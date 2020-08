11 điều bạn có lẽ chưa biết về những chiếc vương miện tiara của hoàng gia

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 22:52 PM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu những điều thú vị về 11 chiếc vương miện tiara của hoàng gia được đội trong những đám cưới xa hoa

Từ những chiếc vương mien tiara được đội trong đám cưới hoàng gia cho đến các loại trang phục hoàng gia thông thường, chúng ta cùng xem 10 trong số các vương miện hoàng gia tiara mang tính biểu tượng nhất, cùng với các sự kiện quan trọng liên quan đến mỗi chiếc vương miện.

Vương miện tiara của nữ hoàng Mary Fringe

Nơi bạn đã thấy nó: Tại đám cưới của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip vào năm 1947. Gần đây, Công chúa Beatrice đã đội chiếc vương miện này khi thành thân với Edoardo Mapelli Mozzi.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Ngay trước khi Nữ hoàng Elizabeth bước xuống lễ đường, chiếc vương miện này - được ủy quyền bởi bà của Nữ hoàng, Nữ hoàng Mary, vào năm 1919 - đã thực sự bị gãy và vỡ. May mắn thay, thợ kim hoàn của hoàng gia đã có thể sửa nó để nó vẫn có thể được đội cho buổi lễ.

Vương miện Tiara của gia đình Spencer

Nơi bạn đã từng thấy: Công nương Diana đã đội chiếc vương miện này khi kết hôn với Hoàng tử Charles năm 1981 và tiếp tục đội nó đến các sự kiện sau đó.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Mặc dù các vương miện cưới thường đến từ bộ sưu tập của gia đình hoàng gia, nhưng vật phẩm đặc biệt này thuộc về gia đình Spencer. Nó được làm từ nhiều món đồ trang sức khác nhau, nhưng phần trung tâm là một món quà cưới được tặng cho bà của Diana, Lady Cynthia Hamilton, vào năm 1919. Nhiều thành viên của gia đình Spencer đã đeo chiếc vương miện gia truyền này, bao gồm cháu gái của Diana, Celia McCorquodale, người đã đội nó cho đám cưới của riêng cô vào năm 2018.

Vương miện tiara The Cartier Halo Scroll

Nơi bạn đã từng thấy: Tại đám cưới hoàng gia năm 2011, khi Kate Middleton kết hôn với Hoàng tử William.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Mặc dù Vua George VI ban đầu đã mua chiếc vương miện này cho vợ, nhưng sau đó nó đã được tặng cho Công chúa Elizabeth khi đó là sinh nhật lần thứ 18 của bà. Việc Nữ hoàng sở hữu nó trước khi trở thành nữ hoàng được cho là lý do thực sự khiến Kate chọn nó khi cô chính thức trở thành thành viên hoàng gia.

Vương miện tiara The Queen Mary Diamond Bandeau

Nơi bạn đã thấy: Meghan Markle đã đội chiếc vương miện này khi cô ấy cưới hoàng tử Harry vào năm 2018. Chiếc vương miện ban đầu thuộc về Nữ hoàng Mary, còn gọi là bà của Nữ hoàng Elizabeth.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Bản thân chiếc vương miện được sản xuất vào năm 1932, nhưng chiếc trâm trung tâm, có thể tháo rời và bao gồm 10 viên kim cương khác nhau, thực ra là từ năm 1893.

Vương miện tiara The Greville Emerald Kokoshnik

Trường hợp bạn đã thấy nó: Vương miện này được Công chúa Eugenie đội trong ngày cưới năm 2018.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Trước khi đến tay mẹ của Nữ hoàng và gia đình hoàng gia, Greville Emerald Kokoshnik thuộc về một người phụ nữ tên Margaret Greville. Theo báo Telegraph, thiết kế được tạo thành từ những viên kim cương rose cut, sáu viên ngọc lục bảo dọc theo hai bên và một viên ngọc lục bảo khổng lồ 93,70 carat ở trung tâm.

Vương miện tiara The Cambridge Lover's Knot

Trường hợp bạn đã thấy nó: Công nương Diana và, sau đó, Kate Middleton, người đội vương miện khá thường xuyên tại các sự kiện.

Sự thật đáng ngạc nhiên: The Cambridge Lover's Knot thực sự là một bản sao của một tác phẩm khác. Nữ hoàng Mary đã làm nó vào năm 1914 dựa trên một chiếc vương miện được đội bởi bà của mình, Công chúa Augusta của xứ Hied-Kassel. Người ta đã nói rằng thiết kế, bao gồm ngọc trai treo trên 19 vòm kim cương, đã khiến Diana đau đầu.

Vương miện Tiara York

Nơi bạn đã thấy nó: Sarah Furguson, người đầu tiên đội nó khi cô kết hôn với Hoàng tử Andrew vào năm 1986.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Trong khi nhiều trong số những chiếc vương miện ở đây chỉ được cho mượn từ hoàng gia, thì chiếc vương miện này được sản xuất riêng cho ông Ferguson và tặng cho bà. Sau khi ly hôn với Hoàng tử Andrew, bà có thể giữ vương miện, không giống như Công nương Diana, người phải trả lại The Cambridge Lover's Knot sau khi bà chia tay Hoàng tử Charles.

Vương miện tiara Greville

Nơi bạn đã thấy nó: Chiếc vương miện này là chiếc vương miện yêu thích của Camila, Nữ công tước xứ Cornwall.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Bà Greville đã để lại tất cả đồ trang sức của mình cho mẹ của Nữ hoàng sau khi bà qua đời, đó là cách mà chiếc vương miện này (và một viên ngọc lục bảo của Eugenie) tiến vào hoàng gia. Nó trở thành món đồ yêu thích của hoàng gia, nhưng bà đã nhờ Cartier thay đổi một chút thiết kế tổ ong, thêm năm viên kim cương, trong đó có một viên kim cương ở trên đỉnh. Cũng thú vị? Mẹ của Camilla là con gái đỡ đầu của Greville.

Vương miện tiara The Girls of Great Britain and Ireland`

Nơi bạn đã thấy: Nữ hoàng Elizabeth đã đội chiếc vương miện này trong nhiều thập kỷ - đó là một trong những món đồ của bà và thậm chí xuất hiện trên tiền giấy và tiền xu.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Chiếc vương miện này là một trong những món quà cưới của Nữ hoàng Mary, được trao cho bà bởi ủy ban phụ nữ Vương quốc Anh và Ireland. Sau đó, Nữ hoàng Mary đã truyền lại cho Nữ hoàng Elizabeth vào ngày cưới năm 1947. Ban đầu, thiết kế bao gồm ngọc trai, được Nữ hoàng Mary thay thế bằng kim cương. Vương miện này có thể được đeo như vòng cổ, headband hoặc coronet.

Vương miện The George IV State Diadem

Nơi bạn đã thấy nó: Nữ hoàng Elizabeth nổi tiếng đã đội chiếc vương miện cho lễ đăng quang của mình và tiếp tục đội nó cho các lần khai mạc quốc hội.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Ban đầu, tác phẩm này được tạo ra cho lễ đăng quang của Vua George IV vào năm 1820, nhưng sau khi chị dâu của ông, Nữ hoàng Adelaide, thừa kế nó, nó đã được truyền lại cho mỗi nữ hoàng kể từ đó (cả người cai trị và người phối ngẫu). Nó được tạo thành từ 1.333 viên kim cương, bao gồm viên màu vàng nhạt bốn cara ở trung tâm.

Vương miện tiara Hoa hồng Strathmore

Nơi bạn đã thấy: Elizabeth Bowes-Lyon, còn được gọi là mẹ của Nữ hoàng Elizabeth, là người duy nhất đã đội công khai chiếc vương miện này.

Sự thật đáng ngạc nhiên: Chiếc vương miện là một món quà từ cha mẹ của Elizabeth khi cô kết hôn với Công tước xứ York (sau này là Vua George VI) vào năm 1923. Cha cô là Bá tước Strathmore và Kinghorne, đó là lý do cho tên của nó. Những bông hoa có thể tháo rời và có thể được đeo như những chiếc trâm cài, và có hai khung, cho phép nó được đeo cả thấp hơn và cao hơn trên đầu.

