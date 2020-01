Loạt sneaker sành điệu trình làng vào năm Canh Tý

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 11:37 AM (GMT+7)

Để chào mừng Tết nguyên đán 2020, các hãng giày đều cho ra mắt những sản phẩm đặc biệt, hãy cùng xem những mẫu thiết kế mới này.

New Balance Drops M577 & M670

Sau khi ra mắt mẫu giày M1500 cho năm Canh Tý, New Balance lại lần nữa giới thiệu hai thiết kế táo bạo cho năm mới. Lần này, hai mẫu M577 và M670 ra mắt ​​sử dụng hỗn hợp da heo cao cấp cho màu sắc đặc biệt kỷ niệm năm con chuột.

Với chiếc M577. Dòng chữ “Made in England” được khắc ở đầu lưỡi giày, theo sau là dây buộc màu xanh đậm phù hợp với màu của các tấm da lộn xung quanh giày và gót chân. Đối lập với các bảng màu tối của giày, một bảng màu hồng sáng được đặt ngay dưới phần cổ chân, phản chiếu các khu vực không có lông màu hồng của một con chuột, như tai trong hoặc bụng. Bên dưới nó là lớp phủ cao su ENCAP màu trắng, tương phản với các cạnh bên màu tím với logo.

M670 mang một bảng màu nhạt hơn, phủ tông màu hạt dẻ đậm, màu be kem và màu hổ phách bí ngô. Bắt đầu từ lưỡi giày, dòng chữ “New Balance” được thêu trên nền vải da lộn, được bổ sung bởi dây buộc tông màu be bao phủ bàn chân trước. Một logo màu nâu sẫm được đính ở thân giày, tương phản với các tấm màu be nhạt phủ lên trên phần trên, bên hông và toebox - một bảng màu bí ngô màu cam xuất hiện dọc theo ngón chân. Tất cả các chi tiết này nằm trên một đế giữa màu trắng sắc nét, được trang bị một đế ngoài có rãnh cao để cải thiện lực kéo.

Cả hai màu mới của New Balance M577 và M670 năm Canh Tý hiện đang bán lẻ với giá 189 USD và 178 USD.

Adidas Originals kỷ niệm năm Canh Tý với chuột Mickey

Tết nguyên đán đang đến gần, và để chúc mừng năm mới, Adidas Originals đã hợp tác Disney để sử dụng hình ảnh chú chuột Mickey trên một loạt giày dép và phụ kiện của hãng.

Để chào mừng năm con chuột, hình ảnh chú chuột Mickey là nhân vật hoàn hảo cho các mẫu giày huyền thoại của adidas, bao gồm cả Stan Smith và Superstar.

“CNY Mickey Mouse Stan Smith 3D” là mẫu giày mới thuộc dòng Stan Smith của Adidas, được thiết kế bao phủ hoàn toàn bằng truyện tranh 3D và đi kèm với một cặp kính 3D, cho phép người đeo trải nghiệm đôi giày theo một cách mới và sáng tạo. Đối với “CNY Mickey Mouse Out of Office” Stan Smith và Superstar, mỗi mẫu giày được làm từ da nguyên miếng và có đồ họa chuột Mickey táo bạo trên các phần bên. Cuối cùng, hai mẫu giày được in một tin nhắn viết tay nói rằng Mickey sẽ ra ngoài trong chuyến đi cho Tết Nguyên đán.

Adidas Originals: Mickey Mouse Pack sẽ phát hành vào thứ bảy, ngày 18 tháng 1 tại một số nhà bán lẻ adidas và cửa hàng trực tuyến adidas. Mẫu Sneakers sẽ bán lẻ với giá 128 đô la Mỹ.

Nike Offers - Second Kyrie 6 colorway

Để chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới và năm con chuột, Nike sẽ phát hành hai phối màu đặc biệt của Kyrie 6. Sau khi ra mắt đôi giày màu vàng đầu tiên, Beaverton mang đến một cái nhìn gần hơn về mẫu colorway thứ hai, giữ lại một ảo giác thẩm mỹ lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy dân gian truyền thống Trung Quốc.

Trái ngược với mẫu colorway đầu tiên được ra mắt trước đó, mẫu colorway thứ hai này thiết kế với các màu tối với các yếu tố tương phản. Phần trên được cấu tạo với lưới màu đen với lớp da lộn cùng màu tạo nên lưỡi giày và vùng mắt cá chân, mang đến sự tương phản rõ rệt với dây đeo ở giữa bàn chân - cũng làm nổi bật phần gót chân với màu xanh lam. Dây buộc màu vàng sáng chạy lên cổ giày và lưỡi giày để thêm phần tương phản cùng với logo thêu màu hồng và logo vàng ở phía bên. Hoàn thiện kiểu dáng chiếc giày là một cổ giày và lớp lót màu xanh lá cây, và một đế ngoài màu tím được pha phối một vệt màu hồng.

Đối với những người quan tâm, mẫu colorway Kyrie 6 thứ hai ra mắt vào ngày 15 tháng 1 tại cửa hàng trực tuyến Nike, với giá bán lẻ 110 đô la Mỹ.

