Váy suit: Biểu tượng nữ tính tận cùng của phụ nữ nơi công sở

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 08:37 AM (GMT+7)

Cùng chiêm ngưỡng những bộ skirtsuit đã biến bộ trang phục này thành một biểu tượng.

Oscar De La Renta Thu/Đông 2020

Oscar De La Renta giới thiệu một bộ skirt suit (váy âu phục) với một chiếc váy ngắn, rộng và đôi bốt phù hợp trong bộ sưu tập Thu/Đông 2020.

The birds

Trong bộ phim The Birds của Alfred Hitchcock, Tippi Hedren mặc một bộ skirt suit với váy màu xanh lá cây hồ trăn nổi tiếng.

Azzedine Alaïa Thu/Đông 2020

Stephanie Seymour đi trên sàn diễn của Alaïa trong bộ skirt suit màu hồng. Găng tay da và vớ đen tạo nên yếu tố cho một phong cách truyền thống.

Bộ skirt suit ngợi ca chiến thắng

Khi nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động trong Thế chiến II, họ bắt đầu mặc áo khoác có nút với váy phù hợp để trông chuyên nghiệp hơn. Được mệnh danh là bộ đồ chiến thắng, bộ đồng phục hai mảnh rất linh hoạt và tiết kiệm, phong cách không thay đổi nhiều trong suốt cuộc chiến, vì vậy phụ nữ sẽ không phải trả thêm chi phí để theo kịp các xu hướng mới nhất.

Prada Xuân/Hè 2020

Một bộ váy in hai tông màu đã đi xuất hiện trên sàn diễn mùa xuân/hè 2020 của Prada, có sở trường về họa tiết với kiểu dáng vượt thời gian của nó.

Coco Chanel

Vào những năm 1920, Coco Chanel đã tạo ra bộ đồ skirt suit đặc trưng của mình. Trong những bộ trang phục mới này, phụ nữ có thể di chuyển tự do và toát lên một cảm giác quyền lực thường dành riêng cho đàn ông trong khi vẫn nữ tính và thanh lịch. Kiểu dáng này nhanh chóng được mệnh danh là "đồng phục Chanel" và những bộ skirt suit này vẫn thống trị sàn diễn thời trang ngày nay.

Penelope Cruz

Penelope Cruz mặc một bộ skirt suit với vải tuýt trắng với vòng tay và hoa tai lấp lánh đến buổi ra mắt năm 2004. Trông cô rất trang nhã và thanh lịch.

Inglourious Basterds

Nhân vật Bridget Von Hammersmark của Diane Kruger mặc bộ đồ màu nâu này để lên kế hoạch cho Chiến dịch Kino đầy rủi ro trong bộ phim Inglourious Basterds của Quentin Tarantino. Trong set đồ màu lạc đà, đôi giày phù hợp với trang phục màu nâu của cô ấy điều khiển cốt truyện của bộ phim.

Bộ sưu tập New Look của Dior

Christian Dior đã ra mắt Bar Suit như là một phần của bộ sưu tập thời trang Xuân/Hè 1947 của Haute Couture. Với áo khoác trắng satin, thắt lưng siêu mỏng và váy dài, bộ trang phục nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách "New Look" cực kỳ quyến rũ của nhà thiết kế, giới thiệu một sự thay thế nữ tính hơn cho phong cách skirt suit chiến thắng của thập kỷ chiến tranh. Chanel nổi tiếng với câu nói thể hiện sự ghét phong cách này, nói rằng "Dior không mặc đồ phụ nữ, ông ấy nâng niu họ". Cũng đúng thôi bởi quý bà của thương hiệu 2 chữ C lồng ghép vốn là người thích giải phóng phụ nữ khỏi trang phục bó chẽn.

Nguồn: http://danviet.vn/vay-suit-bieu-tuong-nu-tinh-tan-cung-cua-phu-nu-noi-cong-so-50202022583837526....Nguồn: http://danviet.vn/vay-suit-bieu-tuong-nu-tinh-tan-cung-cua-phu-nu-noi-cong-so-50202022583837526.htm