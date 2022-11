Trực tiếp bóng đá khai mạc World Cup, Qatar - Ecuador: Chờ địa chấn từ chủ nhà

World Cup | 23h, 20/11 | Al Bayt Qatar 0 - 0 Ecuador (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Qatar vs Ecuador Ecuador Điểm Al-Sheeb Miguel Al-Wari Salman Hassan Ahmed Hatem Boudiaf Al-Haydos Ali Afif Điểm Dominguez Preciado Torres Hincapie Estupinan Gruezo Caicedo Cifuentes Plata Valencia Ibarra Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Qatar Qatar Ecuador Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Al-Sheeb, Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed, Hatem, Boudiaf, Al-Haydos, Ali, Afif Dominguez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Caicedo, Cifuentes, Plata, Valencia, Ibarra

Chờ bất ngờ của đại diện châu Á

So về mặt danh tiếng hay giá trị đội hình, ĐT Qatar khó lòng so bì với đối thủ. Theo Transfermarkt, ĐT Ecuador có giá trị đội hình là 146,5 triệu euro triệu euro tức là gấp 10 lần so với đội chủ nhà. Đây là lần thứ tư Ecuador góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong khi Qatar là “lính mới tò tè”.

Nếu chỉ xét như vậy, Ecuador dường như sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, chủ nhà của World Cup 2022 không phải là không có “cửa” giành chiến thắng. Thực tế, Qatar đã xây dựng kế hoạch cho ĐTQG ngay sau khi nhận được quyền đăng cai World Cup, tức là họ đã tốn 10 năm cho kế hoạch này.

Sức mạnh Qatar đến đâu?

Họ có sự chuẩn bị kỹ càng và đây là thời điểm họ thể hiện thành quả. Họ thắng trong cả 4 trận giao hữu kín gần đây. ĐT Ecuador cũng có sự chuẩn bị của riêng mình khi thi đấu với 3 đối thủ châu Á là Iraq, Nhật Bản và Saudi Arabia. Một điểm cần lưu ý nữa là Qatar có sự cổ vụ nhiệt tình của khán giả nhà nên đại diện tới từ Nam Mỹ sẽ phải chịu áp lực cực lớn.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-bong-da-khai-mac-world-cup-qatar-ecuador-cho-dia-cha...