Kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp trẻ trung phù hợp với mọi khuôn mặt

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 08:20 AM (GMT+7)

Kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp sẽ giúp bạn có diện mạo mới mẻ độc đáo. Hãy cùng chúng tôi điểm danh những kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp được nhiều bạn nữ yêu thích nhất năm 2019.

Tóc ngắn ngang vai là kiểu tóc gây sốt hiện nay chiếm nhiều cảm tình từ phái đẹp. Sở hữu kiểu tóc này mang đến một diện mạo mới với các phong cách phù hợp cho nhiều chị em. Kiểu tóc này hoàn toàn phù hợp với nhiều gương mặt cũng như các môi trường, bạn có thể diện đi học, đi làm hay đi chơi hoặc du lịch đều hợp thời. Sở hữu những ưu điểm nổi trội khiến kiểu tóc này ngày càng phổ biến trên thế giới.

1. Tóc ngắn ngang vai duỗi cúp

Kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi cúp sẽ tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng thanh lịch cũng như sự tinh tế và luôn chiếm trọn tình cảm của bạn gái. Với các lọn tóc được duỗi cúp vào bên trong ôm trọn gương mặt che đi các khuyết điểm vốn có một cách khéo léo. Nếu bạn đang sở hữu khuôn mặt dài, to tròn, trái xoan hay trái tim đều có thể lựa chọn phong cách hot này. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng hay ăn mặc hợp phong cách bạn có thể tự tin nổi bật hơn.

2. Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng

Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên tuy là kiểu tóc truyền thống nhưng vẫn được nhiều chị em ưu ái lựa chọn bởi nhiều ưu điểm nổi bật. Kiểu tóc này có đặc điểm những lọn tóc được duỗi thẳng một cách tự nhiên phù hợp với các bạn sinh viên, chị em công sở. Sở hữu kiểu tóc này giúp tôn lên nét đẹp và che đi những khuyết điểm một cách hoàn hảo. Đặc biệt cực phù hợp với những bạn nữ mặc áo dài trong các ngày tựu trường hay sự kiện trọng đại.

3. Tóc ngắn ngang vai không mái

Tóc ngắn ngang vai không mái đang là trào lưu được nhiều chị em yêu thích. Kiểu tóc mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung năng động cũng như ăn gian tuổi hiệu quả. Chỉ cần bạn có mái tóc với độ dài vừa phải ngang vai với các tạo kiểu khác nhau tùy theo phong cách từng người như tóc uốn, tóc xoăn, tóc ép hay duỗi cụp…. Với tất cả các kiểu trên đều không để mái sẽ giúp gương mặt của bạn thon gọn hoàn hảo hơn. Để trẻ trung hơn bạn tô điểm mái tóc của mình bằng những tone màu hot nhất hiện nay nhé.

4. Tóc ngắn ngang vai xoăn sóng

Tóc ngắn ngang vai xoăn sóng được rất nhiều sao Hàn Quốc ưa thích và trở thành trào lưu nở rộ trong những năm gần đây. Kiểu tóc xoăn sóng này tạo độ bồng bềnh cho mái tóc tạo cảm giác dày dặn. Những lọn tóc được uốn xoăn ôm trọn để khuôn mặt bạn trở nên thon gọn nữ tính. Đặc biệt, là những bạn đang đi học vì nó gọn gàng dễ chăm sóc hoặc những quý cô tuổi 30 trung niên yêu thích sự đơn giản và không kiểu cách. Với kiểu tóc này bạn có thể để màu nâu socola, nâu đồng hay nâu tây, nhuộm gam màu trầm một chút sẽ là rất hợp.

5. Tóc ngắn ngang vai gợn sóng

Tóc ngắn ngang vai gợn sóng là kiểu tóc khá phổ biến trong phái đẹp hiện nay. Với những gọn tóc được uốn xoăn gợn sóng tạo độ bồng bềnh cho mái tóc giúp những cô nàng có khuôn mặt tròn trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn rất nhiều. Kiểu tóc này được đánh giá cao về tính thẩm mỹ khiến bạn lột xác với diện mạo trẻ trung. Để giúp cho mái tóc trở nên nổi bật hơn bạn có thể nhuộm màu mà bạn yêu thích. Kiểu tóc này vừa mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại cũng không kém phần trẻ trung.

6. Tóc ngắn ngang vai cúp chữ C

Tóc ngắn ngang vai cúp chữ C là kiểu tóc uốn tự nhiên giúp tôn lên nét duyên dáng và nữ tính cho nhiều bạn gái. Những lọn tóc được uốn cụp chữ C cực kỳ phù hợp cho những bạn nữ có mái tóc mỏng và yếu, qua đó cũng dễ dàng chăm sóc. Với những bạn đang là sinh viên, thì không nên bỏ lỡ kiểu tóc ngang vai được duỗi tự nhiên này. Tóc uốn cụp chữ C được cắt ngắn đến ngang vai đẹp như sau, sẽ khiến các chàng trai ngó nghiêng từ cái nhìn đầu tiên đó nha.

7. Tóc ngắn ngang vai dập xù

Tóc ngắn ngang vai dập xù là một trong những kiểu tóc phù hợp với những bạn gái có chất tóc mỏng nhưng thích có mái tóc bồng bềnh, tuy được dập xù nhưng các lọn tóc vẫn có nét tự nhiên tạo nên nét cá tính riêng cho phái đẹp. Đặc trưng của kiểu tóc này là những lọn tóc ngắn được dập nhỏ li ti một cách lạ mắt. Tùy theo sở thích của bạn mà bạn có thể chọn kiểu dập xù chân tóc hoặc tóc dập xù bên trong hay là dập xù phần đỉnh đầu, hoặc bạn có thể dập xù toàn bộ tóc để tạo nét khác biệt. Nếu bạn muốn mái tóc dày hơn, hãy thử kiểu dập xù lọn to. Bên cạnh đó, khi dập xù bạn nên có chế độ chăm sóc tóc để tóc được chắc khỏe và suôn mượt hơn nhé.

8. Tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ đuôi

Tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ đuôi được bắt nguồn từ Hàn Quốc được nhiều sao ngoại lẫn sao Việt lăng xê. Kiểu tóc này giúp bạn che đi những khuyết điểm của khuôn mặt một cách hoàn hảo. Bạn có thể phá cách kiểu tóc của mình với các biến tấu như xoăn sóng nhẹ, xoăn sóng dài … thêm những màu nhuộm sáng sẽ khiến bạn có diện mạo vô cùng cá tính và trẻ trung hơn đấy.

9. Tóc ngắn ngang vai ép phồng

Tóc ngắn ngang vai ép phồng được tạo kiểu khá đơn giản với các lọn tóc thẳng tự nhiên được ép phồng cụp ôm trọn gương mặt giúp tôn lên các đường nét vốn có. Tóc ngắn ngang vai ép phồng được nhiều bạn trẻ Châu Á ưu thích bởi những ưu điểm không kể hết. Kiểu tóc này phù hợp với hầu hết khuôn mặt dài, thon, tròn, mũm mĩm… Bên cạnh đó với kiểu tóc này bạn hoàn toàn chỉ cần mix đồ đơn giản cùng trang điểm nhẹ nhàng có thể thu hút mọi ánh nhìn.

10. Tóc ngắn ngang vai tỉa Layer

Tóc ngắn ngang vai tỉa Layer từng tạo cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ. Với kiểu tỉa layer thì các lọn tóc được xếp tầng với nhau giúp bạn loại bỏ đi các kiểu chẻ ngọn. Bên cạnh đó bạn có thể chọn các loại tạo kiểu như uốn sóng nước, hay tóc bob… để mới lạ và cá tính hơn. Kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa layer sẽ làm nhiều chàng trai để ý từ nét đẹp tự nhiên và diện mạo vô cùng thu hút của chủ nhân nó. Hơn nữa kiểu tóc này còn giúp cháy cho những cô nàng thích ăn uống, khuôn mặt hình dạng có hơi to tròn và mập.

11. Tóc ngắn ngang vai buộc đuôi ngựa

12. Tóc ngắn ngang vai bấm

Tóc ngắn ngang vai bấm là kiểu tóc dành cho những cô nàng sành điệu cá tính và hiện đại. Với những bạn gái sở hữu chất tóc mỏng thì kiểu tóc ngang vai bấm này sẽ cực kỳ phù hợp để mái tóc trông dày hơn.

Tóc bấm ngang vai mang lại cho bạn những nét phong cách riêng để thêm xinh đẹp cuốn hút. Kiểu tóc ngang vai 2019 cực kì thích hợp với những cô nàng tóc mỏng và hay bết dính, vì những sợi tóc gãy li ti sẽ giúp mái tóc thêm bồng bềnh và dày hơn. Nhớ tô điểm mái tóc của mình những màu nhuộm hot nhất để trẻ trung hơn. Bên cạnh đó có chế độ chăm sóc tóc phù hợp để mái tóc thêm mượt mà.

13. Tóc ngắn ngang vai nữ mặt tròn

Tóc ngang vai nữ cho mặt tròn có khá nhiều lựa chọn đa dạng. Với mái tóc có độ dài ngang vai bạn có thể đa dạng chọn lựa những kiểu tóc như tóc uốn, tóc xoăn, tóc ép… để tạo hình phù hợp. Kiểu tóc ngang vai mặt tròn được các nhà tạo mẫu biến tấu tài tình với nhiều phong cách khác nhau, khéo léo làm lọn tóc ôm vào gương mặt giúp nàng luôn xinh đẹp quyến rũ. Để thêm phần quyến rũ các nàng nên chọn kết hợp với những tông màu sáng như nâu, khói, rêu,….thu hút mọi ánh nhìn người đối diện.

14. Tóc ngắn ngang vai uốn phồng

Tóc ngang vai uốn phồng với tạo kiểu đặc trưng làm cho tóc bồng bềnh khiến bạn gái thêm phần tự tin tham gia vào những dịp đi chơi, đi dự tiệc đám cưới, đi du lịch hay dạo phố. Kiểu tóc ngang đến vai được uốn phồng sau đây là phong cách bạn nên xem qua, một style dành cho nhiều cô gái hiện đại. Với nét đẹp nữ tính, không kém phần dịu dàng và xinh xắn như tóc ngắn uốn phồng này, sẽ giúp bạn tỏa sáng. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều độ tuổi cũng như khuôn mặt giúp dung nhan chủ nhân khuôn mặt to tròn trông hài hòa và cân đối hơn.

15. Tóc ngắn ngang vai xoăn rối

Kiểu tóc ngắn ngang vai xoăn rối sinh ra là để dành cho mọi gương mặt, giúp cải thiện những khuyết điểm không đáng có một cách dễ dàng. Nếu đã biết đến mẫu tóc xoăn rối chắc hẳn bạn cũng biết nó có vô vàn biến thể đẹp mắt. Với kiểu tóc này, được đánh xoăn rối một cách tự nhiên giúp bạn tự tin ở bất cứ đâu. Nhớ để mái xéo nhé, một kiểu mái sẽ không thể thay thế cho kiểu tóc này.