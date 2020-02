Bộ sưu tập túi Hermes quý hiếm khiến ai cũng phải lặng người chiêm ngưỡng

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 11:06 AM (GMT+7)

Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc túi Hermes quý hiếm không mấy người có thể sở hữu.

Xu hướng thời trang Sự kiện:

Birkin 25 One Two Three

Một cái tên hay thay đổi cho một chiếc túi kỳ quái, "One Two Three" và "Away We Go Muff Birkin" đến từ kiến ​​trúc sư, họa sĩ và nghệ sĩ Nigel Peake. Sự hợp tác thứ hai của ông với Hermes (trước đây ông cũng đã thiết kế một chiếc khăn quàng cổ) có các tác phẩm nghệ thuật có màu sắc sống động lấy cảm hứng từ bánh xe đu quay Grande Roue de la Concorde ở Paris.

Birkin 35 So Black in black box calf BHW

Chiếc Birkin toàn màu đen này được thiết kế bởi Jean Paul Gaultier trong nhiệm kỳ của mình tại ngôi nhà của sự sang trọng, và có một cái nhìn đơn sắc độc đáo, do phần ngoài cũng được phủ PVD màu đen. Từng là một chiếc túi gây tranh cãi (không giống như bản thân Gaultier), nó đã bị lôi ra khỏi các cửa hàng không lâu sau khi ra mắt do lo ngại về bản chất tinh tế của nó. Ngày nay, sự hiếm có của nó đã làm cho nó trở thành một mặt hàng nóng tại các cuộc đấu giá.

Birkin 35 Shadow Bag in Alezan Evercalf

Một thiết kế đột phá thoát khỏi thiết kế thông thường mang tính biểu tượng của Jean Paul Gaultier vào năm 2009. Thay vào đó, các chi tiết được chạm nổi, tạo ra hiệu ứng bóng râm. Không thể phủ nhận kiểu dáng đẹp và chắc chắn là của hiếm, chiếc túi này là mơ ước của bất kì nhà sưu tập nào.

Birkin 30 Patchwork Vert Crocodile Bag PHW

Được làm từ sáu loại da khác nhau trong bốn sắc thái khác nhau của màu xanh lá cây, đã được đặt tên là Patchwork Birkin và là một hình mẫu của sự tinh thông của thợ làm da. Cá sấu porosus, Chevre, Epsom, Clemence, Evercolor và da Box Calf được thể hiện một cách tinh xảo trong tác phẩm hiếm này. Với nội thất màu hồng Rose Azalee nổi bật, đây là một "kẻ đánh cắp mọi buổi trình diễn".

Birkin 35 Cargo Bag in Goeland canvas and Swift calfskin

Cổ súy cho phong cách thực dụng. Lấy cảm hứng từ quân phục, chiếc túi có năm túi bổ sung và một cái túi để cốc có thể tháo rời. Dẻo dai và nhẹ, nó được làm bằng vải bạt được tô điểm bằng da bê.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/bo-suu-tap-tui-hermes-quy-hiem-khien-ai-cung-phai-lang-nguoi-chiem-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/bo-suu-tap-tui-hermes-quy-hiem-khien-ai-cung-phai-lang-nguoi-chiem-nguong-1054272.html