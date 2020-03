25 kiểu tóc xoăn sóng ngắn, lơi, nước đẹp nhất 2020 phù hợp với mọi cô gái

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:25 AM (GMT+7)

Kiểu tóc xoăn sóng đang được săn lùng và gây sốt trong làng thời trang tóc hiện nay. Với nhiều kiểu đa dạng như xoăn sóng nước, sóng lơi hay sóng xù… giúp làm nổi bật gương mặt của bạn. Hãy cùng chúng tôi điểm danh những kiểu tóc xoăn sóng đẹp nhất năm 2020 qua bài viết dưới đây!

1. Tóc xoăn sóng ngắn

Tóc xoăn sóng theo phong cách Hàn Quốc được nhiều cô nàng lựa chọn để làm mới phong cách của bản thân. Xu hướng tóc xoăn sóng ngắn đang gây sốt trong cộng đồng giới trẻ cũng như làng thời trang tóc với nhiều biến tấu đa dạng. Với đặc điểm các lọn tóc được làm xoăn bồng bềnh tạo độ dày tự nhiên phù hợp với mọi gương mặt từ tròn to dài đến vuông góc cạnh. Bạn có thể kết hợp lựa chọn để mái dài, mái xéo hay mái thưa để cân đối hài hòa với khuôn mặt. Sở hữu kiểu tóc này bạn nên nhuộm thêm các màu nhuộm hot nhất hiện nay tăng sức thu hút và nổi bật hơn nhé!

2. Tóc xoăn sóng lơi

Tóc xoăn sóng lơi tiếp tục làm kiểu tóc được săn đón nhất năm 2020. Kiểu tóc này được nhiều sao Việt lẫn Kpop lăng xê tạo độ hot suốt thời gian dài. Ưu điểm nổi bật của kiểu tóc này là tạo hình uốn lượn như những con sóng mang lại cảm giác bồng bềnh thu hút. Xoăn sóng lơi phù hợp với mọi gương mặt đặc biệt là những nàng sở hữu mái tóc mỏng. Đây chính lý do kiểu tóc này được lựa chọn nhiều nhất vì giúp ôm trọn lấy gương mặt cũng như ăn gian tuổi hiệu quả.

Để thời thượng sành điệu hơn nữa hãy tô điểm thêm mái tóc của mình bằng màu nhuộm đẹp nhất năm 2020.

3. Tóc xoăn sóng nước

Tóc xoăn sóng nước là kiểu tóc mà bất kỳ nàng nào cũng muốn thử. Kiểu tóc này ra đời đã lâu nhưng chưa bao giờ hết hot. Đặc trưng của kiểu tóc này là làm xoăn nhẹ nhàng uốn lượn như hình sóng nước tạo cảm giác bồng bềnh giúp ôm trọn làm nổi bật gương mặt. Kiểu tóc này mang lại cho bạn gái vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn. Thêm chút màu nhuộm hot sẽ giúp bạn hack tuổi hiệu quả.

Ăn vận phong cách và trang điểm nhẹ nhàng bạn sẽ vô cùng thu hút dù xuất hiện bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên kiểu tóc này khá dễ dàng bị mất nếp nếu chăm sóc không đúng cách. Bạn nên sử dụng dầu gội có nhiều tinh chất dưỡng và sấy tạo kiểu đúng cách để nuôi dưỡng tóc thật tốt lâu dài bền đẹp hơn nhé!

4. Tóc xoăn sóng nước ngang lưng

Tóc xoăn sóng nước ngang lưng là lựa chọn lý tưởng cho nhiều bạn gái muốn thay đổi phong cách bản thân mình. Ngay cả những ngôi sao hay ca sĩ hàng đầu cũng không rời được kiểu tóc này. Với đặc điểm có độ dài phù hợp kiểu tóc này được làm xoăn hình sóng nước tạo vẻ bồng bềnh thu hút tạo nên phong cách trẻ trung và đầy nữ tính. Bạn có thể biến tấu đa dạng với kết hợp để mái thưa, mái bằng hay mái dài để làm cân đối hài hòa với hình thể gương mặt. Thêm chút màu nhuộm sáng sẽ khiến bạn thêm trẻ trung sành điệu hơn gấp nhiều lần.

5. Tóc xoăn sóng nước dài

Tóc xoăn sóng nước dài hầu như đều phù hợp với mọi gương mặt từ tròn to đến dài vuông góc cạnh. Những lọn tóc được làm xoăn uốn lượn hình sóng nước dài giúp ôm trọn che đi những khuyết điểm một cách khéo léo. Sở hữu kiểu tóc này bạn sẽ trở nên trẻ trung năng động thời thượng hơn rất nhiều.

6. Tóc xoăn sóng nước lọn to

Tóc xoăn sóng nước lọn to mang đến cho bạn sự trẻ trung quý phái. Kiểu tóc này được làm xoăn lọn to tạo cảm giác bồng bềnh tự nhiên giúp ôm trọn gương mặt một cách khéo léo. Để mái tóc lên được đẹp, bạn cần dành thời gian để tạo nếp, thậm chí là xịt bóng để tạo hiệu ứng tốt nhất. Một điểm cần lưu ý khi lựa chọn kiểu tóc này bạn nên kết hợp với những màu nhuộm sáng để tránh bị già hơn và có chế độ chăm sóc tóc phù hợp tránh những hư tổn do hóa chất gây ra.

7. Tóc xoăn sóng nước nhỏ

Tóc xoăn sóng nhỏ mang đến cho bạn nét đặc trưng thu hút và năng động. Kiểu tóc này được làm xoăn sóng nhỏ phù hợp với mọi gương mặt và lứa tuổi. Khi sở hữu kiểu tóc này bạn kết hợp thêm các màu nhuộm sáng cùng lối ăn mặc thể thao năng động sẽ cực kỳ trở nên cuốn hút. Kiểu tóc này khá dễ dàng chăm sóc và tạo kiểu, bạn không cần dùng uốn lô hay gel xịt cũng dễ dàng vào nếp. Bạn có thể để dài ngắn khác nhau cũng như kết hợp thêm mái bằng chéo hay thưa sao cho tổng thể gương mặt hài hòa.

8. Tóc xoăn sóng nước cho mặt dài

Lựa chọn kiểu tóc phù hợp với mặt dài sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm hoàn hảo tạo sự cân đối hài hòa. Mặt dài phù hợp với kiểu tóc xoăn sóng nào đang là câu hỏi được nhiều cô nàng tìm kiếm đáp án. Bạn có thể lựa chọn kiểu tóc xoăn sóng ngắn, lọn to, nhỏ hay xù kết hợp với để mái thưa bằng ngay mái dài để giúp gương mặt hài hòa cân đối.

9. Tóc xoăn sóng xù

Kiểu tóc xoăn sóng sóng xù là lựa chọn lý tưởng cho những bạn gái cá tính năng động. Kiểu tóc này không phải ai cũng dám thử với tạo hình độc đáo, những lọn tóc được làm xoăn uốn xù mang lại cho bạn diện mạo bên ngoài đầy mới lạ. Kiểu tóc này cực phù hợp với những bạn có khuôn mặt dài gầy tạo cảm giác đầy đặn và ưa nhìn.

10. Tóc xoăn sóng dài có mái

Tóc xoăn sóng dài có mái xuất phát từ Hàn Quốc và được nhiều bạn gái lựa chọn. Kiểu tóc này giúp ăn gian tuổi hiệu quả mà làm cân đối hài hòa gương mặt tạo điểm nhấn thu hút nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần ăn vận phong cách kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng bạn có thể tự tin xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

11. Tóc xoăn sóng tầng

Tóc xoăn sóng tầng là cái tên nổi bật nhưng chiếm được nhiều cảm tình của chị em hiện nay. Mái tóc với độ dài vừa phải được uốn xoăn lượn sóng xếp thành tầng tạo nên nét đẹp dịu dàng tự nhiên mà phù hợp với mọi gương mặt.

Kết hợp thêm chút màu nhuộm sáng như nâu đồng, nâu vàng, nâu khói … sẽ giúp bạn thêm phần xinh đẹp thu hút hơn rất nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/25-kieu-toc-xoan-song-ngan-loi-nuoc-dep-nhat-2020-phu-hop-voi-moi-co-gai-1073796.html