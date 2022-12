Cần bổ sung ngay dưỡng chất này nếu muốn tóc mượt như lụa

Khi nói đến sự phát triển của tóc và để đạt được mái tóc chắc khỏe, bóng mượt hơn, những gì bạn đưa vào cơ thể thậm chí còn quan trọng hơn những gì bạn bôi lên tóc. Một chế độ ăn uống cân bằng là vũ khí bí mật của bạn và việc bổ sung các chất bổ sung để tăng cường chế độ ăn uống của bạn và đảm bảo bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng tốt nhất cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Có một số loại vitamin và khoáng chất phối hợp với nhau để tăng cường sức khỏe cho mái tóc của bạn . Ở đây, chúng tôi đưa ra gợi ý những chất bổ sung tốt nhất để tăng trưởng tóc.

Cân bằng các chất dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Isaac Robertson liệt kê một loại thực phẩm bổ sung mà bạn cần sử dụng trên tất cả những loại khác. Robertson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bao gồm một loạt các chất dinh dưỡng để cân bằng.

Robertston cho biết: “Các chất bổ sung tốt nhất cho sự phát triển của tóc là vitamin B, Biotin, vitamin C, Sắt, Keratin, vitamin D, Kẽm và vitamin A. Những chất bổ sung này làm tăng quá trình trao đổi chất và hoạt động của hệ thần kinh, tăng lượng hồng cầu, giúp duy trì khả năng miễn dịch và giúp tóc chắc khỏe hơn. Sắt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc vì thiếu sắt là nguyên nhân chính khiến tóc rụng khi cơ thể không nhận đủ. [Không có] vitamin D, mức độ keratin trong cơ thể giảm dẫn đến rụng tóc. Kẽm giúp tạo DNA. Vitamin A giúp kích hoạt các tế bào gốc nang tóc.”

Collagen thì sao?

Không thể phủ nhận rằng collagen trở thành dưỡng chất không thể thiếu. Cho dù bạn chọn bổ sung chất bổ sung này ở dạng bột hay dạng viên, nhiều chuyên gia cho rằng nó mang lại những lợi ích tuyệt vời cho làn da và mái tóc của bạn.

Vẻ đẹp trẻ trung toát lên từ mái tóc, làn da.

Tiến sĩ da liễu Yoram Harth cho biết: “Collagen là loại protein cung cấp độ chắc khỏe cho tóc và da. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng uống một hoặc hai muỗng bột collagen peptide hàng ngày có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Nó cũng làm cho làn da trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn, đồng thời các nang tóc tạo ra những sợi tóc đẹp hơn.”

Làm thế nào để bạn bổ sung collagen?

Có nhiều chất bổ sung collagen. Sự khác biệt chính giữa các chất bổ sung collagen là nguồn gốc - từ biển hoặc từ bò, bột hoặc viên nang, có hương vị hoặc không có hương vị, cũng như các thành phần được thêm vào collagen.

Theo Tiến sĩ Harth, collagen biển có nguồn gốc từ cá biển sâu đánh bắt tự nhiên được coi là tốt cho sức khỏe và sạch hơn so với collagen bò có nguồn gốc từ da động vật. Tiến sĩ Harth cho biết: “Bò có nguy cơ nhiễm hormone và kháng sinh cao hơn nhiều so với cá đánh bắt tự nhiên. Collagen từ biển cũng được hấp thụ trong ruột tốt hơn so với collagen từ bò và khi có nguồn gốc hợp pháp thì sẽ tốt hơn cho môi trường.”

Nên uống collagen dạng bột hay dạng viên?

Bột thực sự sẽ tốt hơn. Tiến sĩ Harth cho biết: “Do kích thước của chúng, viên nang collagen chứa một lượng rất nhỏ collagen. “Nếu bạn muốn bổ sung một lượng collagen vừa đủ, hãy tìm collagen peptide. Bột chứa nhiều collagen hơn viên nang và dễ tiêu thụ hơn trong đồ uống nóng và lạnh.”

Tiến sĩ Harth nhấn mạnh việc tìm kiếm loại bột không có hương vị vì chúng không chứa đường và sẽ hòa tan trong bất kỳ chất lỏng nào bạn muốn uống.

