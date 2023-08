Việt Nam tiêu thụ xe máy Honda nhiều thứ 2 thế giới, bất ngờ với nước đứng đầu!

Honda mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý I của năm tài chính 2024 (tháng 4/2023 - 7/2023, viết tắt là FY2024) , theo đó mảng kinh doanh xe máy ghi nhận những số liệu tăng trưởng tốt.

Theo đó, đã có tổng cộng 4.473.000 xe máy Honda được bán ra toàn cầu với tổng doanh thu 143,5 tỷ yên trong quý I/FY2024, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là thị trường đem lại doanh số lớn nhất cho Honda với tổng cộng 952.000 xe được tiêu thụ trong quý I/FY2024 tại đất nước tỷ dân này. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của Honda với 506.000 xe được bán ra. Tiếp đó là các cái tên Thái Lan (395.000 xe), Brazil (271.000 xe).

Honda Vision là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường trọng điểm thì Honda cũng tăng cường doanh số ở các nước phương Tây với khoảng 120.000 xe máy được tiêu thụ tại thị trường Bắc Mỹ, tăng 10.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường châu Âu cũng tiêu thụ 119.000 xe máy Honda.

Honda đã chia doanh số bán hàng thành năm khu vực gồm Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và các khu vực khác. Trong Quý 1/2024, Honda đã bán được 58.000 xe máy tại Nhật Bản, nhiều hơn 2.000 chiếc so với doanh số bán ra trong Quý 1/2023. Ở Bắc Mỹ, Honda đã bán được 120.000 chiếc xe, cao hơn 10.000 chiếc so với quý 1/2023. Châu Âu đã chứng kiến ​​mức tăng doanh số ấn tượng trong Quý 1/2024 với 119.000 chiếc, cao hơn 3.800 chiếc so với 81.000 chiếc bán ra trong Quý 1/2023.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]