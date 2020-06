Honda SH 2019 bị săn lùng khiến giá bán chênh tới gần 50 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Vì số lượng xe còn lại rất ít nên giá bán của SH 2019 tại đại lý đang chênh khá cao với giá đề xuất, ngược lại giá SH 2020 lại giảm nhẹ.

Giá các mẫu xe SH 2020 đầu tháng 6 đều giảm nhẹ

Theo ghi nhận của PV Xe Giao thông tại một số đại lý Honda tại Hà Nội như Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng), Head Vitan (5 Nguyễn Khánh Toàn), Honda Vũ Hoàng Lê (số 1 Trần Phú, Hà Đông), SH 2019 đang có giá bán tăng cực mạnh so với tháng trước và chênh khá lớn so với giá đề xuất của hãng. Ngược lại, tất cả các phiên bản của SH 2020 đều đang giảm nhẹ so với tháng trước.

Cụ thể, phiên bản SH 125 CBS 2019 đang có giá bán là 102 triệu đồng, cao hơn 4 triệu đồng so với tháng trước. Phiên bản SH 125 ABS 2019 đang có giá bán 112 triệu đồng tại đại lý, tăng 6,5 triệu đồng so với tháng trước. Tương tự, 2 phiên bản 150 CBS 2019 và 150 ABS 2019 cũng có giá bán khá cao là 118 triệu đồng và 134 triệu đồng, tăng lần lượt 3 và 6 triệu đồng mỗi mẫu.

Tăng mạnh nhất là phiên bản 150 ABS đen mờ 2019, hiện xe đang có giá bán là 140 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với tháng trước và chênh gần 50 triệu so với giá bán đề xuất của hãng.

Đối với mẫu xe SH 2020, sau một tháng tăng khá mạnh vì khan hàng do nhà máy Honda ngừng hoạt động sản xuất đến thời điểm hiện tại giá xe tất cả các phiên bản SH 2020 đều đang có xu hướng giảm nhẹ. Giá xe Honda SH 125 CBS 2020 đầu tháng 6/2020 hiện đang bán với giá 78,8 triệu đồng, giảm nhẹ 200.000 đồng so với tháng trước. Phiên bản SH 125 ABS 2020 hiện cũng đang có giá bán là 88,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với thời điểm đầu tháng 4. Các phiên bản còn lại là SH 150 CBS 2020 và SH 150 ABS 2020 hiện đang có giá lần lượt là 94,6 triệu và 105,2 triệu đồng, giảm 400.000 đồng và 1,3 triệu đồng.

SH 2020 sở hữu nhiều công nghệ, tính năng hiện đại nhưng vẫn bị nhiều người chê tơi tả về thiết kế

Chia sẻ với phóng viên, một nhân viên bán hàng tại HEAD Honda Vũ Hoàng Lê cho hay: "Không hiểu sao rất nhiều người chê ngoại hình SH 2020. Khi đã cải tiến sang một đời xe khác thì Honda luôn thay đổi từ thiết kế, động cơ cho tới tiện ích. SH 2020 mang tính mềm mại hơn, nhưng ngoại hình trông vẫn rất đồ sộ, nó tạo tính khí động học cho xe, giảm sức cản của gió.

Ngoài ra, việc bình xăng được chuyển từ cốp lên sàn để chân sẽ tiện lợi hơn khi bơm xăng, việc đó lại giúp khoang cốp rộng hơn 10 lít, trọng tâm xe được hạ thấp. Động cơ ESP+ thế hệ mới hiện đại và khỏe hơn rất nhiều so với động cơ của dòng SH 2019. Hơn nữa, SH 2020 còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực xoắn HSTC trước đây chỉ tìm thấy trên dòng xe SH 300i nhập Ý mới có".

Nhân viên này còn cho biết thêm: "Khách hàng Việt vẫn còn ưa những nét xưa cũ nên nhiều người có cái nhìn hơi tiêu cực về SH 2020, nhất là về phần đèn xe. Đa số cả xe máy lẫn ô tô hiện nay đều đang được thiết kế theo phong cách đưa đèn pha xuống dưới và SH 2020 cũng không ngoại lệ. Theo tôi, một chiếc xe hơn cả về mặt thiết kế, động cơ và tiện ích thì khách hàng không nên bỏ ra một số tiền hơn vài chục triệu chỉ để cố mua SH 2019 vì giờ nó rất hiếm và các đại lý còn xe sẽ đẩy giá lên rất cao. Hiện tại thì SH 2020 cũng đã xuất hiện rất nhiều trên phố và ngày càng được nhiều người dân tin dùng".

Bảng giá xe Honda SH tháng 6/2020 mới nhất (ĐVT: triệu đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Giá lăn bánh tạm tính SH 125 CBS 2020 70,99 78,8 86,27 SH 125 ABS 2020 78,99 88,2 96,57 SH 150 CBS 2020 87,99 94,6 102,77 SH 150 ABS 2020 95,99 105,2 114,2 SH 125 CBS 2019 67,99 102 110,17 SH 125 ABS 2019 75,99 112 121,07 SH 150 CBS 2019 81,99 118 127,07 SH 150 ABS 2019 83,49 134 143,07 SH 150 CBS 2019 đen mờ 89,99 118 127,07 SH 150 ABS 2019 đen mờ 91,49 140 149,07

