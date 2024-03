Tỷ giá USD hôm nay 30/3: Diễn biến ra sao sau loạt thông tin kinh tế?

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,49, giảm 0,06% vào lúc 6h49 ngày 30/3 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tháng tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng trước. Chỉ số giá PCE tháng 2 tính theo tại Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự báo nhưng tăng so với mức đạt được tháng trước đó 2,4%. Chỉ số giá PCE lõi tháng 2 tại Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo và thấp hơn kỳ báo cáo trước là 2,9%.

Theo phân tích kỹ thuật, tác động của chỉ số PCE và PCE lõi lên tiền tệ có thể đi theo hai hướng: Làm CPI tăng có thể dẫn đến tăng lãi suất và tăng đồng nội tệ; mặt khác, nếu kinh tế suy thoái, CPI tăng lại có thể dẫn đến sự suy thoái sâu hơn, đồng nội tệ bị xuống giá.

Việc giảm của chỉ số PCE và PCE lõi trong tháng 2 và kinh tế tích cực, thị trường kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Tuy nhiên, giới đầu tư lại cho rằng khi các yếu tố liên quan đến lạm phát giảm sâu như PCE sẽ thúc đẩy quá trình giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm.

Cũng trong đêm qua, Mỹ công bố thu nhập cá nhân tháng 3 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4% và thấp hơn nhiều mức đạt được của tháng trước đó là mức tăng 1%.

Ngược lại, chi tiêu tiêu dùng tháng 2 tại Mỹ lại tăng từ mức 0,2% tháng trước lên 0,8%. Tiêu dùng cá nhân thực tế tháng 2 tăng từ mức giảm 0,2% tháng trước lên mức tăng 0,4%.

Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm một phần lớn trong các hoạt động kinh tế tổng thế. Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD và ngược lại.

Thị trường dõi theo bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell với nhiều thông tin mới. Cơ quan hoạch định chính sách của Mỹ cho biết, không nhận thấy dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế trong năm nay cũng như hai năm sau đó, thậm chí tăng trưởng năm 2025 và 2026 còn mạnh hơn các dự báo trước đó.

Đồng USD biến động nhẹ

Ngày 29/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.003 VND/USD như mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 6 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên khoảng 23.400 - 25.153 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.555 – 24.650 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.950 - 24.980 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.300 - 25.400 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]