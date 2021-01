Những mẫu xe tiếp tục được ưu đãi phí trước bạ

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Sau VinFast, Mercedes-Benz cũng gia hạn ưu đãi phí trước bạ dành cho một số dòng xe đến hết tháng 2/2021.

Khách hàng mua Mercedes-Benz E 200 Exclusive sẽ vẫn nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ dù chính sách giảm phí trước bạ của Chính phủ đã kết thúc ngày 31/12/2020

Năm 2020 đã chính thức khép lại, cùng với đó, các khách hàng mua xe hơi sản xuất, lắp ráp trong nước cũng sẽ không còn nhận được hỗ trợ giảm 50% phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ.

Tuy nhiên, nhằm kích cầu và hỗ trợ các khách hàng mua xe, đặc biệt trong thời điểm mua sắm cuối năm, một số hãng xe đã tự mình tiếp tục gia hạn chương trình ưu đãi phí trước bạ dành cho khách hàng, điển hình như VinFast và Mercedes. Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe của 2 hãng này nhận được ưu đãi.

VinFast Fadil

VinFast cho biết, tất cả khách hàng đặt cọc Fadil trong năm 2020, hoàn tất mua xe và xuất hóa đơn trước ngày 28/2/2021 vẫn sẽ được hưởng ưu đãi "Trước bạ 0 đồng", dù thời điểm nhận xe bị dời sang năm 2021.

Tức là khách hàng hoàn tất mua xe trước ngày 28/2/2021 vẫn sẽ được VinFast hỗ trợ 100% phí trước bạ, tùy từng phiên bản sẽ tiết kiệm được từ 58 - 60 triệu đồng (đối với khách hàng tại Hà Nội), từ 40 - 48 triệu đồng (đối với khách hàng tại TP. HCM).

8 mẫu xe của Mercedes-Benz

Gần đây nhất, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực.

Chương trình áp dụng cho các dòng xe sedan biểu tượng của hãng, bao gồm: C-Class, E-Class và S-Class từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/2/2021.

Các xe cụ thể nhận được ưu đãi gồm: C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG, E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG, S 450, S 450 Luxury còn lại sản xuất trong năm 2020.

