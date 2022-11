Nhận định trận khai mạc World Cup 2022, Qatar - Ecuador: Chờ thành quả 10 năm

Sau nhiều ngày chờ đợi, World Cup 2022 sẽ chính thức bước vào khởi tranh vào đêm nay (20/11) với trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và ĐT Ecuador. Giải đấu vướng vào nhiều lùm xùm trong quá trình chuẩn bị nên người ta mong đợi một trận cầu chất lượng để xóa nhòa đi những câu chuyện bên lề.

Ecuador có lần thứ tư tham dự World Cup

So về mặt danh tiếng hay giá trị đội hình, ĐT Qatar khó lòng so bì với đối thủ. Theo Transfermarkt, ĐT Ecuador có giá trị đội hình là 146,5 triệu euro triệu euro tức là gấp 10 lần so với đội chủ nhà. Đây là lần thứ tư Ecuador góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong khi Qatar là “lính mới tò tè”.

Nếu chỉ xét như vậy, Ecuador dường như sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, chủ nhà của World Cup 2022 không phải là không có “cửa” giành chiến thắng. Thực tế, Qatar đã xây dựng kế hoạch cho ĐTQG ngay sau khi nhận được quyền đăng cai World Cup, tức là họ đã tốn 10 năm cho kế hoạch này.

HLV Felix Sanchez chính là người theo sát kế hoạch này. Ông thầy người Tây Ban Nha tuyển chọn tuyển thủ từ những lứa trẻ như U21, U23 từ nhiều năm trước để hình thành ĐTQG Qatar như ngày hôm nay. Một điểm đáng chú ý là các tuyển thủ Qatar không ra nước ngoài thi đấu. Bởi vậy, họ bị đánh giá rất thấp do không có nhiều thông tin.

Qatar tốn 10 năm chuẩn bị đội hình cho World Cup 2022

Tuy nhiên, đó có thể là “đòn tung hỏa mù” của đội chủ nhà. Nên nhớ rằng, họ từng đả bại cả hai ông lớn của châu Á là Hàn Quốc lẫn Nhật Bản trên con đường vô địch Asian Cup 2019. Thật sai lầm nếu cho rằng Qatar có mặt tại World Cup 2022 chỉ vì là nước chủ nhà.

Họ có sự chuẩn bị kỹ càng và đây là thời điểm họ thể hiện thành quả. Họ thắng trong cả 4 trận giao hữu kín gần đây. ĐT Ecuador cũng có sự chuẩn bị của riêng mình khi thi đấu với 3 đối thủ châu Á là Iraq, Nhật Bản và Saudi Arabia. Một điểm cần lưu ý nữa là Qatar có sự cổ vụ nhiệt tình của khán giả nhà nên đại diện tới từ Nam Mỹ sẽ phải chịu áp lực cực lớn.

Thực tế, đội hình của Ecuador lúc này không có ngôi sao nào quá nổi trội. Bởi vậy, Qatar có cơ hội lớn có điểm trong ngày ra quân. Thậm chí, thầy trò Felix Sanchez hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu như thi đấu tốt và gặp may mắn.

Dự đoán tỉ số: Qatar 1-1 Ecuador

Đội hình dự kiến

ĐT Qatar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif.

ĐT Ecuador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra

