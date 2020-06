Bảng giá Honda SH tháng 6/2020, SH 150i ABS tăng phi mã

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Cuộc sống nhộn nhịp hơn hứa hẹn khả năng mua sắm xe máy của người tiêu dùng ở Việt Nam sẽ tăng tốc, tạo đà cho những mẫu xe sang chảnh như Honda SH vốn đã đội giá nay càng được đẩy lên hơn.

2020 Honda SH 125 và SH 150 ra đời ngay từ giá đề xuất đã cao hơn hẳn so với giá đề xuất của thế hệ Honda SH trước đó. Điểm lạ là nếu như hầu hết các mẫu xe máy đều tụt giá mạnh thời kỳ giãn cách xã hội do dịch Covid-19 thì Honda SH có vẻ vẫn giữ mức giá chênh cao ngất so với giá đề xuất.

Giá xe 2020 Honda SH đang "nóng" hơn.

Mức chênh của 2020 Honda SH bắt đầu nhích hơn trong tháng 5/2020 nhưng tới đầu tháng 6/2020, giới thạo xe chứng kiến các phiên bản của dòng vua tay ga này đều có giá bán thực tế cao hơn so với giá bán thực tế trong tháng 5/2020.

2020 Honda SH về các đại lý có giá bán ra chênh cao.

Mẫu xe có sự gia tăng và đội giá chóng mặt nhất chính là phiên bản Honda SH 150i ABS. Nếu tại thị trường khu vực Hà Nội, 2020 Honda SH 150i ABS có giá bán tại các đại lý lên tới 109,5 triệu VNĐ, chênh cao hơn hẳn so với giá đề xuất 95,99 triệu VNĐ. Còn tại thị trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mẫu xe này được bán ra với giá cao lên đến 121 triệu VNĐ, cao hơn giá thực tế trước đó tới gần cả chục triệu đồng.

Thiết kế đèn pha LED mới.

2020 Honda SH, không cần bãn luận nhiều, rõ ràng có những lợi thế từ ngoại hình sang chảnh, phong cách xe tay ga châu Âu cho tới trang bị công nghệ tối tân. Hệ thống đèn pha LED, chìa khóa thông minh Smartkey, phanh đĩa ABS cho tới động cơ eSP mạnh mẽ cùng cốp đựng đồ rộng 7,5 lít tiện ích giúp Honda SH nổi bật trên đường đi.

Động cơ xe.

Tất nhiên việc các đại lý đẩy giá chênh cao hơn hẳn giá đề xuất như vậy khiến cho không ít người còn băn khoăn. Trong thực tế trên thị trường xe ga hiện nay cũng có rất nhiều tùy chọn khác nhau, nhiều mẫu xe ít khi bị đẩy giá như Honda SH. Tất nhiên vẫn có bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng “bội chi” để có được chiếc vua tay ga như SH.

Sang chảnh với phong cách xe tay ga châu Âu.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda SH mới nhất trong tháng 6/2020 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) Khu vực Hà Nội Khu vực TP. Hồ Chí Minh SH 125i 2020 CBS 70,99 80,0 87,0 SH 125i 2020 ABS 78,99 90,0 95,2 SH 150i 2020 CBS 87,99 96,5 108,8 SH 150i 2020 ABS 95,99 109,5 121,2

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-honda-sh-thang-6-2020-sh-150i-abs-tang-phi-ma-5020201614582776.htm