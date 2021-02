Trị từ quầng thâm tới bọng mắt sưng to, 3 cách này giúp cửa sổ tâm hồn thêm tươi tắn

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 09:14 AM (GMT+7)

Hai công thức tự làm mặt nạ cho mắt để tăng hiệu quả nhanh chóng, giữ cho vùng da quanh mắt của bạn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Đôi mắt tươi tắn hơn, ai mà không muốn?

Di truyền và những đêm mất ngủ cùng, thậm chí cả cười nhiều, tất cả đều góp phần vào bộ ba vấn đề thẩm mỹ mắt: quầng thâm, mắt sưng húp và vết chân chim. Vùng da quanh mắt là vùng da mỏng nhất trên cơ thể, vì vậy mắt là vùng đầu tiên phản ánh sự lão hóa, căng thẳng, chế độ ăn uống kém và thiếu ngủ. Dưới đây là hai công thức tự làm mặt nạ cho mắt để tăng hiệu quả nhanh chóng, cùng với các giải pháp lâu dài hơn để giữ cho vùng da quanh mắt của bạn tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

1. Quầng thâm

Thật khó để xác định chính xác nguyên nhân của quầng thâm mắt, nhưng chủ yếu là do di truyền, da mỏng, đi nắng quá nhiều). May mắn thay, vẫn có cách tốt nhất để chống lại quầng thâm là dùng kem dưỡng mắt chuyên dụng cho vùng da này.

Bạn nên sử dụng một loại kem giúp hỗ trợ collagen khỏe mạnh, cùng với vitamin C để làm sáng màu da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và caffeine để làm co mạch máu. Đừng quên thoa kem dưỡng mắt vào buổi sáng và buổi tối trước bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào khác để kem có thể hấp thụ đầy đủ và phát huy tác dụng của nó.

Bí quyết khắc phục nhanh chóng - kem che khuyết điểm phù hợp

Che quầng thâm mắt bằng kem che khuyết điểm phù hợp và nhẹ nhàng, có nhiệm vụ kép là kem dưỡng mắt và kem che khuyết điểm nhẹ. Sau khi đánh kem nền (nếu bạn có trang điểm), nhẹ nhàng chấm kem che khuyết điểm (chọn tông màu hồng đào đối với quầng thâm xanh và hồng đối với quầng thâm nâu) lên vùng tối bằng ngón đeo nhẫn.

2. Bọng mắt

Mắt sưng thường là do tích tụ chất lỏng dư thừa dưới mắt. Để ngăn ngừa bọng mắt, hãy kê cao khi ngủ bằng một vài chiếc gối mềm, tốt nhất là nằm ngửa, để ngăn chất lỏng tích tụ.

Nếu bạn bị dị ứng, hãy xem xét một máy lọc không khí cho phòng ngủ của bạn để loại bỏ mạt bụi và các chất gây dị ứng khác. Tránh rượu và muối, cả hai đều có thể góp phần làm cho đôi mắt sưng húp vào buổi sáng. Ngoài ra, hãy thử một con lăn bằng ngọc bích - động cơ đẩy giúp tăng lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm thâm quầng mắt.

Khắc phục nhanh - mặt nạ mắt cà phê tự chế

Nhúng một vài túi trà đen vào nước lạnh và đặt chúng dưới mắt trong vài phút. Caffeine và nhiệt độ lạnh khiến mạch máu co lại. Một phương pháp tự làm khác là đắp mặt nạ cà phê và lòng trắng trứng đơn giản, phương pháp này sẽ đánh thức cả khuôn mặt của bạn!

-1 lòng trắng trứng

- 2 thìa cà phê bã cà phê

Trộn lòng trắng trứng và cà phê trong một cái bát nhỏ. Dùng nĩa đánh hỗn hợp với nhau cho đến khi sủi bọt, khoảng 1 phút. Dùng tay sạch hoặc cọ, thoa mặt nạ xung quanh và dưới mắt. Tránh mi mắt vì bạn không muốn nó dính vào mắt. Bạn có thể áp dụng mặt nạ cho toàn bộ khuôn mặt của bạn, nếu muốn. Rửa sạch mặt nạ và thoa kem dưỡng mắt bằng cà phê (để trong tủ lạnh cho thêm lạnh sẽ tăng tác dụng của loại mặt nạ này).

Nếu mắt bạn bị đỏ và ngứa sau khi chuẩn bị vào buổi sáng, bạn có thể bị dị ứng với lớp trang điểm của mình. Sau một thời gian dài bị kích ứng mắt, nhiều người phát hiện ra thủ phạm chính từ mascara. Bỏ những thành phần này khỏi túi trang điểm của bạn và tìm những sản phẩm không có mùi thơm sẽ tốt hơn với người sở hữu đôi mắt quá nhạy cảm. Giữ ngón tay của bạn xa mắt để tránh lan lớp trang điểm và sơn móng tay khác vào mắt.

3. Nếp chân chim

Thủ phạm gây ra đôi mắt nhăn nheo có thể do bạn cười nhiều. Ngoài ra nheo mắt và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đều có thể tạo nên đường rãnh hằn trên mắt. Vì vậy, cách tốt nhất của bạn là tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào ban ngày (sử dụng các sản phẩm chứa SPF, đeo kính râm và đội mũ chống nắng) và xây dựng collagen bằng peptide hoặc retinol vào ban đêm để đảo ngược nếp nhăn.

Khắc phục nhanh - Mặt nạ mắt DIY dưỡng ẩm

Để làm mịn tạm thời, hãy thử mặt nạ dưỡng ẩm lớn này để làm mịn các nếp nhăn.

Trộn 2 thìa dầu dừa và một viên dầu vitamin E trong một cái bát. Cắt miếng bông để vừa với vùng da dưới mắt. Ngâm miếng bông trong dung dịch và để đông lạnh trong vài phút cho đến khi lạnh như băng. Thoa lên vùng mắt và đặt miếng bông lên mắt. Để yên trong 15 phút và lấy ra.

