Lộ diện 4 ứng viên thay thế Southgate ở tuyển Anh: Ai sáng cửa nhất?

Ngay sau khi ĐT Anh bị loại khỏi World Cup 2022, HLV Gareth Southgate đã úp mở khả năng chia tay “Tam sư”. Ông thầy người Anh lên nắm quyền ĐTQG kể từ năm 2016 để thay thế cho Sam Allardyce. Dưới thời Southgate, đội bóng của “xứ sở sương mù” lọt tới bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020 và gần nhất là tứ kết World Cup 2022.

Gareth Southgate bỏ ngỏ khả năng từ chức

Đây là nhiệm kỳ có thành tích cao nhất của một HLV ĐT Anh trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, “Tam sư” lại chưa có được điều cần nhất là danh hiệu. Bởi vậy, bản thân Southgate cũng cảm giác cần phải có sự thay đổi dù liên đoàn bóng đá Anh muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội đến hết EURO 2024.

Trong trường hợp Southgate kiên quyết từ chức, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ lên thay ông thầy 52 tuổi. Theo tờ Telegraph, hiện tại có 4 ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT Anh và dẫn đầu là Thomas Tuchel, HLV bị Chelsea sa thải cách đây vài tháng.

Ông thầy người Đức vẫn đang “thất nghiệp” sau khi rời Stamford Bridge. Bản thân Tuchel cũng từng bày tỏ sự thích thú với việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia như Anh. HLV 49 tuổi được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn nên hoàn toàn có thể cải thiện lối chơi của “Tam sư” so với thời điểm hiện tại.

Tuchel đang là ứng viên sáng nhất để thay Southgate

Một ứng viên sáng giá khác được nhắc tới là Mauricio Pochettino. HLV người Argentina cũng đang ngồi chơi sau khi chia tay PSG. Ông thầy này cũng từng khả định “rất thích làm việc tại Anh” và sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu như liên đoàn bóng đá Anh có lời mời.

Ứng viên số 3 được nhắc tới là Brendan Rodgers của Leicester City. Ông thầy người Scotland đã xây dựng được tên tuổi tại Ngoại hạng Anh trong suốt những năm qua. Đội chủ sân King Power đang có xu hướng thoái trào và Rodgers sẽ không tiếc nếu như nhận được thử thách mới.

Cái tên thứ 4 cũng là người ít gây được chú ý nhất là Steve Holland, trợ lý của Gareth Southgate ở thời điểm hiện tại. So với 3 người còn lại, HLV này không thể so sánh về danh tiếng cũng như sự nghiệp. Tuy nhiên, lợi thế to lớn của Holland là người bản địa.

Kể từ năm 2012 tới nay, liên đoàn bóng đá Anh đang tin dùng HLV nội hơn là HLV ngoại sau thất bại của Sven Goran Eriksen và Fabio Capello. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả HLV nội lẫn HLV ngoại đều chưa đem lại thành công cho “Tam sư”.

