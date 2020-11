Honda CRF300L và CRF300L Rally trình làng: Mới lạ và mạnh mẽ

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 08:00 AM (GMT+7)

Cùng với động cơ mạnh mẽ và thiết kế tối ưu, bộ đôi cào cào mới từ nhà Honda hứa hẹn sẽ mang tới doanh số tốt cho hãng này.

Mới đây, Honda tại Thái Lan đã chính thức trình làngCRF300L và CRF300L Rally, đây là bộ đôi cào cào hoàn toàn mới được Honda phát triển, khác biệt so với CRF250L và CRF250 Rally vốn đã được ưa chuộng trên thị trường trước đó.

Mang khẩu hiệu "There's no end of the road" (tạm dịch: không có điểm cuối con đường), nhấn mạnh khả năng vượt chướng ngại vật của bộ đôi mô tô mới. Với thiết kế motocross đặc trưng, bộ đôi xe mới còn sở hữu đèn pha LED hình lục giác mới giúp xe có được ánh sáng đủ để vận hành trên mọi cung đường.

Trong khi dàn áo được tối giản hết mức để mang tới sự linh hoạt gọn nhẹ thì xe cũng được bộ đệm chống sốc dưới máy để tạo sự chắc chắn và đầm máy khi di chuyển. Đồng thời, dung tích bình xăng tới 12.8 lít cũng giúp xe có thể di chuyển với quãng đường xa hơn, đặc biệt phù hợp cho những chuyến phượt khám phá địa hình.

CRF300L và CRF300L Rally cũng được trang bị giảm xóc hành trình ngược 43mm cho phía trước đi kèm với giảm xóc Pro-link cho phía sau để mang tới khả năng hấp thụ xung động tốt cho máy. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp hệ thống Assist Slipper Clutch để ngăn tình trạng khóa bánh xe khi đang di chuyển.

Cùng với hàng loạt lựa chọn màu thì bộ đôi này cũng đi kèm nhiều bộ phụ kiện cho người sử dụng tha hồ lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Mức giá đề xuất của CRF300L là 112 triệu đồng, còn CRF300L Rally là 132 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

