15 kiểu tóc xoăn đuôi nhẹ, dài hot nhất năm 2020

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 10:16 AM (GMT+7)

Tóc xoăn đuôi đẹp trẻ trung được nhiều chị em yêu thích lựa chọn để thay đổi phong cách thêm trẻ trung mới lạ nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên. Dưới đây là tổng hợp 15 kiểu tóc xoăn đuôi đẹp nhẹ, đẹp thịnh hành nhất năm 2020.

Tóc xoăn đuôi là một trong những kiểu tóc đẹp được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn trong những năm gần đây. Lựa chọn kiểu tóc này giúp bạn phô trọn nét dịu dàng thanh tú trên gương mặt đồng thời kết hợp với các màu nhuộm thời trang giúp bạn thêm nổi bật cuốn hút.

1. Tóc xoăn đuôi nhẹ

Kiểu tóc xoăn đuôi nhẹ được nhiều cô nàng lựa chọn để thay đổi phong cách bản thân. Bạn có thể lựa chọn các phong cách tạo kiểu khác nhau như xoăn sóng đuôi to, nhỏ hay sóng dài… Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt từ tròn dài, to nhỏ. Kết hợp thêm chút màu nhuộm phù hợp sẽ giúp bạn thêm trẻ trung tươi mới. Sở hữu kiểu tóc này bạn cần có các chế độ chăm sóc tóc phù hợp để tránh tình trạng hư tổn, khô xơ.

2. Tóc xoăn đuôi dài

Tóc xoăn đuôi dài cũng là kiểu tóc được nhiều chị em săn đón. Với đặc điểm các lọn tóc phần đuôi được làm xoăn lọn bồng bềnh tự nhiên giúp che đi khuyết điểm gương mặt một cách khéo léo. Sở hữu kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung sang chảnh mà không hề mất nhiều thời gian để chăm sóc.

Bên cạnh đó kiểu tóc xoăn đuôi dài có tạo hình phần trên thẳng phần dưới được làm xoăn lọn uốn vào bên trong. Mẫu tóc này phù hợp với những bạn nữ sở hữu kiểu tóc ngang vai hoặc ngang cằm. Để thêm đa dạng phong phú bạn nên kết hợp thêm mái bằng, mái thưa tùy theo sở thích. Bên cạnh đó chọn thêm các tông màu nhuộm sáng phù hợp với độ tuổi để thêm trẻ trung nổi bật nhé!

3. Tóc xoăn đuôi ngắn

Tóc xoăn đuôi ngắn không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên mà những cô nàng công sở hay trung tuổi đều phù hợp. Mẫu tóc này mang đến cho bạn vẻ đẹp trẻ trung sang trọng vượt bậc. Tùy theo kiểu dáng khuôn mặt sở thích bạn có thể chọn tạo kiểu với độ dài ngắn như xoăn đuôi, ngang vai, ngang lưng … kết hợp với tóc mái. Thêm chút màu nhuộm sáng khiến gương mặt của bạn thêm thanh tú. Kiểu tóc xoăn đuôi ngắn này cũng rất dễ chăm sóc và tạo kiểu nên sẽ không làm mất nhiều thời gian của phái đẹp.

4. Tóc xoăn đuôi ngang lưng

Kiểu tóc xoăn đuôi ngang lưng có độ dài ngắn vừa phải được làm xoăn đuôi một cách ngẫu hứng chứ không toàn vào nếp tạo cảm giác rất buông lơi. Cách tạo kiểu như này khiến mái tóc trở nên bồng bềnh hơn nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại nhẹ nhàng.

Sở hữu kiểu tóc này chị em không cần những màu nhuộm sáng màu nhưng vẫn mang lại diện mạo trẻ trung. Chỉ cần vuốt chút gel hay gôm xịt giữ nếp sẽ mang đến cho chị em diện mạo trẻ trung hơn bao hết. Chỉ cần ăn vận và trang điểm nhẹ nhàng bạn có thể tự tin xuống phố, đi làm hay đi học đều phù hợp.

5. Tóc xoăn đuôi lọn to

Kiểu tóc xoăn đuôi lọn to là kiểu tóc được nhiều bạn nữ yêu thích bởi những ưu điểm nổi trội. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều khuôn mặt từ tròn, dài, vuông đến trái xoan. Không những vậy kiểu tóc này tạo kiểu và chăm sóc khá đơn giản. Bạn có thể diện đi học, đi chơi hay đi làm đều được. Chỉ cần lựa chọn màu nhuộm hot hợp thời trang bạn sẽ thêm nổi bật trẻ trung mới lạ.

6. Tóc xoăn đuôi chữ C

Tóc xoăn đuôi chữ C mang đến cho bạn diện mạo thần thái khác biệt. Kiểu tóc này làm tôn lên nét nữ tính hiện đại mà không kém phần mềm mại tự nhiên. Đặc biệt những lọn tóc được làm xoăn uốn đuôi chữ C vào trong giúp che đi khuyết điểm gương mặt một cách tự nhiên hoàn hảo. Hãy thử làm mới mình với kiểu tóc xoăn đuôi chữ C đáng yêu này xem sao chắc chắn bạn sẽ bất ngờ trước sự thay đổi ấn tượng.

7. Tóc xoăn đuôi cho người trung tuổi

Những kiểu tóc xoăn đuôi cho người trung tuổi đẹp nhất đang được tín đồ lựa chọn. Kiểu tóc này sẽ mang đến cho bạn diện mạo trẻ trung sành điệu kết hợp với các biến tấu đa dạng giúp che đi khuyết điểm gương mặt một cách hoàn hảo. Đặc biệt kiểu tóc này bạn rất dễ chăm sóc và phù hợp với hầu hết các gương mặt từ tròn, vuông đến dài...Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào phù hợp thì kiểu tóc xoăn đuôi cho người trung tuổi là gợi ý hoàn hảo nhất, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ vì sự mới lại mà kiểu tóc này mang lại.

8. Tóc xoăn đuôi Hàn Quốc

Tóc xoăn đuôi Hàn Quốc là lựa chọn lý tưởng giúp bạn đổi gió phong cách được nhiều người ưa chuộng trong thời gian qua. Kiểu tóc này giúp bạn ăn gian tuổi để trẻ trung sang trọng hơn. Bạn có thể kết hợp các biến tấu khác nhau như để mái thưa hoặc không mái để giúp cân đối hài hòa với gương mặt. Thêm chút màu nhuộm thời trang sẽ giúp bạn thêm trẻ trung nổi bật hơn dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

9. Tóc xoăn đuôi lọn nhỏ

Tóc xoăn đuôi lọn nhỏ là lựa chọn lý tưởng cho những bạn nữ nào muốn thay đổi diện mạo theo phong cách mới lạ. Với đặc điểm được làm xoăn đuôi lọn nhỏ tạo cảm giác bồng bềnh tự nhiên ôm trọn che đi khuyết điểm vốn có của gương mặt hoàn hảo nhất.Đây là kiểu tóc đang trở thành xu hướng thời trang tóc hot nhất hiện nay được đông đảo các tín đồ thời trang tóc yêu thích. Kiểu tóc này thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những bạn gái đang mong muốn tìm kiếm nét đẹp nhẹ nhàng và tinh tế.

10. Tóc xoăn đuổi tầng

Tóc xoăn đuổi tầng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và du nhập vào Việt Nam khiến phái đẹp mê mẩn. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt từ tròn to dài đến vuông góc cạnh tạo nên những đường nét nổi bật hài hòa cân đối. Kiểu tóc này khá dễ dàng chăm sóc tạo kiểu vì vậy được nhiều chị em lựa chọn để thay đổi phong cách theo hướng trẻ trung quý phái nhất.

11. Tóc xoăn đuôi gợn sóng

Kiểu tóc xoăn đuôi gợn sóng với đặc điểm những lọn tóc bồng bềnh gợi cảm giúp các nàng trở nên duyên dáng dịu dàng hơn rất nhiều. Kiểu tóc này khiến mái tóc của bạn thêm bồng bềnh dày dặn đặc biệt phù hợp với những nàng tóc mỏng. Thêm trẻ trung nổi bật bạn nên kết hợp các màu tóc làm sáng da như hạt dẻ, nâu đỏ, ánh tím, xám khói khiến bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Với mái tóc này bạn có thể nhuộm tông sáng da để thêm trắng trẻo trẻ trung hơn.

12. Tóc xoăn đuôi ngựa

Tóc xoăn đuôi ngựa là một trong những kiểu tóc xoăn thịnh hành được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Kiểu tóc này có nhiều biến tấu đa dạng phong phú phù hợp với mọi gương mặt mang đến cho bạn vẻ ngoài nữ tính cuốn hút. Đặc biệt kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt từ tròn to dài đến vuông góc cạnh. Một chút kết hợp với màu nhuộm hợp thời trang để thêm trẻ trung nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

13. Tóc xoăn đuôi chữ S

Tóc xoăn đuôi chữ S là kiểu tóc mới được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn để thay đổi diện mạo. Với đặc điểm các lọn tóc được làm xoăn đuôi chữ S tạo cảm giác bồng bềnh mới lạ thu hút dù bạn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Thêm chút màu nhuộm trẻ trung và tạo kiểu phù hợp cân đối với gương mặt giúp bạn gây ấn tượng mạnh mẽ dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

14. Tóc xoăn đuôi có mái

Tóc xoăn đuôi có mái tuy xuất hiện đã lâu nhưng đến nay vẫn giữ được độ hot và trở thành kiểu tóc được nhiều bạn nữ lựa chọn. Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều khuôn mặt giúp tôn lên đường nét nổi bật trên gương mặt. Những lọn tóc được làm xoăn đuôi tạo cảm giác bồng bềnh tự nhiên. Sở hữu kiểu tóc này kết hợp các màu nhuộm hot sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung sành điệu hơn rất nhiều. Chắc chắn mẫu tóc này được nhiều phái đẹp ưa chuộng trong nhiều năm nữa. Nếu bạn đang băn khoăn tìm kiểu tóc phù hợp với mình đừng ngần ngại chi không thử kiểu tóc này ngay nhé!

15. Tóc xoăn đuôi mì tôm

Tóc xoăn đuôi mì tôm có nguồn gốc từ Hàn Quốc và du nhập vào Việt Nam được nhiều bạn trẻ sao Việt lựa chọn ưa chuộng như Hương Giang, Hà Hồ, Nhã Phương…

Kiểu tóc xoăn đuôi mì tôm vốn nổi tiếng từ thế kỷ trước với đặc điểm những sợi tóc được làm xoăn tít tạo cảm giác bồng bềnh. Kiểu tóc này khá kén gương mặt không phải ai cũng dám thử. Đây là một trong những xu hướng được các nàng lựa chọn để làm mới bản thân. Kiểu xoăn mì tôm này mang đến cho các nàng nét phá cách nghịch ngợm cực kỳ cá tính.

Trên đây là tổng hợp 15 kiểu tóc xoăn đuôi đẹp mới và thịnh hành nhất năm 2020. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn cho mình kiểu tóc xoăn đuôi ưng ý nhất.

