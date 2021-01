20 kiểu tóc ngắn 2021 đẹp nhất phù hợp với mọi gương mặt

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 08:59 AM (GMT+7)

Kiểu tóc ngắn 2021 đẹp giúp bạn có vẻ ngoài trẻ trung xinh xắn và tự tin hơn khi giao tiếp. Hãy tham khảo ngay top 20 kiểu tóc ngắn đẹp được nhiều người yêu thích dẫn đầu xu hướng năm 2021.

1. Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là kiểu tóc được nhiều người yêu thích đặc biệt phù hợp với những bạn tóc mỏng. Sở hữu kiểu tóc này mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung mà hợp thời trang cũng như rất dễ chăm sóc. Đã qua thời tóc ép, duỗi đơn điệu, kiểu tóc ngắn xoăn mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung nổi bật ngọt ngào nữ tính và đáng yêu.

Đây là kiểu tóc hầu như phù hợp với mọi khuôn mặt từ mặt tròn, mặt trái xoan, mặt dài, mặt vuông đều phù hợp với kiểu tóc xoăn ngắn này. Để hack tuổi hiệu quả bạn nên lựa chọn màu tóc nhuộm thời trang để thêm trẻ trung ăn gian tuổi hiệu quả.

2. Tóc ngắn Layer

Tóc ngắn Layer được coi là kiểu tóc phổ biến và đang được nhiều người săn lùng trong thời gian gần dây. Kiểu tóc ngắn Layer được cắt tỉa so le các lọn tóc giúp ôm trọn lấy gương mặt che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Kiểu tóc này rất phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là các nàng công sở mang đến sự chín chắn chỉnh chu cũng như chuyên nghiệp. Bạn có thể kết hợp thêm uốn xoăn hay nhuộm màu tóc đẹp phù hợp với tính cách cũng như sở thích của mình.

3. Tóc ngắn xoăn sóng

Tóc ngắn xoăn sóng là sự lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích phong cách dịu dàng nữ tính. Với độ ngắn vừa phải được làm xoăn hình gợn sóng mang lại cảm giác bồng bềnh tự nhiên. Kiểu tóc này phù hợp với hầu hết các gương mặt cũng như phối đồ dễ dàng. Sở hữu kiểu tóc này sẽ giúp bạn trở nên sành điệu trẻ trung và thời thượng hơn. Kết hợp thêm với màu nhuộm sáng hợp thời trang bạn sẽ nổi bật quyến rũ dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

4. Tóc ngắn uốn chữ C

Tóc ngắn uốn chữ C khá phổ biến với các chị em phụ nữ từ những năm trước trở về đây. Tuy xuất hiện đã lâu nhưng kiểu tóc này có nhiều biến tấu theo xu hướng thời trang mà không hề lỗi mốt. Với tạo kiểu ngắn, những lọn tóc được uốn cụp chữ C giúp ôm trọn lấy gương mặt và che khuyết điểm một cách hoàn hảo. Chính vì vậy, kiểu tóc chữ C này được yêu thích bởi sự nữ tính nhẹ nhàng và phù hợp với mọi gương mặt. Bạn có thể kết hợp để mái bằng hay mái thưa hoặc không mái để phù hợp với sở thích và cá tính của mình.

5. Tóc ngắn U40

Độ tuổi 40 là độ tuổi khá chông chênh với phụ nữ, trong giai đoạn này người phụ nữ có sự thay đổi lớn về tâm sinh lý cũng như ngoại hình. Vì vậy lựa chọn kiểu tóc ngắn cho U40 giúp ăn gian tuổi hiệu quả được nhiều người quan tâm.

Ở độ tuổi này bạn có thể lựa chọn nhiều kiểu tóc khác nhau như tóc tém, tóc xoăn ngắn hay tóc gợn sóng…. để phù hợp với gương mặt cũng như sở thích. Ngoài ra bạn có thể biến tấu các kiểu tóc của mình kết hợp với các màu nhuộm giúp ăn gian tuổi hiệu quả.

6. Tóc ngắn cá tính

Theo xu hướng hiện nay, hình ảnh người phụ nữ không còn bó buộc trong các khuôn mẫu với hình ảnh quen thuộc là tóc dài hay búi củ hành gọn gàng trên đầu. Theo thời gian phát triển thì ngày nay bạn có nhiều lựa chọn để theo đuổi những kiểu tóc mới, khác lạ để thể hiện cá tính và phong cách bản thân mình. Tóc ngắn cá tính có nhiều kiểu như tóc tém, tóc bob, hay đơn thuần là tóc xoăn mì tôm bạn có thể lựa chọn. Mỗi kiểu tóc mang lại cho bạn diện mạo mới lạ và đặc trưng riêng nhằm tôn lên ưu điểm nét thanh thoát trên gương mặt.

7. Tóc ngắn gợn sóng

Kiểu tóc ngắn gợn sóng là một trong những kiểu tóc đẹp dẫn đầu xu hướng năm 2021 được nhiều người lựa chọn. Kiểu tóc này mang lại cho bạn vẻ ngoài sang chảnh thời thượng cũng như sự ngọt ngào đáng yêu. Kết hợp thêm việc để mái bằng hay mái thưa hoặc không mái cùng màu nhuộm hợp thời trang sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo và làm nổi bật nét thanh tú trên gương mặt. Quả là một sự lựa chọn thông minh mà bất kỳ bạn nữ nào cũng nên thử một lần nhé.

8. Tóc ngắn bob

Kiểu tóc ngắn bob phù hợp với mọi gương mặt mang đến cho bạn nét cá tính trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trải qua thời gian đến nay kiểu tóc này luôn chiếm trọn được tình cảm của bạn gái. Kiểu tóc này ngày càng có nhiều biến tấu để bạn gái lựa chọn. Đặc biệt, kiểu tóc này cực kỳ phù hợp với mọi gương mặt từ tròn, vuông đến dài hay trái xoan. Kết hợp thêm màu nhuộm phù hợp với làn da giúp bạn đẹp hơn và tôn lên đường nét gương mặt hút hồn nhất.

9. Tóc ngắn ép cụp

Tóc ngắn ép cụp mang đến cho bạn vẻ đẹp tự nhiên cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Kiểu tóc này được tạo kiểu ngắn vừa phải và ép cụp để các lọn tóc ôm trọn lấy gương mặt giúp che đi khuyết điểm một cách khéo léo. Kiểu tóc này được lăng xê nhiệt tình từ các ngôi sao hàng đầu Showbiz trong và ngoài nước. Kết hợp thêm chút mái thưa hoặc không mái giúp bạn có vẻ ngoài nổi bật.

10. Tóc ngắn Ngọc Trinh

Ngọc Trinh vốn được biết đến với danh xưng là nữ hoàng nội y nóng bỏng nhất trong Showbiz Việt. Người đẹp này còn tạo dấu ấn với nhiều kiểu tóc ngắn mang tên chính thương hiệu của mình. Kiểu tóc ngắn Ngọc Trinh được lăng xê nhiều trong những năm gần đây được nhiều người ưa chuộng. Bạn có thể để kiểu tóc ngắn cụp hoặc xoăn lơi .... giúp ôm trọn lấy gương mặt che đi khuyết điểm một cách khéo léo. Kết hợp thêm các phụ kiện như kẹp tóc, băng đô hay khăn lụa… giúp bạn trở nên nữ tính và dịu dàng hơn bao giờ hết.

11. Tóc ngắn xoăn lơi

Bạn là một cô gái yêu thích phong cách gợi cảm nữ tính vậy nên hãy nhanh chọn cho mình kiểu tóc ngắn xoăn lơi nhé. Kiểu tóc này có độ ngắn vừa phải ôm lấy gương mặt che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo. Hơn nữa kiểu tóc này giúp bạn trở nên sang trọng và thanh lịch hơn rất nhiều. Kết hợp với mái thưa hay màu nhuộm sáng giúp bạn nổi bật quyến rũ hơn khi đi tiệc hoặc đi làm. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy thất vọng với kiểu tóc này.

12. Tóc ngắn dập xù

Tóc ngắn dập xù là kiểu tóc lý tưởng dành cho những cô nàng có mái tóc mỏng thưa. Kiểu tóc này được cắt với độ ngắn vừa phải kết hợp dập xù ở chân tóc tạo cảm giác bồng bềnh dày dặn tự nhiên. Để trẻ trung bạn nên chọn màu tóc phù hợp với màu da để khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp. Hơn nữa sở hữu kiểu tóc này góp phần tạo nên sự sành điệu sang chảnh.

