugh “Brideshead Revisited” lấy bối cảnh trong khoảng thời gian này.

Bất chấp thời kỳ khắc khổ của thập kỷ, áo khoác Teddy bear vẫn tiếp tục được mặc trong suốt những năm 1930. Điều kiện cabin của máy bay và ô tô đã bắt đầu trở nên thoải mái hơn, nhưng nếu bạn chọn đi du lịch bằng đường biển, vải lông thú alpaca sẽ hoàn hảo để mặc trên boong - như có thể thấy trong bức ảnh của Salvador Dali đứng trên tàu SSNormandie khi nó cập bến tại Thành phố New York, vào ngày 7 tháng 12 năm 1936.

Bạn có thể hiểu được rằng, những năm Chiến tranh cung cấp rất ít nhu cầu về áo khoác và phải đến những năm 1950, mối quan tâm mới xuất hiện (việc phân bổ quần áo vẫn tiếp tục cho đến năm 1949) trở lại. Nổi tiếng là vào năm 1954, cựu thủ tướng Anh Winston Churchill đã nhận chiếc Land Rover được chế tạo riêng cho sinh nhật lần thứ 80 của mình, ông đã lái xe quanh khu dinh thự Chartwell của mình với chiếc áo khoác Teddy bear làm từ vải lông thú Alpaca.

Vận may của Motoluxe được hồi sinh trong thời kỳ này, khi áo khoác giả lông thú trở thành thời trang phổ biến của phụ nữ và công ty tập trung sự chú ý vào hàng may mặc dành cho cả hai giới, được bán từ showroom Conduit Street của họ ở Mayfair. Motoluxe đã hạ thấp các sản phẩm thời trang nam của họ và cho rằng mặc dù sang trọng nhưng những chiếc áo khoác vẫn "chất lượng mà không xa hoa".

Vào những năm 1960, phong cách thời trang sắp trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ khác khi cuộc Cách mạng Peacock diễn ra ở Anh, và một tinh thần mới của chủ nghĩa hào hoa bắt đầu lan tỏa trong cuộc sống của những người đàn ông trẻ tuổi. Trong số những người dẫn đầu cuộc thay đổi có Mick Jagger, người đứng đầu ban nhạc Rolling Stones (được chụp ảnh bên dưới vào năm 1966 mặc áo khoác Teddy bear màu nâu). Các bộ trang phục lông thú, ren, tiếp theo là sa tanh tồn tại cho đến giữa những năm 1970 khi một cuộc khủng hoảng làm thay đổi thế giới.

Sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán một lần nữa ảnh hưởng đến những chiếc áo khoác Teddy bear. Sự trao đảo của nền kinh tế đã dẫn đến các quy tắc ăn mặc ngày càng nghiêm ngặt. Nước Anh rơi vào suy thoái công nghiệp và thương hiệu Motoluxe biến mất - cùng với các nhà máy Yorkshire đã cung cấp vải lông thú Alpaca cho công ty.

Nhà sản xuất vải lông thú của Đức Schulte đã cố gắng tồn tại đến thế kỷ 21, tiếp tục cung cấp cho Steiff hàng hóa để sản xuất gấu bông gia truyền (một số trong số đó đã được bán đấu giá hàng chục nghìn bảng Anh). Vào năm 2009, khi tương lai của Schulte có vẻ không chắc chắn, Steiff đã mua lại công ty để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thiết yếu.

Những chú gấu nhồi bông đồ chơi cổ điển không phải là sản phẩm duy nhất làm từ vải lông thú đã kích thích các cuộc chiến đấu giá. Vào tháng 10 năm 2012, một chiếc áo khoác gấu bông được sản xuất vào năm 1934 cho nhà bán lẻ quần áo nam Austin Reed đã thu được 20.400 bảng Anh trong cuộc đấu giá. Trong khi người thắng được mô tả là nằm trong giới siêu giàu, việc đấu giá thành công là thước đo cho sự quan tâm đến những tác phẩm mang tính biểu tượng của lịch sử ngành may mặc nước Anh.

