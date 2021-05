Audrey Hepburn và huyền thoại chiếc váy đen nhỏ

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 17:08 PM (GMT+7)

Hepburn được coi là nàng thơ của nhà thiết kế người Pháp Hubert de Givenchy, người mà bà đã gắn bó trong suốt sự nghiệp của mình bằng một tình bạn lâu dài và sự hợp tác chuyên nghiệp.

Một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất thế giới và là biểu tượng không thể tranh cãi của Hollywood một thời, Hepburn được coi là nàng thơ của nhà thiết kế người Pháp Hubert de Givenchy, người mà bà đã gắn bó trong suốt sự nghiệp của mình bằng một tình bạn lâu dài và sự hợp tác chuyên nghiệp. Hai người gặp nhau trên trường quay bộ phim Sabrina năm 1954 khi đạo diễn Billy Wilder quay sang Givenchy theo lời khuyên của Hepburn sau khi nhà thiết kế Cristóbal Balenciaga từ chối tạo trang phục cho bộ phim. Nhà thiết kế người Pháp đã yêu cầu Hepburn chọn một số bộ váy trong bộ sưu tập của mình và kể từ thời điểm đó, Givenchy đã thiết kế hầu hết những bộ quần áo mà nữ diễn viên mặc trong phim của mình.

Thiết kế được công nhận rộng rãi nhất của Givenchy dành cho Hepburn là chiếc váy đen nhỏ LBD được nữ diễn viên Anh gốc Bỉ mặc trong bộ phim hài lãng mạn Breakfast at Tiffany's năm 1961, nơi cô đóng vai chính cùng nam diễn viên George Peppard. Trong cảnh mở đầu nổi tiếng trong bộ phim của Blake Edwards, nhân vật của Hepburn, Holly Golightly, được quay khi bước ra khỏi một chiếc taxi màu vàng trong bộ váy sa tanh dài màu đen và cầm trên tay một ly cà phê và bánh sừng bò trong khi quan sát cửa hàng trang sức sang trọng Tiffany and Co. qua cửa sổ.

Được coi là một trong những chiếc váy có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thiết kế trang phục và quần áo thế kỷ 20, váy đen nhỏ của Givenchy mang phong cách váy cocktail là cách giải thích hiện đại nhất cho chiếc váy đen nhỏ, sau khi nhà thiết kế người Pháp Coco Chanel đưa ra khái niệm này vào những năm 1920.

Nhưng phiên bản gốc của chiếc váy đen Givenchy, thực sự ngắn hơn và không bao giờ được mặc trong phim, lại có cuộc đời riêng, hiện đang cư trú tại kho lưu trữ của Givenchy. Một bản sao khác tồn tại tại Bảo tàng Hàng may mặc ở Madrid, và một bản thứ ba cuối cùng đã được bán tại một cuộc đấu giá của Christie vào năm 2006 và được một người mua giấu tên mua với giá bán cuối cùng là 467.200 bảng Anh (649.641 đô la), với lợi nhuận được tặng bởi Givenchy cho quỹ City of Joy để mang lại lợi ích cho những người nghèo khổ ở Calcutta, Ấn Độ.

Qua nhiều năm, chiếc váy đen nhỏ đã được các nhà thiết kế như John Galliano, Alexander McQueen, Riccardo Tisci, Clare Waight Keller, và gần đây nhất là Matthew Williams cách tân, tất cả đều mang hơi hướng sáng tạo của nhà mốt Pháp lừng lẫy. Từ phiên bản bằng da của McQueen, hiện đại hóa kiểu dáng này cho đến cách diễn giải theo nghĩa đen hơn của Waight Keller cho bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của cô dưới cương vị lãnh đạo của nhà mốt thời trang danh tiếng, mỗi nhà thiết kế đều đưa ra hình ảnh mang tính biểu tượng của riêng mình.

Cuối cùng, chiếc váy đen nhỏ của Hepburn đã củng cố địa vị của nó như một nền văn hóa đại chúng và thời trang nhờ các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh khác chẳng hạn như Ariana Grande cho chiến dịch Thu/Đông 2019 của Givenchy và Natalie Portman cho ảnh bìa Harper's Bazaar tháng 11 năm 2006 trong đó cô ấy mặc một trong ba phiên bản gốc.

Bằng chứng cho sự nổi bật đầy ấn tượng của nó, chiếc váy đen nhỏ của Givenchy vẫn là một phong cách được tham khảo nhiều và cùng với nó, di sản của Hepburn về vẻ đẹp đơn giản, quyến rũ vượt thời gian.

Nguồn: http://danviet.vn/audrey-hepburn-va-huyen-thoai-chiec-vay-den-nho-502021551792753.htmNguồn: http://danviet.vn/audrey-hepburn-va-huyen-thoai-chiec-vay-den-nho-502021551792753.htm