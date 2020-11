Xe máy Honda tiếp tục bị giảm doanh số bán hàng

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 12:00 PM (GMT+7)

Doanh số xe máy Honda Việt Nam tháng 10 tiếp tục giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019, mặc dù đã tăng trường 5% so với tháng 9-2020.

Tại thị trường Việt Nam, xe máy Honda là dòng xe có thị phần lớn nhất. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây doanh số xe máy Honda ngày càng giảm.

Theo các chuyên gia kinh tế phân tích, ngoài việc bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dùng Việt Nam đang bắt đầu quay lưng với xe Honda. Có thể nhắc đến một trong những nguyên nhân là do xe máy Honda bán ra với nhiều dòng xe có giá bán chênh lệch cao so với giá mà hãng niêm yết.

Đa số các dòng xe máy của Honda đều có giá bán cao hơn giá niêm yết. Ảnh: TN

Anh Lê An (TP.HCM) chia sẻ: “Chung quy cũng vì khó khăn do dịch COVID-19 mà Đại lý vẫn bán giá cao hơn đề xuất, đồng thời chất lượng xe Honda ngày càng kém so với trước”.

Đồng quan điểm, một ý kiến khác không đồng tình với giá bán chênh lệch của xe máy Honda: “nói chung là Honda việt nam đã không tôn trọng khách hàng nên giờ phải chấp nhận thôi. Đã có nhiều ý kiến về việc này nhưng Honda vẫn không thèm để ý đến”.

Theo báo cáo kết quả bán hàng của Honda Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua Honda Việt Nam có doanh số bán 178.447 xe các loại, tăng 5% so với tháng trước và giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Các mẫu xe máy có doanh số bán nhiều nhất vẫn là Wave Alpha ở các dòng xe số và Vision ở các dòng máy xe tay ga.

Trong đó, dòng xe số có Wave Alpha đạt doanh số 27.182 xe, chiếm 15% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Honda không bị bán chênh lệch với giá niêm yết. Thậm chí một số đại lý còn bán rẻ hơn giá niêm yết. Hiện tại, Honda Wave Alpha có giá 17,8 triệu đồng.

Ở dòng xe tay ga có Vision đạt doanh số 40.688 xe, chiếm 23% tổng doanh số bán xe máy của liên doanh này trong tháng 10. Trong khi đó giá bán của Honda Vision có giá bán chênh lệch với giá niêm yết.

Mặc dù vậy, tính tổng doanh số của xe máy Honda vẫn đang giảm dần so với thời điểm cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, doanh số tháng 9 xe máy Honda bán ra với 169.917 xe, giảm 4% so với tháng 8 và giảm tới 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/xe-may-honda-tiep-tuc-bi-giam-doanh-so-ban-hang-949403.html